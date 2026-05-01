Это не просто поездка — это эмоциональное погружение в атмосферу Самарканда, где каждый поворот дороги соединяет прошлое и настоящее.
С седла мотоцикла вы увидите ключевые достопримечательности: мавзолей Гур-Эмир, обсерваторию Улугбека, площадь Регистан, Сиабский базар и многое другое. Полюбуетесь архитектурой и ощутите настоящий дух города.
Описание экскурсии
Достопримечательности осматриваем снаружи, чтобы сохранить темп и атмосферу свободы, не теряя при этом исторической глубины.
Вы увидите:
- мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Амира Тимура
- площадь Регистан с медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари
- Сиабский базар — шумное и живое пространство с ароматами специй, лепёшек и уличной жизни
- некрополь Шахи-Зинда — мозаичные фасады, переливающиеся оттенками лазури
- обсерваторию Улугбека — напоминание о научном и интеллектуальном прошлом города
- мавзолей пророка Даниила — место тишины и надежды, важное для разных культур и вероисповеданий
- современный Самарканд — широкие проспекты, новые мечети и фонтаны, подчёркивающие контраст эпох
Длинных историй не будет. Главная цель маршрута — почувствовать настоящий дух Самарканда через движение, звук мотора и дыхание ветра.
Организационные детали
- Программа 18+. Вы — пассажир
- Перед стартом проводим инструктаж по безопасности, выдаём шлемы, перчатки и защитные очки
- С вами поеду я или другой водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 3298 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.
