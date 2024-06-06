1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Самарканд для искушённых путешественников: уникальное путешествие
Откройте для себя уникальный Самарканд в индивидуальной экскурсии, полной удивительных открытий и тайн
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Вкусный Самарканд: гастрономическая экскурсия по древнему городу
Погружение в самаркандскую культуру через гастрономию и архитектуру. Вкусный завтрак, прогулки по старинным улицам и визит в Шахт-Зинда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€97 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
Увидеть самые яркие уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150€135 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Узбекский лайфстайл
Позавтракать со старейшинами в чайхане, научиться торгу, погулять по махаллям и району цыган-люли
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150€113 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия6 июня 2024Однозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошел в наше положение и
- ББорис3 июня 2024Экскурсия очень понравилась, а Эвелина - прекрасный экскурсовод. Удалось посмотреть нетривиальные туристические места, рассказ - выше всяческих похвал. Всем рекомендую!
- РРоман28 мая 2024Провели прекрасные выходные в Самарканде. Эвелина - выше всяких похвал, у нас было чувство, что расстаемся с хорошей знакомой, а
- ЛЛиана23 мая 2024Замечательный гид Рафшан, пешеходная прогулка продлилась дольше заявленного, интересный рассказчик, много знаний и интересная подача информации. Побывали там где было нам интересно. Рекомендую.
- ННаталья22 апреля 2024Всем доброго дня. Были на экскурсии с Анваром. Очень приятный молодой человек. Провел нам прекрасную экскурсию по основным достопримечательностям Самарканда.
- ЭЭнже19 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. С нами гулял Анвар. Зашел за нами в отель, и от ворот нашей махалли начался рассказ. .
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Еврейская махалля»
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