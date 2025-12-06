Направимся на родину Амира Темура — в Шахрисабз. Будем двигаться по горным склонам, любоваться пейзажами и делать фотостопы в самых живописных точках. На обед можем попробовать барашка в тандыре.

По прибытии пройдём по главной площади, осмотрим грандиозную арку дворца Тамерлана, посетим мечеть Кук-Гумбаз, несколько мавзолеев, включая склеп самого Темура с оригинальным саркофагом.

Вечером вернёмся в Самарканд и попрощаемся.