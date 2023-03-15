Самарканд тёплый и дружелюбный

История и самые яркие достопримечательности города на душевной авто-пешеходной экскурсии

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В Самарканде каждый найдёт, что ищет! Любители истории погрузятся в эпоху Тимуридов, ценители архитектуры полюбуются голубыми куполами мечетей и медресе, гурманы оценят ароматную восточную кухню.

Я помогу вам раскрыть разные грани города, покажу его знаковые места, познакомлю с традициями и современной жизнью.
Самарканд тёплый и дружелюбный
Самарканд тёплый и дружелюбный
Самарканд тёплый и дружелюбный
Самарканд тёплый и дружелюбный
Самарканд тёплый и дружелюбный
Самарканд тёплый и дружелюбный
Самарканд тёплый и дружелюбный
Самарканд тёплый и дружелюбный
Самарканд тёплый и дружелюбный
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Описание

Что вас ожидает

Самарканд в хорошей компании

Вы посетите самые интересные и важные уголки Самарканда. В программе экскурсии:

  • Мавзолей Гур Эмир — именно здесь покоится Тамерлан, его сыновья, внуки и даже правнуки. Я поделюсь историями о жизни и подвигах великого полководца.
  • Площадь Регистан — визитная карточка города. На ней я расскажу о средневековом учёном Улугбеке и о легендарных тиграх из медресе Шердор. А также помогу расшифровать название красочной мечети Тилля Кори.
  • Мечеть Биби-Ханум — грандиозная мечеть 15 века, построенная Амиром Тимуром в честь жены. Вы услышите красивую историю их любви.
  • Сиабский базар — самый древний и большой рынок Самарканда. Вы попробуете местные сладости и научитесь правильно торговаться.
  • Некрополь Шахи Зинда — красочный «город в городе». Здесь похоронены двоюродный брат пророка Мухаммеда и близкие люди Тамерлана: его сёстры, жёны, архитекторы и чиновники. Вы узнаете, как строился некрополь, и расшифруете особенности его архитектуры.

Ярким завершением экскурсии станет обзорная площадка с прекрасным видом на весь город!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Tracker 2020 года. Транспорт включен в стоимость.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно — 10-15 евро с человека
  • По запросу я могу провести экскурсию для большего числа людей. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Мечеть Биби-Ханым
Религиозные
Восточный базар
Сиабский Базар

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