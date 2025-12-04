-
10%
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары (мини-группа)
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда, точное время обс...
4 дек в 08:00
11 дек в 08:00
69 750 ₽
77 500 ₽ за человека
-
10%
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Увидеть усыпальницу Тамерлана, погулять по торговым рядам и посетить Гиждуван
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
6 дек в 14:00
31 янв в 08:00
$504
$559 за человека
-
10%
Из Самарканда в Хиву, Гиждуван и Бухару: путешествие по древним центрам восточной культуры
Полюбоваться Амударьей, погулять по базарам и узнать историю империи Тамерлана
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
6 дек в 14:00
31 янв в 08:00
$701
$778 за человека
