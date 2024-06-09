Вас ждёт 6-часовая экскурсия по городу, где вы увидите уникальный уголок Узбекистана, который был воспет поэтами как «сад души» и «жемчужина Востока».
Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила.
Мы посетим все главные достопримечательности Самарканда: мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека, мавзолей Святого Даниила.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Что вас ожидает:
- Мавзолей Тамерлана
- Площадь Регистан
- Некрополь Шахи-Зинда
- Обсерватория Улугбека
- Мавзолей Святого Даниила
Описание экскурсии
Присоединяйтесь к 6-часовой экскурсии по удивительному городу Самарканду, жемчужине Востока! Вас ждет уникальная возможность ощутить дух истории и красоту этого уголка Узбекистана, воспетого поэтами как «сад души». Мы посетим все главные достопримечательности города, включая мавзолей Тамерлана («Гур-Эмир"»), площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда, обсерваторию Улугбека и мавзолей Святого Даниила. После этого вы сможете выбрать локацию на ваш вкус для дополнительного погружения в местную культуру и ремесла: производство шёлковой бумаги, ковров или вина. Не упустите возможность окунуться в богатство и многовековую историю этого прекрасного города! Важная информация:
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Возьмите с собой воду и легкий перекус.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Тамерлана
- Площадь Регистан
- Некрополь Шахи-Зинда
- Обсерватория Улугбека
- Мавзолей Святого Даниила
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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