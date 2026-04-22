Мои заказы

Город будущего: по следам модернизма в Ташкенте

Рассмотреть знаковые архитектурные проекты на автопешеходной экскурсии
В Ташкенте как в одном из центров Центральной Азии модернистские тенденции приобрели особое значение. Почему так вышло и причём здесь политический контекст — я расскажу вам на экскурсии.

Вас ожидает глубокое погружение в советскую архитектуру, прогулка по залитым светом площадям и тенистым аллеям. А также знакомство с новыми кварталами и старинными улицами города.
4.4
3 отзыва
Город будущего: по следам модернизма в Ташкенте
Город будущего: по следам модернизма в Ташкенте
Город будущего: по следам модернизма в Ташкенте

Описание экскурсии

Вы увидите значимые сооружения города: легендарную гостиницу «Узбекистан», Музей истории народов Узбекистана, знаменитый ресторан «Зеравшан», гордость художников — выставочный зал Академии художеств и экспериментальный дом «вертикальная махалля».

Познакомитесь со станциями метро. Мы спустимся под землю, чтобы разглядеть удивительные по красоте и смелости проекты! А в Старом городе обсудим пример неудачного строительства в сейсмоопасном регионе.

Вы услышите о ключевых периодах модернизма в Ташкенте:

  • колониальном периоде
  • советском модернизме
  • строительстве в духе сталинского ампира
  • позднем модернизме и постмодернизме
  • современных тенденциях

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Starex
  • Дополнительно оплачиваются: проезд на метро — около 2000 сум
  • Программа подойдёт взрослым и детям от 8 лет

ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$50
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Узбекистан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 342 туристов
Если вы попали на эту страницу, вы собрались в Азию, в Узбекистан. А значит, ваше сердце и ваш дух требуют новых знаний, новых впечатлений, новых встреч. Я — тот, кто точно вам в этом поможет! В туристической сфере я работаю более 30 лет, и поверьте: мне есть, чем вас удивить и чем порадовать. Ваш дядя Лёша.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
А
экскурсия, правда, проходит по интересным местам, есть что посмотреть. после экскурсии стала больше замечать мозаичные фасады зданий. по содержанию и маршруту вопросов нет.
но было неприятно слушать про то что раньше было лучше, а сейчас понастроили… и в моменты, когда я не узналава личностей или места, меня отчитывали как в школе.
экскурсия, правда, проходит по интересным местам, есть что посмотреть. после экскурсии стала больше замечать мозаичные фасады
экскурсия, правда, проходит по интересным местам, есть что посмотреть. после экскурсии стала больше замечать мозаичные фасады
экскурсия, правда, проходит по интересным местам, есть что посмотреть. после экскурсии стала больше замечать мозаичные фасады
экскурсия, правда, проходит по интересным местам, есть что посмотреть. после экскурсии стала больше замечать мозаичные фасады
экскурсия, правда, проходит по интересным местам, есть что посмотреть. после экскурсии стала больше замечать мозаичные фасады
экскурсия, правда, проходит по интересным местам, есть что посмотреть. после экскурсии стала больше замечать мозаичные фасады
экскурсия, правда, проходит по интересным местам, есть что посмотреть. после экскурсии стала больше замечать мозаичные фасады
Вам был полезен этот отзыв?
Надежда
Пишу отзыв спустя почти 3 месяца: воспоминания о советском модернизме Ташкента остались очень яркие. Мы увидели многие знаковые здания, узнали об истории города, в том числе через призму жизни Алексея
читать дальшеуменьшить

(т. к. сами интересовались отдельными моментами), слово «панджара» теперь активно используем в речи, после Ташкента встречали её в Грузии😁

Экскурсия была автопешеходной, что позволило увидеть город за 4 часа. Плюс зашли на знаменитый рынок и спустились в святую святых — космическое метро столицы Узбекистана!

Пишу отзыв спустя почти 3 месяца: воспоминания о советском модернизме Ташкента остались очень яркие. Мы увидели
Пишу отзыв спустя почти 3 месяца: воспоминания о советском модернизме Ташкента остались очень яркие. Мы увидели
Пишу отзыв спустя почти 3 месяца: воспоминания о советском модернизме Ташкента остались очень яркие. Мы увидели
Пишу отзыв спустя почти 3 месяца: воспоминания о советском модернизме Ташкента остались очень яркие. Мы увидели
Пишу отзыв спустя почти 3 месяца: воспоминания о советском модернизме Ташкента остались очень яркие. Мы увидели
Пишу отзыв спустя почти 3 месяца: воспоминания о советском модернизме Ташкента остались очень яркие. Мы увидели
Пишу отзыв спустя почти 3 месяца: воспоминания о советском модернизме Ташкента остались очень яркие. Мы увидели
Пишу отзыв спустя почти 3 месяца: воспоминания о советском модернизме Ташкента остались очень яркие. Мы увидели+2
Пишу отзыв спустя почти 3 месяца: воспоминания о советском модернизме Ташкента остались очень яркие. Мы увидели
Пишу отзыв спустя почти 3 месяца: воспоминания о советском модернизме Ташкента остались очень яркие. Мы увидели
Вам был полезен этот отзыв?
a
Яркая экскурсия в колоритном Ташкенте.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии на «Город будущего: по следам модернизма в Ташкенте»

Прикоснуться к Ташкенту
На машине
5 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Прикоснуться к Ташкенту
Свежий взгляд на Старый город с его древними традициями и обычаями
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от $117 за всё до 3 чел.
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
На машине
6 часов
234 отзыва
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Увидеть исторические и новейшие районы города, оценить местную кухню и побывать на базаре
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $135 за человека
Современный Ташкент
На машине
4 часа
3 отзыва
Групповая
Современный Ташкент
Увидеть столицу 20 века: площади, проспекты и модернизм в центре города
Начало: Около гостиницы «Узбекистан»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
$48 за человека
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
На машине
4.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от $185 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте
$50 за человека