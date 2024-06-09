Приготовьтесь увидеть в Узбекистане Швейцарию! Не ожидали? Те, кто попадают в природный парк Заамин, иногда начинают сомневаться в географии. Воздух в Заамине настолько чистый, что даже является лечебным, а величественные горы поражают воображение. Пожалуй, эти пейзажи могут показаться вам даже красивее швейцарских.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Самарканде

Азим Ваш гид в Самарканде

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

В 8 утра мы выезжаем из Самарканда. По дороге смотрим Зааминское водохранилище и наслаждаемся живописной природой Узбекистана

Примерно к 11:30 добираемся до 2-километровой канатной дороги национального парка Заамин. Катаемся на ней и продолжаем любоваться природой

Наступает время обеда! Я подскажу вам лучшие места, где можно поесть вкусно и по приемлемой цене

Переходим через экстремальный мост, который называется Мост счастья. Гуляя по нему, вы испытаете как минимум эйфорию! Особенно, если решитесь прыгнуть с тарзанки

Останавливаемся около водопада, который обрушивается с вершины горы

Не прекращаем любоваться природой Узбекистана и делаем фотостопы, чтобы запечатлеть её на память

Полные ярких впечатлений, возвращаемся в Самарканд около 20:00–21:00 часов

По пути я буду рассказывать вам о горах Заамина и Самарканде, упомяну интересные факты из истории и опишу семейные традиции нашего народа.

Организационные детали

В стоимость поездки включены: трансфер от места на комфортабельном автомобиле Chery Tiggo 7 pro, вход в нацпарк.

Дополнительные расходы