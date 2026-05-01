Индивидуально по Самарканду, Бухаре и Хиве с дегустациями плова и шоу национальных танцев

Осмотреть достопримечательности трёх жемчужин Востока и сравнить 3 вида главного блюда страны
Вы побываете в древнейших городах Узбекистана, и в каждом профессиональные гиды познакомят вас с историей, бытом и культурой.

От Самарканда до Бухары — всего 1,5 часа на современном скоростном поезде, а
на пути из Бухары в Хиву мы пересечём пустыню Кызылкум и Аму-Дарью на автомобиле за 6 часов. Вы увидите базары и медресе, мечети и минареты.

Посетите гробницу Тамерлана в Самарканде и прогуляетесь по «Вечному городу», построенному за полтора миллиарда долларов.

Попробуете и сравните 3 разных вида плова и поужинаете в медресе под открытым небом под танцевальное шоу.

Описание тура

Организационные детали

Виза не нужна, только загранпаспорт. Помогаем с авиабилетами.
Прилететь в Самарканд можно в субботу любым удобным рейсом в зависимости от города вашего вылета. Летают Узбекские авиалинии, Уральские авиалинии и Utair. Из Шереметьево популярен ночной рейс Аэрофлота Su1874 в 23:40. Время в пути 4:20. Разница по времени с Узбекистаном 2 часа. Прилёт в 6:00 на следующий день. Индивидуальный трансфер в гостиницу включён, когда бы вы не прилетели.
В зависимости от города вашего вылета и удобных рейсов тур может быть проведён в обратном порядке: Хива, Бухара и Самарканд.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, свободное время

Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Если позволят время и силы, рекомендуем прогуляться до площади Регистан, чтобы полюбоваться архитектурой в вечерней подсветке.

2 день

Экскурсия по Самарканду

После завтрака начнём 3-часовую пешеходную экскурсию по Самарканду. Посетим мавзолей Гур-Эмир, усыпальницу Тамерлана и членов его рода, называемых Тимуридами. Вы услышите истории и легенды, связанные с этим местом. Затем осмотрим самый знаменитый исторический и архитектурный ансамбль Самарканда — площадь Регистан с 3 величественными медресе и минаретами.

После небольшой прогулки (желающие могут воспользоваться туристическим багги) увидим гигантскую соборную мечеть Биби-Ханум и обсудим её драматичную историю. Закончим на колоритном Сиабском базаре, где можно и нужно торговаться. Далее — свободное время на отдых и покупки.

3 день

Гробница Рафаила, обсерватория Улугбека, Шахи-Зинда, «Вечный город»

В 9:00 разместимся в микроавтобусе и отправимся на 4-часовую экскурсию. Первой остановкой станет гробница Святого Рафаила. Затем осмотрим остатки древней обсерватории, созданной Улугбеком — внуком Тимура, правителем Самарканда и великим учёным средневековья. В завершение увидим удивительно красивый комплекс мавзолеев Шахи-Зинда, переливающийся всеми оттенками голубого.

После в Центре плова попробуем самаркандский плов, который горожане считают самым правильным. Далее посетим «Вечный город» — масштабный новодел, представляющий собой реплику древнего азиатского города. Он построен на искусственном острове в рамках проекта стоимостью полтора миллиарда долларов.

4 день

Переезд в Бухару, Старый город, ужин и танцевальное шоу

Сегодня скоростной поезд доставит нас в Бухару (11:56-12:42). По приезде разместимся в колоритном отеле, искусно реконструированном из традиционного дома бухарского еврея.

В 14:00 отправимся на 3-часовую пешеходную экскурсию по Старому городу, включённому в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетим комплекс Лаби-Хауз, расположенный вокруг пруда с тысячелетней чинарой. Увидим памятник Ходже Нассредину, мечети Магоки-Аттор и медресе Чор-Минор. Заглянем в сувенирные и ремесленные лавки. Затем у вас будет свободное время на отдых и покупки.

А вечером вас ждут ужин и национальное танцевальное шоу в медресе Нодир-Диван-Беги.

5 день

Продолжение знакомства с Бухарой, дворец Ситораи Мохи-Хоса

После завтрака продолжим пешеходное знакомство с Бухарой. Посетим колоритные торговые купола, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, просторную площадь с минаретом и мечетью Калон, крепость Арк, мавзолей Саманидов и много другое.

Обед вас ждёт в национальном доме, богато украшенном вышивкой сюзане. В этот раз вы попробуете бухарский вариант плова — самый диетический, как шутят бухарцы! Затем отправимся на экскурсию во дворец последнего бухарского эмира, название которого — Ситораи Мохи-Хоса — связано с именем его любимой жены. Построенный местными мастерами с участием русских инженеров, он представляет собой смесь восточного и европейского стилей.

А на ужин мы зарезервируем для вас стол в самом популярном заведении Бухары.

6 день

Переезд в Хиву, свободное время

В этот день в 9:00 выезжаем в Хиву. Нам предстоит проехать около 450 километров через пустыню Кызылкум по бывшей караванной дороге, которая была частью Великого шёлкового пути. По пути увидим широкую Аму-Дарью — одну из важнейших водных артерий Узбекистана — и хорезмский оазис.

По дороге становимся на обед в традиционной чайхане. В 16:00 приедем в город и разместимся в национальном гостевом доме в Старом городе Ичан-Кала, окружённом крепостной стеной. Затем — свободное время на отдых.

7 день

Экскурсия по Ичан-Кала и другие достопримечаетльности Хивы

С 9:00 до 12:00 вас ждёт пешеходная экскурсия по внутреннему городу Ичан-Кала. Он построен в виде прямоугольника с мощными воротами, расположенными по 4 сторонам света. Стены имеют длину 2200 метров, а на территории расположено почти 60 исторических памятников.

Мы посетим резиденцию последнего хана, включая мавзолей Исмаила Ходжи, увидим медресе Мухаммед Амин Хана и крепость Куня-Арк, башню Калта-Минор и дворец Таш-Ховли, мавзолей Пахлаван-Махмуда и Джума-мечеть.

Во время обеда в национальном доме вы попробуете хивинскую версию плова. После — свободное время.

8 день

Трансфер в аэропорт, завершение тура

Сегодня мы отвезём вас в аэропорт Ургенча (в пути около 40 минут). До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник86 850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 3 обеда, 1 фольклорный ужин
  • Все трансферы по программе
  • Все входные билеты в музеи
  • Билеты на скоростной поезд Самарканд - Бухара
  • Трансфер Бухара - Хива (450 км)
  • Услуги профессиональных местных гидов в 3 городах
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Самарканд и обратно из Ургенча
  • Питание вне программы, безалкогольные и алкогольные напитки
  • Страховка
  • Разрешение на фото и видео в музеях
  • Чаевые (по желанию)
  • Доплата за 1-местное размещение - 16 500 ₽ за номер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Самарканда, 20:00
Завершение: Аэропорт Ургенча, 7:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — Организатор в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 153 туристов
Давно занимаюсь организацией исторических туров по России для взыскательных путешественников из Европы, США, Австралии и Новой Зеландии. Сейчас предлагаю свои программы российским любителям истории и природы. Это индивидуальные поездки по ближнему
зарубежью — в Узбекистан, Армению, Грузию и Азербайджан, а также в Португалию. Как правило, это комфортабельные путешествия с полной экскурсионной программой и отдыхом в дизайнерских отелях. В каждой локации вас сопровождают знающие гиды. Обычно в программу включены обеды в самобытных ресторанах и дегустации национальной кухни. Вас ждёт размеренный темп и время для отдыха — никакой гонки.

