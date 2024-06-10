Оценить визитные карточки города и узнать их историю в комфортном автопешеходном формате
Приглашаю познакомиться с самыми-самыми значимыми местами Самарканда! Вы посетите центральную площадь Регистан, мавзолей Тамерлана и великолепную мечеть Биби-Ханум.
А я в душевной атмосфере расскажу о прошлом и настоящем любимого города, его традициях и культурных особенностях.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мавзолей Амира Темура. Я расскажу о жизни, победах, походах и «проклятии» Тамерлана. О том, как он шёл к власти и какие преграды встречались на его пути. А также на примере мавзолея поделюсь тонкостями архитектуры Тимуридов и научу отличать майолику от мозаики.
Площадь Регистан. Это отражение истории Самарканда, уходящей корнями во времена Великого Шёлкового пути. Тогда Регистан был центром притяжения купцов со всего мира. Сегодня здесь расположено три медресе. Вы узнаете, что это такое, когда они были построены и какие научные открытия с ними связаны. Что символизируют тигры на портале медресе Шердор и действительно ли медресе Тилля-Кари сделано из золота.
Мечеть Биби-Ханум. Даже сегодня она поражает гостей своими масштабами и размерами. Как Тамерлан смог построить её в 15 веке? Кем для него была Биби-Ханум — главной любовью жизни или способом приблизиться к заветному титулу? Обо всём этом мы поговорим на экскурсии.
Университетский бульвар. Вы увидите из окна машины 150-летний бульвар, созданный ещё при Российской империи. Я расскажу, как он связан с Елисейскими полями в Париже.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Chevrolet Tracker Premier 2021
Входные билеты оплачиваются дополнительно — 12$ с человека
Я встречу вас в отеле, на вокзале, в аэропорту или любом другом удобном для вас месте
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фируз — ваш гид в Самарканде
Меня зовут Фируз, я коренной самаркандец. Город показываю не парадный, а настоящий, с его доброй восточной душой. Встречаю путешественников с искренним гостеприимством и провожаю уже с тёплыми воспоминаниями и впечатлениями. Экскурсии со мной — это душевные разговоры на одном дыхании. С нетерпением жду нашей встречи!