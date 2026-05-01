После завтрака начнём 3-часовую пешеходную экскурсию по Самарканду. Посетим мавзолей Гур-Эмир, усыпальницу Тамерлана и членов его рода, называемых Тимуридами. Вы услышите истории и легенды, связанные с этим местом. Затем осмотрим самый знаменитый исторический и архитектурный ансамбль Самарканда — площадь Регистан с 3 величественными медресе и минаретами.

После небольшой прогулки (желающие могут воспользоваться туристическим багги) увидим гигантскую соборную мечеть Биби-Ханум и обсудим её драматичную историю. Закончим на колоритном Сиабском базаре, где можно и нужно торговаться. Далее — свободное время на отдых и покупки.