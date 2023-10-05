Большинство гостей Самарканда ходит по одним и тем же достопримечательностям. Да, они великолепны! Но город ими не ограничивается. Я покажу вам аутентичный квартал бухарских евреев, древнее городище, грандиозный этнографический комплекс под открытым небом и другие удивительные места. Если вы уже видели визитные карточки города, эта экскурсия — идеальный вариант.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нетривиальный Самарканд

Мы будем путешествовать на автомобиле, останавливаясь в самых интересных местах. За 4 часа вы:

Погуляете по старинному кварталу бухарских евреев, заглянете в синагогу и хамам

Увидите мавзолей Ишратхон — последнее неотреставрированное здание эпохи Темуридов

Пройдёте по руинам древнего городища Афрасиаб, осмотрите посвящённый им музей, мавзолей пророка Даниила и мечеть Хазрет-Хызр

Понаблюдаете за процессом производства шёлковой бумаги на мануфактуре

Впечатлитесь современным этнографическим комплексом «Вечный город», наглядно раскрывающим историю и традиции разных регионов страны

И это далеко не всё!

Организационные детали