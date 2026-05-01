От Самарканда до Бухары — всего 1,5 часа на современном скоростном поезде, а
Виза не нужна, только загранпаспорт. Помогаем с авиабилетами.
Прилететь в Самарканд можно в субботу любым удобным рейсом в зависимости от города вашего вылета. Летают Узбекские авиалинии, Уральские авиалинии и Utair. Из Шереметьево популярен ночной рейс Аэрофлота Su1874 в 23:40. Время в пути 4:20. Разница по времени с Узбекистаном 2 часа. Прилёт в 6:00 на следующий день. Индивидуальный трансфер в гостиницу включён, когда бы вы не прилетели.
В зависимости от города вашего вылета и удобных рейсов тур может быть проведён в обратном порядке: Хива, Бухара и Самарканд.
Встреча, размещение в отеле, свободное время
Мы встретим вас в аэропорту и отвезём в отель. Если позволят время и силы, рекомендуем прогуляться до площади Регистан, чтобы полюбоваться архитектурой в вечерней подсветке.
Экскурсия по Самарканду
После завтрака начнём 3-часовую пешеходную экскурсию по Самарканду. Посетим мавзолей Гур-Эмир, усыпальницу Тамерлана и членов его рода, называемых Тимуридами. Вы услышите истории и легенды, связанные с этим местом. Затем осмотрим самый знаменитый исторический и архитектурный ансамбль Самарканда — площадь Регистан с 3 величественными медресе и минаретами.
После небольшой прогулки (желающие могут воспользоваться туристическим багги) увидим гигантскую соборную мечеть Биби-Ханум и обсудим её драматичную историю. Закончим на колоритном Сиабском базаре, где можно и нужно торговаться. Далее — свободное время на отдых и покупки.
Гробница Рафаила, обсерватория Улугбека, Шахи-Зинда, «Вечный город»
В 9:00 разместимся в микроавтобусе и отправимся на 4-часовую экскурсию. Первой остановкой станет гробница Святого Рафаила. Затем осмотрим остатки древней обсерватории, созданной Улугбеком — внуком Тимура, правителем Самарканда и великим учёным средневековья. В завершение увидим удивительно красивый комплекс мавзолеев Шахи-Зинда, переливающийся всеми оттенками голубого.
После в Центре плова попробуем самаркандский плов, который горожане считают самым правильным. Далее посетим «Вечный город» — масштабный новодел, представляющий собой реплику древнего азиатского города. Он построен на искусственном острове в рамках проекта стоимостью полтора миллиарда долларов.
Переезд в Бухару, Старый город, ужин и танцевальное шоу
Сегодня скоростной поезд доставит нас в Бухару (11:56-12:42). По приезде разместимся в колоритном отеле, искусно реконструированном из традиционного дома бухарского еврея.
В 14:00 отправимся на 3-часовую пешеходную экскурсию по Старому городу, включённому в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетим комплекс Лаби-Хауз, расположенный вокруг пруда с тысячелетней чинарой. Увидим памятник Ходже Нассредину, мечети Магоки-Аттор и медресе Чор-Минор. Заглянем в сувенирные и ремесленные лавки. Затем у вас будет свободное время на отдых и покупки.
А вечером вас ждут ужин и национальное танцевальное шоу в медресе Нодир-Диван-Беги.
Продолжение знакомства с Бухарой, дворец Ситораи Мохи-Хоса
После завтрака продолжим пешеходное знакомство с Бухарой. Посетим колоритные торговые купола, медресе Улугбека и Абдулазиз-хана, просторную площадь с минаретом и мечетью Калон, крепость Арк, мавзолей Саманидов и много другое.
Обед вас ждёт в национальном доме, богато украшенном вышивкой сюзане. В этот раз вы попробуете бухарский вариант плова — самый диетический, как шутят бухарцы! Затем отправимся на экскурсию во дворец последнего бухарского эмира, название которого — Ситораи Мохи-Хоса — связано с именем его любимой жены. Построенный местными мастерами с участием русских инженеров, он представляет собой смесь восточного и европейского стилей.
А на ужин мы зарезервируем для вас стол в самом популярном заведении Бухары.
Переезд в Хиву, свободное время
В этот день в 9:00 выезжаем в Хиву. Нам предстоит проехать около 450 километров через пустыню Кызылкум по бывшей караванной дороге, которая была частью Великого шёлкового пути. По пути увидим широкую Аму-Дарью — одну из важнейших водных артерий Узбекистана — и хорезмский оазис.
По дороге становимся на обед в традиционной чайхане. В 16:00 приедем в город и разместимся в национальном гостевом доме в Старом городе Ичан-Кала, окружённом крепостной стеной. Затем — свободное время на отдых.
Экскурсия по Ичан-Кала и другие достопримечаетльности Хивы
С 9:00 до 12:00 вас ждёт пешеходная экскурсия по внутреннему городу Ичан-Кала. Он построен в виде прямоугольника с мощными воротами, расположенными по 4 сторонам света. Стены имеют длину 2200 метров, а на территории расположено почти 60 исторических памятников.
Мы посетим резиденцию последнего хана, включая мавзолей Исмаила Ходжи, увидим медресе Мухаммед Амин Хана и крепость Куня-Арк, башню Калта-Минор и дворец Таш-Ховли, мавзолей Пахлаван-Махмуда и Джума-мечеть.
Во время обеда в национальном доме вы попробуете хивинскую версию плова. После — свободное время.
Трансфер в аэропорт, завершение тура
Сегодня мы отвезём вас в аэропорт Ургенча (в пути около 40 минут). До новых встреч!
|86 850 ₽
- Проживание
- Завтраки, 3 обеда, 1 фольклорный ужин
- Все трансферы по программе
- Все входные билеты в музеи
- Билеты на скоростной поезд Самарканд - Бухара
- Трансфер Бухара - Хива (450 км)
- Услуги профессиональных местных гидов в 3 городах
- Авиабилеты в Самарканд и обратно из Ургенча
- Питание вне программы, безалкогольные и алкогольные напитки
- Страховка
- Разрешение на фото и видео в музеях
- Чаевые (по желанию)
- Доплата за 1-местное размещение - 16 500 ₽ за номер