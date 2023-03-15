Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Самарканд в хорошей компании
Вы посетите самые интересные и важные уголки Самарканда. В программе экскурсии:
Мавзолей Гур Эмир — именно здесь покоится Тамерлан, его сыновья, внуки и даже правнуки. Я поделюсь историями о жизни и подвигах великого полководца.
Площадь Регистан — визитная карточка города. На ней я расскажу о средневековом учёном Улугбеке и о легендарных тиграх из медресе Шердор. А также помогу расшифровать название красочной мечети Тилля Кори.
Мечеть Биби-Ханум — грандиозная мечеть 15 века, построенная Амиром Тимуром в честь жены. Вы услышите красивую историю их любви.
Сиабский базар — самый древний и большой рынок Самарканда. Вы попробуете местные сладости и научитесь правильно торговаться.
Некрополь Шахи Зинда — красочный «город в городе». Здесь похоронены двоюродный брат пророка Мухаммеда и близкие люди Тамерлана: его сёстры, жёны, архитекторы и чиновники. Вы узнаете, как строился некрополь, и расшифруете особенности его архитектуры.
Ярким завершением экскурсии станет обзорная площадка с прекрасным видом на весь город!
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Tracker 2020 года. Транспорт включен в стоимость.
Входные билеты оплачиваются дополнительно — 10-15 евро с человека
По запросу я могу провести экскурсию для большего числа людей. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shokhrukh — ваш гид в Самарканде
Меня зовут Шохрух. Я магистр университета мировой экономики и дипломатии. В туризме работаю с 2016-го года. В совершенстве говорю на русском, персидском, узбекском и английском языках. Прекрасно понимаю, чего ждёт гость, попадая в новую страну. В первую очередь я ваш друг и только потом гид. Вы услышите, как разные культуры сосуществуют в нашем тёплом во всех смыслах городе, как живёт местный народ, как традиции переплетаются с современностью. Со мной вы узнаете и увидите больше, чем можете предположить.