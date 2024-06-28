Минарет Калян, крепость Арк и водоём Ляби Хауз — то, за чем обычно едут в Бухару. Вы же изучите не только визитные карточки, но и небанальную грань города — Новую Бухару, ныне Каган. Узнаете, как он возник благодаря шайтан-арбе. Погуляете по колоритным кварталам. Откроете архитектурный заповедник Русского Туркестана. И увидите храм, ставший «исключением из исключений».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Новая Бухара
Каган основали в конце 19 века в 12 км от Старой Бухары. По каким причинам у эмирской столицы появился русский город-спутник? И как он стал одним из самых интересных малых городов Узбекистана? Будем разбираться.
- Двойник Шуховской башни. Мало кто знает, но в Кагане есть копия бухарского сооружения. Вы увидите её и отметите любопытный момент о башенках-гиперболоидах в Узбекистане.
- Дворец эмира Бухарского. По легенде, его строили к несостоявшемуся визиту Николая II к туркестанским вассалам. Вы откроете редкий пример архитектурного равновесия в попытке скрестить Запад и Восток. И оцените интерьеры одного из красивейших дворцов Средней Азии.
- Никольская церковь. Скромная церквушка, затерянная в глубине пыльных махалли, стала «исключением из исключений». Я расскажу, чем она особенна и что за легенды окружают, возможно, старейший русский иконостас в зарубежной Азии.
Старая Бухара
- Я расскажу о строительстве Бухары, особенностях её структуры, ирригационной системе восточной Венеции, страшных испытаниях, которые пережил город, и многом другом
- Мы задержимся у крепостных стен, которые обычно минуют на экскурсиях. Гуляя по руинам, вы узнаете, в какие врата входили гости города, а из каких выходили войска эмира
- Я покажу пруд Ляби Хауз, Торговые купола, еврейский квартал, ансамбль «Пои Калян», крепость Арк, мечеть Болои Хауз, мечеть Магоки Аттори
- И уже на выезде из города в качестве бонуса мы посетим загородную резиденцию последнего бухарского эмира — Ситораи Мохи Хосса. Вы осмотрите сооружение, над которым трудились узбекские архитекторы и русские инженеры. И оцените европейские интерьеры дворца
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер на комфортабельном автомобиле Kia Sportage, вода и шоколадка для каждого гостя
- Я могу встретить вас в самой Бухаре и после экскурсии отвезти в Самарканд
- Дополнительные расходы: входные билеты (максимум $15 с человека), питание
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shokhrukh — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 320 туристов
Меня зовут Шохрух. Я магистр университета мировой экономики и дипломатии, а также гид по Узбекистану и Центральной Азии. В туризме работаю с 2016 года. В совершенстве говорю на русском, персидском,Задать вопрос
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