Самарканд для искушённых путешественников

Посетить интересные места за пределами популярных туристических маршрутов и раскрыть город по-новому

5
3 отзыва
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Большинство гостей Самарканда ходит по одним и тем же достопримечательностям. Да, они великолепны! Но город ими не ограничивается.

Я покажу вам аутентичный квартал бухарских евреев, древнее городище, грандиозный этнографический комплекс под открытым небом и другие удивительные места. Если вы уже видели визитные карточки города, эта экскурсия — идеальный вариант.
Самарканд для искушённых путешественников
Самарканд для искушённых путешественников
Самарканд для искушённых путешественников
Самарканд для искушённых путешественников
Самарканд для искушённых путешественников
Самарканд для искушённых путешественников
Самарканд для искушённых путешественников
Самарканд для искушённых путешественников
Самарканд для искушённых путешественников
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нетривиальный Самарканд

Мы будем путешествовать на автомобиле, останавливаясь в самых интересных местах. За 4 часа вы:

  • Погуляете по старинному кварталу бухарских евреев, заглянете в синагогу и хамам
  • Увидите мавзолей Ишратхон — последнее неотреставрированное здание эпохи Темуридов
  • Пройдёте по руинам древнего городища Афрасиаб, осмотрите посвящённый им музей, мавзолей пророка Даниила и мечеть Хазрет-Хызр
  • Понаблюдаете за процессом производства шёлковой бумаги на мануфактуре
  • Впечатлитесь современным этнографическим комплексом «Вечный город», наглядно раскрывающим историю и традиции разных регионов страны

И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле Chevrolet Gentra
  • Общая стоимость входных билетов — 7$ с человека
  • По запросу я могу провести экскурсию для большего числа участников. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
Д
5 окт 2023
Ильдар очень приятный молодой человек! Эрудирован, интересный рассказчик. Экскурсия для искушённого путешественника оказалась очень интересной. И вообще, приятно проведённое время с Ильдаром, запомнится надолго!)
Э
22 сен 2023
Глубокие знания, эрудиция, любовь к своему родному городу и необыкновенное обаяние Ильдара не оставили нам шанса не позвать его на дополнительную (вторую) экскурсию по Самарканду.
Отдельно следует отметить безупречное владение русским языком, оно просто выше похвал! Ну, и приятный бонус - пунктуальность Ильдара, что как мы поняли, в Средней Азии, не часто встретишь.
Историческая информация Ильдаром подается в легкой форме, без нагромождения фактов, но при этом очень структурировано.
За два дня мы не только "подтянули" историю, но и влюбились в Самарканд.
Спасибо огромное Ильдару за профессионализм и человечеость!
К
27 авг 2023
Ильдар встретил нас у отеля и на машине отвез по маршруту экскурсии. Мы скорректировали маршрут в процессе, тк мы были в Самарканде несколько дней и успели посмотреть достопримечательности.
Особенно понравился еврейский район.
Ильдар -отличный рассказчик и у нас сложилась полная историческая картинка.
Спасибо!

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