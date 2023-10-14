По следам легендарного Тамерлана и династии Тимуридов

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Как и фактически каждый уголок Узбекистана, история Самарканда полна таинственных легенд и мифов. А кроме них, вы узнаете много неожиданных фактов.

Можно долго перечислять памятники, но лучше запастись хорошим настроением, фотоаппаратом – и увидеть это своими глазами в сопровождении аттестованного экскурсовода и местного жителя Самарканда!
По следам легендарного Тамерлана и династии Тимуридов
По следам легендарного Тамерлана и династии Тимуридов
По следам легендарного Тамерлана и династии Тимуридов
По следам легендарного Тамерлана и династии Тимуридов
По следам легендарного Тамерлана и династии Тимуридов
По следам легендарного Тамерлана и династии Тимуридов
По следам легендарного Тамерлана и династии Тимуридов
Ближайшие даты:
14
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Что вас ожидает:

  • Усыпальница Амира Тимура
  • Соборную мечеть Амира Темура или в народе известен как мечеть Биби-Ханым
  • Некрополь Шахи Зинда
  • Площадь Регистан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Посещение Гур-Эмира

Это усыпальница Амира Тимура, который в истории был известен под именем Тамерлан. Здесь же похоронены духовный наставник и и его потомки. Мы полюбуемся на роскошное внутренне убранство усыпальницы, узнаем особенности отделки стен и создания картин из майолики и мозаики. На протяжении прогулки я расскажу вам самые интересные факты из биографии Тамерланаи легенды которые с ним связаны.
После осмотра гробницы мы отправимся в соборную мечеть Амира Темура или в народе известен как мечеть Биби-Ханым. Это название переводится как «старшая принцесса». Туристы познакомятся с легендами, связанными со строительством мечети. А еще я расскажу, после какова похода эта мечеть была построена.
Мы отправимся на осмотр некрополя Шахи Зинда — жемчужины Самарканда. Мавзолеи которые построены во время Тамерлана украшают эту древнюю улицу. Некрополь примечателен тем, что его строили разные зодчие, и каждый из них приносил в архитектуру нотки своего времени. Это настоящая энциклопедия восточной архитектуры и искусства.
Следующим пунктом программы станет посещение площади Регистан, которая по праву считается сердцем древнего города. Здесь находится архитектурный комплекс из трех медресе, ансамбль внесен в список архитектурного наследия ЮНЕСКО. Я расскажу об особенностях студенческой и преподавательской жизни в каждом медресе, о необычных архитектурных решениях, скромных кельях, соседствующих с роскошными залами. Здесь же туристы узнают, какие русские архитекторы помогли восстановить культурное наследие и отреставрировать не только этот архитектурный ансамбль, но и многие значимые здания в городе.

Важная информация:

В жаркое время не забудьте солнцезащитный крем, очки, кепку, а также лекарства от аллергии (при необходимости).

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание и билеты не включены в стоимость экскурсии. Общая приблизительная стоимость входных билетов — 17€
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Амира Тимура (Тамерлана)
Завершение: Некрополь Шахи зинда
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • В жаркое время не забудьте солнцезащитный крем
  • Очки
  • Кепку
  • А также лекарства от аллергии (при необходимости)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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