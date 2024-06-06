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Всё в нашем темпе и по нашим запросам. Хотя экскурсия пешеходная на 4 часа, Анвар нам провел экскурсию пешеходно-автомобильную, что очень удобно, мы не так устали, хотя вместо 4 часов он провел с нами 7! За что ему большое спасибо. За это время мы посмотрели все основные достопримечательности в городе, поели вкусного плова, попили кофе в тайном местечке с прекрасным видом, вообщем это, на мой взгляд, лучшая экскурсия для первого знакомства с Самаркандом! Рекомендую!