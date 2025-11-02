Мавзолей Гур-Эмир — место упокоения легендарного полководца Тамерлана. Обсудим, почему он навсегда вошёл в мировую историю и какова была его роль в становлении великой империи. Также вы узнаете тайны погребальной традиции узбекских правителей и легенды, связанные с проклятием могилы Темура.
Площадь Регистан — сердце древнего города. Вы рассмотрите три медресе — Улугбека, Тилля-Кари и Шердор, послушаете о роли Самарканда в средневековой науке и о том, как мудрецы изучали звёзды.
Мечеть Биби-Ханум. Это грандиозное сооружение было возведено по приказу Тамерлана в честь любимой жены, но история строительства полна драматизма. Вы полюбуетесь древней архитектурой и узнаете, какие романтичные тайны хранят её стены.
Сиабский базар — традиционный восточный рынок, где можно понаблюдать, как готовят в тандыре знаменитый самаркандский хлеб, а также попробовать свежие фрукты, орехи, специи.
Обед или ужин в ресторане (с 11:30 до 14:00 и с 17:30 до 20:00). Особое место в нашей программе занимает дегустация местного плова, сделанного по традиционному рецепту — из определённого вида риса и пряностей. Мы поделимся с вами секретами приготовления и расскажем о значении этого блюда в узбекской культуре.
Организационные детали
Экскурсия автопешеходная. Поедем на одном из транспортов: седаны, минивэны или микроавтобусы
В стоимость включено угощение пловом в одном из ресторанов или кафе города и все входные билеты в достопримечательности. Отдельно оплачиваются личные расходы
При посещении религиозных памятников женщинам желательно иметь с собой платок. Кроме того, одежда должна закрывать плечи и колени
Программа завершится у ресторана или вашего адреса в городе
Если в ресторане не будет плова, мы заменим его на другое блюдо узбекской кухни или посетим другое заведение (по согласованию со всеми участниками)
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Муксин — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2308 туристов
Я представляю дружную команду гидов в Узбекистане. Все мы обладаем глубокими знаниями в области истории, культуры и достопримечательностей страны. Наша цель — создать незабываемый опыт для путешественников, сделать каждую поездку комфортной и запоминающейся.
П
Павел
2 ноя 2025
Отличный формат для знакомства с этим прекрасным городом. Гид Камрон владеет информацией максимально информативно и профессионально. Спасибо организатору за проведенный день
Ж
Жамбул
11 окт 2025
Отлично провели время и узнали много интересного и познавательного👍
Алла
10 окт 2025
Экскурсия прошла в соответствии нашим ожиданиям! Организатор Мухсин большой молодец за то что отправил к нам такого умного и вежливого гида Рустама. Человек с большой буквы помог разобраться с обменом читать дальше
денег, выбором сухофруктов, рассказал про кухню за столом. Особенно отдельно стоит отметить неповторимый и божественный вкус Самаркандского плова (про нее можно писать очень долго), лучше каждому стоит попробовать обязательно при посещении этого супер привлекательного города!
A
Andrew
1 окт 2025
The program was incredibly rich and full of new experiences. Special thanks to our guide, Damir, for his excellent sense of humor and engaging way of presenting the material.
Изабелла
23 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Безусловно бы рекомендовала! Лилия очень приятная и образованная девушка, после общения и проведения времени с ней остались только хорошие впечатления👍🏼
Наталья
20 сен 2025
Отличная экскурсия, понравился вкус плова особенно и рассказ Даврона про Амира Темура очень понравилось
Гавриил
17 сен 2025
Огромная благодарность нашему гиду Гульнозе, девочка с огромным знанием истории и любви к Самарканду, за весь день мы посетили все видные достопримечательности, спасибо что вы были с нами
Федор
4 сен 2025
Невероятно интересная и необычного формата экскурсия. Отлично провели время с Дамиром👌. Будем рекомендовать своим друзьям в Москве🤝
Г
Григорий
28 авг 2025
Поездка понравилась) Время пролетело незаметно! Особая благодарность за чуткое и внимательное отношение к нам. Спасибо Анне и Мухсину за отличный день.
Валентина
10 авг 2025
Это было одно из лучших путешествий в моей жизни. Экскурсия «Самаркандский all inclusive» полностью оправдала своё название — не пришлось думать ни о транспорте, ни о билетах, всё уже было организовано. Мы увидели весь Самарканд: посещали достопримечательности, побывали в мастерских ремесленников и попробовали настоящий самаркандский плов.
Борис
21 апр 2025
Великолепная организация, насыщенная программа, вкусная еда и невероятные виды. Особая благодарность нашему гиду Икрому — рассказывал с душой, интересно и с юмором. Самарканд влюбляет с первого взгляда, особенно с таким проводником!
R
Regina
11 мар 2025
Нашим гидом была Екатерина - профессионал своего дела и патриот родины! Формат очень понравился. Благодарю организаторов, лично рекомендую данную экскурсию!