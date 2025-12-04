Мои заказы

Горящие туры – туры в Самарканде

Найдено 3 тура в категории «Горящие туры» в Самарканде на русском языке, цены от 504 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары (мини-группа)
На машине
На микроавтобусе
5 дней
-
10%
1 отзыв
Экспресс-тур в край солнца и вкуснейшего плова: по главным местам Самарканда и Бухары (мини-группа)
Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Начало: Аэропорт Самарканда, после обеда, точное время обс...
4 дек в 08:00
11 дек в 08:00
69 750 ₽77 500 ₽ за человека
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
5 дней
-
10%
1 отзыв
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Увидеть усыпальницу Тамерлана, погулять по торговым рядам и посетить Гиждуван
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
6 дек в 14:00
31 янв в 08:00
$504$559 за человека
Из Самарканда в Хиву, Гиждуван и Бухару: путешествие по древним центрам восточной культуры
На автобусе
7 дней
-
10%
2 отзыва
Из Самарканда в Хиву, Гиждуван и Бухару: путешествие по древним центрам восточной культуры
Полюбоваться Амударьей, погулять по базарам и узнать историю империи Тамерлана
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
6 дек в 14:00
31 янв в 08:00
$701$778 за человека

Сколько стоит тур в Самарканде в ноябре 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Горящие туры" можно забронировать 3 тура от 504 до 69 750 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
