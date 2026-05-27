Чимганские горы — быстрый способ вырваться из городской суеты и оказаться среди природы.
Вы побываете на оленьей ферме, увидите древние петроглифы и бирюзовый Чарвак, подниметесь на вершины и оцените панорамы, ради которых сюда и приезжают. По желанию — канатка и обед.
Описание экскурсии
Дорога из Ташкента (1–1,5 ч)
В пути вы увидите, как город постепенно сменяется горными пейзажами.
Оленья ферма (30–40 мин)
Вы окажетесь в тихом месте среди гор, где живут олени, альпаки, ламы, валлаби и страусы. Вы подойдёте к ним, сделаете фото и узнаете, как их содержат в горной местности.
Древние петроглифы (30 мин)
Увидите наскальные рисунки, созданные тысячи лет назад: сцены охоты, изображения животных и символы, связанные с жизнью древних кочевых народов.
Чарвакское водохранилище (40 мин)
Остановитесь у бирюзовой воды на фоне гор и полюбуетесь пейзажами со смотровых площадок.
Чимганские горы (30 мин)
Побываете в одном из самых известных горных районов Узбекистана, рассмотрите долины и вершины.
Курорт «Амирсой» и канатная дорога (1–1,5 ч)
Вы подниметесь на высоту по канатной дороге и увидите панорамы Тянь-Шаня.
Обед и отдых (1 час)
Возвращение в Ташкент (1–1,5 ч)
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Вход на ферму — $5 за взрослого, $3 за ребёнка до 15 лет, дети до 5 лет проходят бесплатно
- Канатная дорога — $10 за чел.
- Обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиз — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 4931 туриста
Наша миссия — подарить вам самые яркие впечатления об отдыхе. Хотим рассказать всё самое интересное — о культуре, традициях, живой истории и удивительных фактах тех городов, что вы посещаете. Экскурсии проводим
