Приготовьтесь увидеть в Узбекистане Швейцарию! Не ожидали? Те, кто попадают в природный парк Заамин, иногда начинают сомневаться в географии.
Воздух в Заамине настолько чистый, что даже является лечебным, а величественные горы поражают воображение. Пожалуй, эти пейзажи могут показаться вам даже красивее швейцарских.
Воздух в Заамине настолько чистый, что даже является лечебным, а величественные горы поражают воображение. Пожалуй, эти пейзажи могут показаться вам даже красивее швейцарских.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- В 8 утра мы выезжаем из Самарканда. По дороге смотрим Зааминское водохранилище и наслаждаемся живописной природой Узбекистана
- Примерно к 11:30 добираемся до 2-километровой канатной дороги национального парка Заамин. Катаемся на ней и продолжаем любоваться природой
- Наступает время обеда! Я подскажу вам лучшие места, где можно поесть вкусно и по приемлемой цене
- Переходим через экстремальный мост, который называется Мост счастья. Гуляя по нему, вы испытаете как минимум эйфорию! Особенно, если решитесь прыгнуть с тарзанки
- Останавливаемся около водопада, который обрушивается с вершины горы
- Не прекращаем любоваться природой Узбекистана и делаем фотостопы, чтобы запечатлеть её на память
- Полные ярких впечатлений, возвращаемся в Самарканд около 20:00–21:00 часов
По пути я буду рассказывать вам о горах Заамина и Самарканде, упомяну интересные факты из истории и опишу семейные традиции нашего народа.
Организационные детали
В стоимость поездки включены: трансфер от места на комфортабельном автомобиле Chery Tiggo 7 pro, вход в нацпарк.
Дополнительные расходы
- Билет на канатную дорогу — $5/чел.
- Вход на экстремальный мост — $4,5/чел.
- Вход к водопаду — $2/чел.
- Тарзанка (по желанию) — $25/чел.
- Обед
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азим — ваш гид в Самарканде
Здравствуйте, меня зовут Азим. Я родился и вырос в Самарканде. Буду рад стать вашим проводником по самым интересным маршрутам в моём родном городе. Я 3 года работал профессиональным гидом в ОАЭ и знакомил туристов с такими городами как Дубай, Абу-Даби и Шарджа. А сейчас с радостью раскрою вам историю и традицию своего родного города.Задать вопрос
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