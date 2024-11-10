Экскурсия проходит по местам глубокой духовной силы.
Вас ждёт небольшой поход до необычного камня с сердцем, а также прогулка по долине демонов, где по легенде боролись духи света и тьмы.
Вы полюбуетесь живописной природой Узбекистана и узнаете историю этих мест, а также познакомитесь с нашей национальной кухней.
Вас ждёт небольшой поход до необычного камня с сердцем, а также прогулка по долине демонов, где по легенде боролись духи света и тьмы.
Вы полюбуетесь живописной природой Узбекистана и узнаете историю этих мест, а также познакомитесь с нашей национальной кухней.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Камень-сердце. Ветер за миллионы лет придал огромным валунам причудливые формы. В одном из них образовалось отверстие в виде сердца. Обязательно покажем его вам.
Долина демонов. Горы здесь ни на что не похожи, валуны как будто выросли из земли! Вы узнаете легенду, связанную с этим местом.
Ак-сарай — остатки дворца Амира Темура. Вы увидите самую большую арку в мусульманском мире. Рядом с ней нас встретит художник и хранитель этого места. Он с удовольствием расскажет, каким раньше был дворец, и ответит на любые ваши вопросы.
Гробница Тамерлана, в которой так и не похоронили Амира Темура. Но в ней до сих пор сохранилась магическая атмосфера.
Шаршара. Здесь, у водопада, находится ресторан с топчанами. В нём готовят одно блюдо — тандыр-гушт (мясо барашка, запечённое в тандыре). Пообедаем и полюбуемся прекрасными видами на долину.
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость.
- Экскурсию для вас проведу я или мой брат — также гид по Шахрисабзу.
в воскресенье в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мавзолея Гур Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 27 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 529 туристов
Мы занимаемся углублённым и разносторонним изучением истории Узбекистана. Но главная наша задача — сделать экскурсии максимально приятными. Все люди разные: кому-то хочется фотографий, кто-то любит историю, кому-то интересна гастрономия. Мы всем будем рады и сделаем ваш отдых незабываемым. Ждём вас с нетерпением в Узбекистане!Задать вопрос
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