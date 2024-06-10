Вас ждет путешествие из Самарканда в Шахрисабз, где вы исследуете таинственное «Плато дьявола», осмотрите уникальные исторические памятники, такие как руины дворца Ак-Сарай и мемориальный комплекс Дорут-Тиловат.
Вы узнаете о древних преданиях
Вы узнаете о древних преданиях
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Что вас ожидает:
- Дворец Ак-Сарай
- Мемориальный комплекс Дорус-Саодат
- Склеп Тамерлана
- Мемориальный комплекс Дорут-Тиловат
- Мечеть Кок-Гумбаз
- Обед в горах
Описание экскурсии
Город-сад Шахризабз знаменит памятниками, большинство из которых построили при Амире Темуре и Тимуридах. Вы осмотрите остатки величественного дворца Ак-Сарай, мемориальные ансамбли Дорус-Саодат (с гробницей правителя Амира Тимура) и Дорут-Тиловат, а также красивую мечеть Кок-Гумбаз с голубым куполом. Познакомитесь с историей и архитектурой знаковых строений и услышите о ярких личностях той эпохи. Обед в горах На высоте чуть более 1700 метров, на перевале Тахта Карача с завораживающими видами на долину, делают самый настоящий «тандыр гушт» — тандырное мясо. Это сочный барашек, запечённый в печи. В завершении путешествия вы отведаете блюдо, приготовленное по рецепту, который знают только горцы.
По договорённости.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Ак-Сарай
- Мемориальный комплекс Дорус-Саодат
- Склеп Тамерлана
- Мемориальный комплекс Дорут-Тиловат
- Мечеть Кок-Гумбаз
- Обед в горах
Что включено
- Трансфер и полное сопровождение гида по маршруту
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты (достопримечательности)
- Обед
- Сувениры и другая аутентичная продукция
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место встречи по договорённости с гидом
Завершение: Отель, Вокзал, Аэропорт и т. д
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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