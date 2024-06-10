Вас ждет путешествие из Самарканда в Шахрисабз, где вы исследуете таинственное «Плато дьявола», осмотрите уникальные исторические памятники, такие как руины дворца Ак-Сарай и мемориальный комплекс Дорут-Тиловат.Вы узнаете о древних преданиях

Описание экскурсии

Город-сад Шахризабз знаменит памятниками, большинство из которых построили при Амире Темуре и Тимуридах. Вы осмотрите остатки величественного дворца Ак-Сарай, мемориальные ансамбли Дорус-Саодат (с гробницей правителя Амира Тимура) и Дорут-Тиловат, а также красивую мечеть Кок-Гумбаз с голубым куполом. Познакомитесь с историей и архитектурой знаковых строений и услышите о ярких личностях той эпохи. Обед в горах На высоте чуть более 1700 метров, на перевале Тахта Карача с завораживающими видами на долину, делают самый настоящий «тандыр гушт» — тандырное мясо. Это сочный барашек, запечённый в печи. В завершении путешествия вы отведаете блюдо, приготовленное по рецепту, который знают только горцы.