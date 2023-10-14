Посещение Гур-Эмира

Это усыпальница Амира Тимура, который в истории был известен под именем Тамерлан. Здесь же похоронены духовный наставник и и его потомки. Мы полюбуемся на роскошное внутренне убранство усыпальницы, узнаем особенности отделки стен и создания картин из майолики и мозаики. На протяжении прогулки я расскажу вам самые интересные факты из биографии Тамерланаи легенды которые с ним связаны.

После осмотра гробницы мы отправимся в соборную мечеть Амира Темура или в народе известен как мечеть Биби-Ханым. Это название переводится как «старшая принцесса». Туристы познакомятся с легендами, связанными со строительством мечети. А еще я расскажу, после какова похода эта мечеть была построена.

Мы отправимся на осмотр некрополя Шахи Зинда — жемчужины Самарканда. Мавзолеи которые построены во время Тамерлана украшают эту древнюю улицу. Некрополь примечателен тем, что его строили разные зодчие, и каждый из них приносил в архитектуру нотки своего времени. Это настоящая энциклопедия восточной архитектуры и искусства.

Следующим пунктом программы станет посещение площади Регистан, которая по праву считается сердцем древнего города. Здесь находится архитектурный комплекс из трех медресе, ансамбль внесен в список архитектурного наследия ЮНЕСКО. Я расскажу об особенностях студенческой и преподавательской жизни в каждом медресе, о необычных архитектурных решениях, скромных кельях, соседствующих с роскошными залами. Здесь же туристы узнают, какие русские архитекторы помогли восстановить культурное наследие и отреставрировать не только этот архитектурный ансамбль, но и многие значимые здания в городе.

Важная информация:

В жаркое время не забудьте солнцезащитный крем, очки, кепку, а также лекарства от аллергии (при необходимости).