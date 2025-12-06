Туда, где родился и упокоен Тамерлан: индивидуальный тур в Самарканд и Шахрисабз
Увидеть мавзолей и руины дворца Амира Темура, погулять по Регистану, полюбоваться мечетями и горами
В комфортном для вашей компании темпе я покажу города, связанные с легендарным завоевателем и непобедимым полководцем Амиром Темуром.
Мы начнём в Самарканде и посетим мавзолей Гур-Эмир, где упокоены сам Тамерлан и читать дальше
некоторые члены его семьи.
Вы также проникнетесь атмосферой извилистых улочек, поторгуетесь на Сиабском базаре, полюбуетесь мозаиками и куполами площади Регистан, мечети Биби-Ханум, некрополя Шахи-Зинда. А следующий день мы посвятим Шахрисабзу — родине знаменитого военачальника.
Здесь многое о нём напоминает: грандиозный памятник, руины дворца и династическая усыпальница Тимуридов, в которой сохранился оригинальный саркофаг Темура.
При посещении святынь необходимы скромная одежда, закрытые колени.
Питание. Включён завтрак, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Седан, минивэн.
Возраст участников. 0+
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Самарканд
Встретимся в Самарканде и отправимся гулять. Осмотрим все главные достопримечательности: мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан, мечеть Биби-Ханум, некрополь Шахи-Зинда, Сиабский базар, обсерваторию Улугбека. Увидим ещё много интересных локаций Старого города, прочувствуем атмосферу петляющих улочек, поторгуемся на рынке.
2 день
Шахрисабз
Направимся на родину Амира Темура — в Шахрисабз. Будем двигаться по горным склонам, любоваться пейзажами и делать фотостопы в самых живописных точках. На обед можем попробовать барашка в тандыре.
По прибытии пройдём по главной площади, осмотрим грандиозную арку дворца Тамерлана, посетим мечеть Кук-Гумбаз, несколько мавзолеев, включая склеп самого Темура с оригинальным саркофагом.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак
Все трансферы по программе
Сопровождение гидом
Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты в Самарканд и обратно в ваш город
Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Самарканд, утро, точное место и время - по договорённости
Завершение: Самарканд, вечер, точное место и время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шухрат — ваш гид в Самарканде
Провёл экскурсии для 311 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Шухрат, по образованию я историк. Представляю команду опытных и позитивных гидов в Самарканде. Ждём вас в нашей прекрасной стране с великодушным, приветливым, тёплым и гостеприимным народом. Добро пожаловать в Узбекистан!