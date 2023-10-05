Посетить интересные места за пределами популярных туристических маршрутов и раскрыть город по-новому
Большинство гостей Самарканда ходит по одним и тем же достопримечательностям. Да, они великолепны! Но город ими не ограничивается.
Я покажу вам аутентичный квартал бухарских евреев, древнее городище, грандиозный этнографический комплекс под открытым небом и другие удивительные места. Если вы уже видели визитные карточки города, эта экскурсия — идеальный вариант.
Я покажу вам аутентичный квартал бухарских евреев, древнее городище, грандиозный этнографический комплекс под открытым небом и другие удивительные места. Если вы уже видели визитные карточки города, эта экскурсия — идеальный вариант.
Ближайшие даты:
13
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Нетривиальный Самарканд
Мы будем путешествовать на автомобиле, останавливаясь в самых интересных местах. За 4 часа вы:
- Погуляете по старинному кварталу бухарских евреев, заглянете в синагогу и хамам
- Увидите мавзолей Ишратхон — последнее неотреставрированное здание эпохи Темуридов
- Пройдёте по руинам древнего городища Афрасиаб, осмотрите посвящённый им музей, мавзолей пророка Даниила и мечеть Хазрет-Хызр
- Понаблюдаете за процессом производства шёлковой бумаги на мануфактуре
- Впечатлитесь современным этнографическим комплексом «Вечный город», наглядно раскрывающим историю и традиции разных регионов страны
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле Chevrolet Gentra
- Общая стоимость входных билетов — 7$ с человека
- По запросу я могу провести экскурсию для большего числа участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильдар — ваш гид в Самарканде
Меня зовут Ильдар. Я влюбился в историческое наследие Самарканда ещё подростком. Уже тогда проводил целые часы в старинных местах, погружаясь в глубину веков и просто наслаждаясь видами. С годами моё увлечение переросло в профессию. Больше всего в жизни я люблю делиться тем, что знаю о городе и моей прекрасной стране. Испытываю огромное удовольствие, когда понимаю, что гости прониклись Самаркандом и смогли его прочувствовать.
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Диля
5 окт 2023
Ильдар очень приятный молодой человек! Эрудирован, интересный рассказчик. Экскурсия для искушённого путешественника оказалась очень интересной. И вообще, приятно проведённое время с Ильдаром, запомнится надолго!)
Э
Эльбрус
22 сен 2023
Глубокие знания, эрудиция, любовь к своему родному городу и необыкновенное обаяние Ильдара не оставили нам шанса не позвать его на дополнительную (вторую) экскурсию по Самарканду.
Отдельно следует отметить безупречное владение русским языком, оно просто выше похвал! Ну, и приятный бонус - пунктуальность Ильдара, что как мы поняли, в Средней Азии, не часто встретишь.
Историческая информация Ильдаром подается в легкой форме, без нагромождения фактов, но при этом очень структурировано.
За два дня мы не только "подтянули" историю, но и влюбились в Самарканд.
Спасибо огромное Ильдару за профессионализм и человечеость!
Отдельно следует отметить безупречное владение русским языком, оно просто выше похвал! Ну, и приятный бонус - пунктуальность Ильдара, что как мы поняли, в Средней Азии, не часто встретишь.
Историческая информация Ильдаром подается в легкой форме, без нагромождения фактов, но при этом очень структурировано.
За два дня мы не только "подтянули" историю, но и влюбились в Самарканд.
Спасибо огромное Ильдару за профессионализм и человечеость!
К
Ксения
27 авг 2023
Ильдар встретил нас у отеля и на машине отвез по маршруту экскурсии. Мы скорректировали маршрут в процессе, тк мы были в Самарканде несколько дней и успели посмотреть достопримечательности.
Особенно понравился еврейский район.
Ильдар -отличный рассказчик и у нас сложилась полная историческая картинка.
Спасибо!
Особенно понравился еврейский район.
Ильдар -отличный рассказчик и у нас сложилась полная историческая картинка.
Спасибо!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Самарканда
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
Летние
Святые места
Захоронение святого Даниил
Популярные места
Похожие туры из Самарканда
Индивидуальная
6 часов
Самарканд - жемчужина Востока
Обзорная экскурсия по Самарканду на автомобиле
14 окт
16 окт
17 окт
18 окт
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Любимый Самарканд
История и главные достопримечательности города на душевной обзорной экскурсии
20 окт
21 окт
23 окт
24 окт
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Старинный самобытный Самарканд
Открыть историю, архитектуру и жизнь восточного города на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
166€125 за всё до 4 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду