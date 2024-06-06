Еврейская махалля – экскурсии в Самарканде

Найдено 4 экскурсии в категории «Еврейская махалля» в Самарканде на русском языке, цены от €97, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самарканд для искушённых путешественников
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
36 отзывов
Самарканд для искушённых путешественников: уникальное путешествие
Откройте для себя уникальный Самарканд в индивидуальной экскурсии, полной удивительных открытий и тайн
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
129 за всё до 4 чел.
Вкусный Самарканд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Вкусный Самарканд: гастрономическая экскурсия по древнему городу
Погружение в самаркандскую культуру через гастрономию и архитектуру. Вкусный завтрак, прогулки по старинным улицам и визит в Шахт-Зинда
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
97 за всё до 6 чел.
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
3 часа
«50 оттенков бирюзового»: авторская фотопрогулка по Самарканду
Увидеть самые яркие уголки города и пополнить соцсети отличными снимками
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150135 за всё до 4 чел.
Узбекский лайфстайл
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
3.5 часа
Узбекский лайфстайл
Позавтракать со старейшинами в чайхане, научиться торгу, погулять по махаллям и району цыган-люли
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150113 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    6 июня 2024
    Самарканд для искушённых путешественников
    Однозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошел в наше положение и
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    передвинул время экскурсии. Также гид включил в экскурсию дополнительные места. Он прекрасный рассказчик, умеет заинтересовать и классно подать информацию. Передвижение было комфортным и интересным.

    Однозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошелОднозначно рекомендую. Самое потрясающее путешествие по Самарканду. У нас произошла сдвижка дат пребывания, а Ильдар вошел
  • Б
    Борис
    3 июня 2024
    Самарканд для искушённых путешественников
    Экскурсия очень понравилась, а Эвелина - прекрасный экскурсовод. Удалось посмотреть нетривиальные туристические места, рассказ - выше всяческих похвал. Всем рекомендую!
  • Р
    Роман
    28 мая 2024
    Самарканд для искушённых путешественников
    Провели прекрасные выходные в Самарканде. Эвелина - выше всяких похвал, у нас было чувство, что расстаемся с хорошей знакомой, а
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    не гидом. Все так по-восточному гостеприимно. Полностью ей доверились и время пролетело незаметно. Хотите что б экскурсия запомнилась, прошла легко, непринужденно и в отличном настроении - Вам к Эвелине. Человек в своей стихии, все с душой, любит и знает свой город и историю. Грамотная русская речь без намека на акцент, подмечу это отдельно, т. к. встречали много гидов по маршруту с очень ломанным русским. Эвелине ОГРОМНОЕ СПАСИБО от нас с Любой! Всем советуем!

  • Л
    Лиана
    23 мая 2024
    Вкусный Самарканд
    Замечательный гид Рафшан, пешеходная прогулка продлилась дольше заявленного, интересный рассказчик, много знаний и интересная подача информации. Побывали там где было нам интересно. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    22 апреля 2024
    Вкусный Самарканд
    Всем доброго дня. Были на экскурсии с Анваром. Очень приятный молодой человек. Провел нам прекрасную экскурсию по основным достопримечательностям Самарканда.
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    Всё в нашем темпе и по нашим запросам. Хотя экскурсия пешеходная на 4 часа, Анвар нам провел экскурсию пешеходно-автомобильную, что очень удобно, мы не так устали, хотя вместо 4 часов он провел с нами 7! За что ему большое спасибо. За это время мы посмотрели все основные достопримечательности в городе, поели вкусного плова, попили кофе в тайном местечке с прекрасным видом, вообщем это, на мой взгляд, лучшая экскурсия для первого знакомства с Самаркандом! Рекомендую!

    Всем доброго дня. Были на экскурсии с Анваром. Очень приятный молодой человек. Провел нам прекрасную экскурсиюВсем доброго дня. Были на экскурсии с Анваром. Очень приятный молодой человек. Провел нам прекрасную экскурсиюВсем доброго дня. Были на экскурсии с Анваром. Очень приятный молодой человек. Провел нам прекрасную экскурсиюВсем доброго дня. Были на экскурсии с Анваром. Очень приятный молодой человек. Провел нам прекрасную экскурсию
  • Э
    Энже
    19 апреля 2024
    Вкусный Самарканд
    Экскурсия очень понравилась. С нами гулял Анвар. Зашел за нами в отель, и от ворот нашей махалли начался рассказ. .
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    Ненавязчиво, чутко чувствуя нашу заинтересованность в той или иной теме, он раскрывал нам факты из истории, обычаи и традиции этих мест. Экскурсия получилась намного больше по времени от заявленного. Доп. плату не просил. Помог выбрать сувениры, продегустировали на базаре каймак, курд, сухофрукты. На плов не успели, поели шашлык. Знает секретные места. Остались под большим впечатлением. Если поедем еще - обратимся к Анвару. Очень благодарны🙏

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Еврейская махалля»

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Сколько стоит экскурсия по Самарканду в июне 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Еврейская махалля" можно забронировать 4 экскурсии от 97 до 135 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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