Туда, где родился и упокоен Тамерлан: индивидуальный тур в Самарканд и Шахрисабз

Увидеть мавзолей и руины дворца Амира Темура, погулять по Регистану, полюбоваться мечетями и горами
В комфортном для вашей компании темпе я покажу города, связанные с легендарным завоевателем и непобедимым полководцем Амиром Темуром.

Мы начнём в Самарканде и посетим мавзолей Гур-Эмир, где упокоены сам Тамерлан и
некоторые члены его семьи.

Вы также проникнетесь атмосферой извилистых улочек, поторгуетесь на Сиабском базаре, полюбуетесь мозаиками и куполами площади Регистан, мечети Биби-Ханум, некрополя Шахи-Зинда. А следующий день мы посвятим Шахрисабзу — родине знаменитого военачальника.

Здесь многое о нём напоминает: грандиозный памятник, руины дворца и династическая усыпальница Тимуридов, в которой сохранился оригинальный саркофаг Темура.

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

При посещении святынь необходимы скромная одежда, закрытые колени.

Питание. Включён завтрак, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Седан, минивэн.

Возраст участников. 0+

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Самарканд

Встретимся в Самарканде и отправимся гулять. Осмотрим все главные достопримечательности: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, некрополь Шахи-Зинда, Сиабский базар, обсерваторию Улугбека. Увидим ещё много интересных локаций Старого города, прочувствуем атмосферу петляющих улочек, поторгуемся на рынке.

СамаркандСамаркандСамаркандСамаркандСамаркандСамарканд
2 день

Шахрисабз

Направимся на родину Амира Темура — в Шахрисабз. Будем двигаться по горным склонам, любоваться пейзажами и делать фотостопы в самых живописных точках. На обед можем попробовать барашка в тандыре.

По прибытии пройдём по главной площади, осмотрим грандиозную арку дворца Тамерлана, посетим мечеть Кук-Гумбаз, несколько мавзолеев, включая склеп самого Темура с оригинальным саркофагом.

Вечером вернёмся в Самарканд и попрощаемся.

ШахрисабзШахрисабзШахрисабзШахрисабз

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$500
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Все трансферы по программе
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Самарканд и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд, утро, точное место и время - по договорённости
Завершение: Самарканд, вечер, точное место и время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шухрат
Шухрат — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 311 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Шухрат, по образованию я историк. Представляю команду опытных и позитивных гидов в Самарканде. Ждём вас в нашей прекрасной стране с великодушным, приветливым, тёплым и гостеприимным народом. Добро пожаловать в Узбекистан!
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Самарканда

