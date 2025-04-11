Групповой тур по Ташкенту

Посетите самые известные достопримечательности Ташкента во время групповой экскурсии по городу.

Для удобства вы начнете тур с трансфера из отеля, а затем вас отвезут в несколько мест города: от рынков до мечетей. Плата за вход взимается, поэтому платить на месте не нужно. Вы также снизите расходы, забронировав этот групповой тур.
Групповой тур по Ташкенту
Групповой тур по Ташкенту
Групповой тур по Ташкенту
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Откройте для себя Ташкент

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым известным достопримечательностям Ташкента! Эта групповая экскурсия позволит вам насладиться атмосферой города, познакомиться с его культурой и историей.

Начало экскурсии

Ваше приключение начнется с удобного трансфера из вашего отеля. Это обеспечит вам комфорт и сэкономит время, позволяя сразу погрузиться в изучение города.

Увлекательные остановки

Во время экскурсии вы посетите множество интересных мест, включая:

  • Местные рынки, где можно почувствовать колорит и энергетику Ташкента;
  • Величественные мечети, отражающие богатую историю и архитектурное наследие;
  • Другие значимые достопримечательности, которые оставят яркие впечатления.

Удобство и экономия

Обратите внимание, что плата за вход в некоторые места взимается, но вам не нужно будет беспокоиться о расчетах на месте — все включено в стоимость тура. Кроме того, бронирование группового тура поможет вам значительно снизить расходы.

Не упустите возможность открыть для себя Ташкент в компании единомышленников и насладиться его уникальной атмосферой!

По договорённости.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей Амира Тимура
  • Площадь Амира Тимура
  • Площадь Независимости (Площадь Мустакиллик)
  • Мемориальная площадь
  • Памятник воинам, погибшим в годы Второй Мировой войны
  • Мемориал «Монумент Мужества Землетрясению»
  • Мечеть Минор
  • Базар Чорсу
  • Ансамбль Хазрати Имам
  • Государственный музей прикладного искусства Узбекистана
Что включено
  • Питьевая вода
  • Дегустация национальной кухни
Что не входит в цену
  • Ресторан
Место начала и завершения?
Парк Бобура
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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