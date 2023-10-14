Как и фактически каждый уголок Узбекистана, история Самарканда полна таинственных легенд и мифов. А кроме них, вы узнаете много неожиданных фактов.
Можно долго перечислять памятники, но лучше запастись хорошим настроением, фотоаппаратом – и увидеть это своими глазами в сопровождении аттестованного экскурсовода и местного жителя Самарканда!
Можно долго перечислять памятники, но лучше запастись хорошим настроением, фотоаппаратом – и увидеть это своими глазами в сопровождении аттестованного экскурсовода и местного жителя Самарканда!
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Что вас ожидает:
- Усыпальница Амира Тимура
- Соборную мечеть Амира Темура или в народе известен как мечеть Биби-Ханым
- Некрополь Шахи Зинда
- Площадь Регистан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Посещение Гур-Эмира
Это усыпальница Амира Тимура, который в истории был известен под именем Тамерлан. Здесь же похоронены духовный наставник и и его потомки. Мы полюбуемся на роскошное внутренне убранство усыпальницы, узнаем особенности отделки стен и создания картин из майолики и мозаики. На протяжении прогулки я расскажу вам самые интересные факты из биографии Тамерланаи легенды которые с ним связаны.
После осмотра гробницы мы отправимся в соборную мечеть Амира Темура или в народе известен как мечеть Биби-Ханым. Это название переводится как «старшая принцесса». Туристы познакомятся с легендами, связанными со строительством мечети. А еще я расскажу, после какова похода эта мечеть была построена.
Мы отправимся на осмотр некрополя Шахи Зинда — жемчужины Самарканда. Мавзолеи которые построены во время Тамерлана украшают эту древнюю улицу. Некрополь примечателен тем, что его строили разные зодчие, и каждый из них приносил в архитектуру нотки своего времени. Это настоящая энциклопедия восточной архитектуры и искусства.
Следующим пунктом программы станет посещение площади Регистан, которая по праву считается сердцем древнего города. Здесь находится архитектурный комплекс из трех медресе, ансамбль внесен в список архитектурного наследия ЮНЕСКО. Я расскажу об особенностях студенческой и преподавательской жизни в каждом медресе, о необычных архитектурных решениях, скромных кельях, соседствующих с роскошными залами. Здесь же туристы узнают, какие русские архитекторы помогли восстановить культурное наследие и отреставрировать не только этот архитектурный ансамбль, но и многие значимые здания в городе.
Важная информация:
В жаркое время не забудьте солнцезащитный крем, очки, кепку, а также лекарства от аллергии (при необходимости).
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание и билеты не включены в стоимость экскурсии. Общая приблизительная стоимость входных билетов — 17€
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мавзолей Амира Тимура (Тамерлана)Завершение: Некрополь Шахи зинда
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- В жаркое время не забудьте солнцезащитный крем
- Очки
- Кепку
- А также лекарства от аллергии (при необходимости)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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