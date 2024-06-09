Предлагаем отправиться в захватывающее путешествие в предгорья Западного Тянь-Шаня, чтобы посетить Большую Солнечную Печь — уникальный объект, доступный лишь в двух местах мира.
Здесь нас ждет великолепная экскурсия в Институт Солнца, где мы увидим огромную солнечную печь с параболическим зеркалом высотой 54 метра, способную создавать температуру более 3000° C.
Здесь нас ждет великолепная экскурсия в Институт Солнца, где мы увидим огромную солнечную печь с параболическим зеркалом высотой 54 метра, способную создавать температуру более 3000° C.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Институт НПО «Физика Солнце» АН РУз
- Горные ландшафты
Описание экскурсии
Отправиться за Ташкент и посмотреть Большую Солнечную Печь
Интересная и контрастная экскурсия в предгорья Западного Тянь-Шаня! Посещение Института Солнца — уникального объекта, подобных в мире всего два. Это огромная солнечная печь с параболическим зеркалом высотой 54 метра, которая может концентрировать солнечные лучи в одной точке и создавать температуру более 3000° C в считанные секунды. В советское время этот объект был закрытым где проходили разные эксперименты и создавались материалы для космической отрасли. Сейчас — это Физико-Технический Институт НПО «Физика Солнце» АН РУз. Что вы увидите:• Поле гелиостатов, заполненное множеством зеркалов.
- Музей солнечной энергии, созданный в советское время.
- Действующую гидрометеорологическую станцию.
- Концентратор солнечной печи, куда поднимемся, чтобы наблюдать за процессом плавления материалов.
• Верхнюю смотровую площадку, откуда открывается красивый вид на горы и долину Паркента. Важная информация:
- Дорога в одну сторону не более 2 часов.
- Экскурсию проведет один из наших опытных гидов.
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде, берите с собой солнцезащитные очки, головные уборы.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Институт НПО «Физика Солнце» АН РУз
- Горные ландшафты
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер на авто
Что не входит в цену
- Входной билет
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес
Завершение: Ваш адрес в Ташкенте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- Берите солнечные очки
- Головные уборы и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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