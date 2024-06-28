Лёгкое и необычное путешествие, в котором сочетается дикая природа и культурная программа
В поездке вы посетите заповедник, где увидите редких животных и познакомитесь с экосистемой парка. На примере истории дворца в Кагане узнаете о взаимоотношениях правителей Бухары и Романовых. Оцените архитектуру памятника, сочетающую барокко, ампир, арабские мотивы и неомавританский стиль. А в конце откроете для себя европейскую Бухару и нетуристическую грань Узбекистана.
В 40 километрах от Бухары, в городе Каган вы посетите крупный заповедник (16,5 тысяч га), где содержатся животные, включая краснокнижных. Здесь можно увидеть джейранов, длинноиглых ежей, куланов, лошадей Пржевальского, бухарских горных баранов, винторогих козлов, розовых пеликанов, цаплей, лебедей, орлов, соколов, серых варанов и многих других обитателей пустынной зоны Узбекистана.
В центре заботятся о сохранении редких и вымирающих видов. Животные находятся на полувольерном содержании. В сопровождении профессионального егеря мы прогуляемся по территории — он проведёт нас по самым интересным тропам и расскажет об экоцентре.
Дворец эмира Бухарского
Путешественники зачастую не добираются до осмотра этого памятника и пропускают весьма интересную достопримечательность. Вы узнаете о предыстории дворца, связанной с Российской империей. Поймёте, почему Новая Бухара, где построили резиденцию, стала дипломатическим городком. И познакомитесь с эклектичной архитектурой сооружения.
Экскурсия по европейской Бухаре
Мало кто знает такую Бухару. В целом в Узбекистан приезжают не за этим, но эта часть Бухары вас приятно удивит. Церкви, здания из жжёного кирпича, выполненные в неомавританском стиле. Двойник башни Шухова. Красивые аллеи из платанов, мощёные дорожки.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включён трансфер на комфортабельном автомобиле Kia Sportage, вода и шоколадка для каждого гостя
Дополнительные расходы: экскурсия в заповеднике (от $5 до $20, варианты маршрута обсудим при бронировании); билет в заповедник и въезд на авто; питание
Поездку можно организовать из Самарканда, уточняйте детали в сообщении гиду
Экскурсию по заповеднику проведёт местный сотрудник
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shokhrukh — ваш гид в Бухаре
Провёл экскурсии для 320 туристов
Меня зовут Шохрух. Я магистр университета мировой экономики и дипломатии, а также гид по Узбекистану и Центральной Азии. В туризме работаю с 2016 года. В совершенстве говорю на русском, персидском, читать дальше
узбекском и английском языках. Прекрасно понимаю, чего ждёт гость, попадая в новую страну. В первую очередь я ваш друг и только потом гид. Вы услышите, как разные культуры сосуществуют в нашем тёплом во всех смыслах городе, как живёт местный народ, как традиции переплетаются с современностью. Со мной вы узнаете и увидите больше, чем можете предположить, раскроете для себя мой родной Узбекистан с новой стороны!