В Ташкенте как в одном из центров Центральной Азии модернистские тенденции приобрели особое значение. Почему так вышло и причём здесь политический контекст — я расскажу вам на экскурсии.
Вас ожидает глубокое погружение в советскую архитектуру, прогулка по залитым светом площадям и тенистым аллеям. А также знакомство с новыми кварталами и старинными улицами города.
Вас ожидает глубокое погружение в советскую архитектуру, прогулка по залитым светом площадям и тенистым аллеям. А также знакомство с новыми кварталами и старинными улицами города.
Описание экскурсии
Вы увидите значимые сооружения города: легендарную гостиницу «Узбекистан», Музей истории народов Узбекистана, знаменитый ресторан «Зеравшан», гордость художников — выставочный зал Академии художеств и экспериментальный дом «вертикальная махалля».
Познакомитесь со станциями метро. Мы спустимся под землю, чтобы разглядеть удивительные по красоте и смелости проекты! А в Старом городе обсудим пример неудачного строительства в сейсмоопасном регионе.
Вы услышите о ключевых периодах модернизма в Ташкенте:
- колониальном периоде
- советском модернизме
- строительстве в духе сталинского ампира
- позднем модернизме и постмодернизме
- современных тенденциях
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Starex
- Дополнительно оплачиваются: проезд на метро — около 2000 сум
- Программа подойдёт взрослым и детям от 8 лет
ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Узбекистан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 342 туристов
Если вы попали на эту страницу, вы собрались в Азию, в Узбекистан. А значит, ваше сердце и ваш дух требуют новых знаний, новых впечатлений, новых встреч. Я — тот, кто точно вам в этом поможет! В туристической сфере я работаю более 30 лет, и поверьте: мне есть, чем вас удивить и чем порадовать. Ваш дядя Лёша.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
экскурсия, правда, проходит по интересным местам, есть что посмотреть. после экскурсии стала больше замечать мозаичные фасады зданий. по содержанию и маршруту вопросов нет.
но было неприятно слушать про то что раньше было лучше, а сейчас понастроили… и в моменты, когда я не узналава личностей или места, меня отчитывали как в школе.
но было неприятно слушать про то что раньше было лучше, а сейчас понастроили… и в моменты, когда я не узналава личностей или места, меня отчитывали как в школе.
Вам был полезен этот отзыв?
Пишу отзыв спустя почти 3 месяца: воспоминания о советском модернизме Ташкента остались очень яркие. Мы увидели многие знаковые здания, узнали об истории города, в том числе через призму жизни Алексея
+2
Вам был полезен этот отзыв?
a
Яркая экскурсия в колоритном Ташкенте.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии на «Город будущего: по следам модернизма в Ташкенте»
Индивидуальная
до 3 чел.
Прикоснуться к Ташкенту
Свежий взгляд на Старый город с его древними традициями и обычаями
Начало: Возле вашего отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от $117 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Увидеть исторические и новейшие районы города, оценить местную кухню и побывать на базаре
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от $135 за человека
Групповая
Современный Ташкент
Увидеть столицу 20 века: площади, проспекты и модернизм в центре города
Начало: Около гостиницы «Узбекистан»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
$48 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от $185 за всё до 4 чел.
$50 за человека