Увидеть весь Стамбул за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Начало: У вашего отеля
Расписание: По договоренности с туристом
€700 за всё до 7 чел.
По Золотому кольцу Турции: Стамбул и столица, Каппадокия и Памуккале, Конья и Бурса
Осмотреть главные архитектурные и природные достопримечательности и поговорить о богатом прошлом
Начало: Стамбул, аэропорт, 15:00
17 апр в 15:00
17 мая в 15:00
€1199 за человека
По следам Византийской и Османской империй: индивидуально по Стамбулу
Полюбоваться Айя-Софией, Топкапы, Базиликой и изучить 7 районов на европейской и азиатской сторонах
Начало: В центре Стамбула или у вашего отеля, 10:00
22 фев в 10:00
23 фев в 10:00
65 000 ₽ за всё до 5 чел.
