Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Присоединяйтесь к 6-часовой экскурсии по удивительному городу Самарканду, жемчужине Востока! Вас ждет уникальная возможность ощутить дух истории и красоту этого уголка Узбекистана, воспетого поэтами как «сад души». Мы посетим все главные достопримечательности города, включая мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир"»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека и мавзолей Святого Даниила. После этого вы сможете выбрать локацию на ваш вкус для дополнительного погружения в местную культуру и ремесла: производство шёлковой бумаги, ковров или вина. Не упустите возможность окунуться в богатство и многовековую историю этого прекрасного города! Важная информация: