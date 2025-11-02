За 1 день вы прочувствуете дух великого города, который веками был центром науки, культуры и торговли на Великом шёлковом пути. Увидите мавзолей Гур-Эмир, где покоится Амир Темур, площадь Регистан с тремя величественными медресе и мечеть Биби-Ханум. Послушаете об истории Самарканда и попробуете главное блюдо местной кухни.

за 1–2 человек или $95 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Мавзолей Гур-Эмир — место упокоения легендарного полководца Тамерлана. Обсудим, почему он навсегда вошёл в мировую историю и какова была его роль в становлении великой империи. Также вы узнаете тайны погребальной традиции узбекских правителей и легенды, связанные с проклятием могилы Темура.

Площадь Регистан — сердце древнего города. Вы рассмотрите три медресе — Улугбека, Тилля-Кари и Шердор, послушаете о роли Самарканда в средневековой науке и о том, как мудрецы изучали звёзды.

Мечеть Биби-Ханум. Это грандиозное сооружение было возведено по приказу Тамерлана в честь любимой жены, но история строительства полна драматизма. Вы полюбуетесь древней архитектурой и узнаете, какие романтичные тайны хранят её стены.

Сиабский базар — традиционный восточный рынок, где можно понаблюдать, как готовят в тандыре знаменитый самаркандский хлеб, а также попробовать свежие фрукты, орехи, специи.

Обед или ужин в ресторане (с 11:30 до 14:00 и с 17:30 до 20:00). Особое место в нашей программе занимает дегустация местного плова, сделанного по традиционному рецепту — из определённого вида риса и пряностей. Мы поделимся с вами секретами приготовления и расскажем о значении этого блюда в узбекской культуре.

Организационные детали