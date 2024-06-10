Приглашаю познакомиться с самыми-самыми значимыми местами Самарканда! Вы посетите центральную площадь Регистан, мавзолей Тамерлана и великолепную мечеть Биби-Ханум. А я в душевной атмосфере расскажу о прошлом и настоящем любимого города, его традициях и культурных особенностях.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мавзолей Амира Темура. Я расскажу о жизни, победах, походах и «проклятии» Тамерлана. О том, как он шёл к власти и какие преграды встречались на его пути. А также на примере мавзолея поделюсь тонкостями архитектуры Тимуридов и научу отличать майолику от мозаики.

Площадь Регистан. Это отражение истории Самарканда, уходящей корнями во времена Великого Шёлкового пути. Тогда Регистан был центром притяжения купцов со всего мира. Сегодня здесь расположено три медресе. Вы узнаете, что это такое, когда они были построены и какие научные открытия с ними связаны. Что символизируют тигры на портале медресе Шердор и действительно ли медресе Тилля-Кари сделано из золота.

Мечеть Биби-Ханум. Даже сегодня она поражает гостей своими масштабами и размерами. Как Тамерлан смог построить её в 15 веке? Кем для него была Биби-Ханум — главной любовью жизни или способом приблизиться к заветному титулу? Обо всём этом мы поговорим на экскурсии.

Университетский бульвар. Вы увидите из окна машины 150-летний бульвар, созданный ещё при Российской империи. Я расскажу, как он связан с Елисейскими полями в Париже.

Организационные детали