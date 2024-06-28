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узбекском и английском языках. Прекрасно понимаю, чего ждёт гость, попадая в новую страну. В первую очередь я ваш друг и только потом гид. Вы услышите, как разные культуры сосуществуют в нашем тёплом во всех смыслах городе, как живёт местный народ, как традиции переплетаются с современностью. Со мной вы узнаете и увидите больше, чем можете предположить, раскроете для себя мой родной Узбекистан с новой стороны!