В поездке вы посетите заповедник, где увидите редких животных и познакомитесь с экосистемой парка. На примере истории дворца в Кагане узнаете о взаимоотношениях правителей Бухары и Романовых. Оцените архитектуру памятника, сочетающую барокко, ампир, арабские мотивы и неомавританский стиль. А в конце откроете для себя европейскую Бухару и нетуристическую грань Узбекистана.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Экоцентр «Джейран»

В 40 километрах от Бухары, в городе Каган вы посетите крупный заповедник (16,5 тысяч га), где содержатся животные, включая краснокнижных. Здесь можно увидеть джейранов, длинноиглых ежей, куланов, лошадей Пржевальского, бухарских горных баранов, винторогих козлов, розовых пеликанов, цаплей, лебедей, орлов, соколов, серых варанов и многих других обитателей пустынной зоны Узбекистана.

В центре заботятся о сохранении редких и вымирающих видов. Животные находятся на полувольерном содержании. В сопровождении профессионального егеря мы прогуляемся по территории — он проведёт нас по самым интересным тропам и расскажет об экоцентре.

Дворец эмира Бухарского

Путешественники зачастую не добираются до осмотра этого памятника и пропускают весьма интересную достопримечательность. Вы узнаете о предыстории дворца, связанной с Российской империей. Поймёте, почему Новая Бухара, где построили резиденцию, стала дипломатическим городком. И познакомитесь с эклектичной архитектурой сооружения.

Экскурсия по европейской Бухаре

Мало кто знает такую Бухару. В целом в Узбекистан приезжают не за этим, но эта часть Бухары вас приятно удивит. Церкви, здания из жжёного кирпича, выполненные в неомавританском стиле. Двойник башни Шухова. Красивые аллеи из платанов, мощёные дорожки.

Организационные детали