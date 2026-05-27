Чимганские горы — быстрый способ вырваться из городской суеты и оказаться среди природы. Вы побываете на оленьей ферме, увидите древние петроглифы и бирюзовый Чарвак, подниметесь на вершины и оцените панорамы, ради которых сюда и приезжают. По желанию — канатка и обед.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $140 за экскурсию

Описание экскурсии

Дорога из Ташкента (1–1,5 ч)

В пути вы увидите, как город постепенно сменяется горными пейзажами.

Оленья ферма (30–40 мин)

Вы окажетесь в тихом месте среди гор, где живут олени, альпаки, ламы, валлаби и страусы. Вы подойдёте к ним, сделаете фото и узнаете, как их содержат в горной местности.

Древние петроглифы (30 мин)

Увидите наскальные рисунки, созданные тысячи лет назад: сцены охоты, изображения животных и символы, связанные с жизнью древних кочевых народов.

Чарвакское водохранилище (40 мин)

Остановитесь у бирюзовой воды на фоне гор и полюбуетесь пейзажами со смотровых площадок.

Чимганские горы (30 мин)

Побываете в одном из самых известных горных районов Узбекистана, рассмотрите долины и вершины.

Курорт «Амирсой» и канатная дорога (1–1,5 ч)

Вы подниметесь на высоту по канатной дороге и увидите панорамы Тянь-Шаня.

Обед и отдых (1 час)

Возвращение в Ташкент (1–1,5 ч)

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы