Из Ташкента в Институт Солнца

Предлагаем отправиться в захватывающее путешествие в предгорья Западного Тянь-Шаня, чтобы посетить Большую Солнечную Печь — уникальный объект, доступный лишь в двух местах мира.

Здесь нас ждет великолепная экскурсия в Институт Солнца, где мы увидим огромную солнечную печь с параболическим зеркалом высотой 54 метра, способную создавать температуру более 3000° C.
Из Ташкента в Институт Солнца
Из Ташкента в Институт Солнца
Из Ташкента в Институт Солнца
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что вас ожидает:

  • Институт НПО «Физика Солнце» АН РУз
  • Горные ландшафты

Описание экскурсии

Отправиться за Ташкент и посмотреть Большую Солнечную Печь
Интересная и контрастная экскурсия в предгорья Западного Тянь-Шаня! Посещение Института Солнца — уникального объекта, подобных в мире всего два. Это огромная солнечная печь с параболическим зеркалом высотой 54 метра, которая может концентрировать солнечные лучи в одной точке и создавать температуру более 3000° C в считанные секунды. В советское время этот объект был закрытым где проходили разные эксперименты и создавались материалы для космической отрасли. Сейчас — это Физико-Технический Институт НПО «Физика Солнце» АН РУз. Что вы увидите:• Поле гелиостатов, заполненное множеством зеркалов.
  • Музей солнечной энергии, созданный в советское время.
  • Действующую гидрометеорологическую станцию.
  • Концентратор солнечной печи, куда поднимемся, чтобы наблюдать за процессом плавления материалов.

• Верхнюю смотровую площадку, откуда открывается красивый вид на горы и долину Паркента. Важная информация:

  • Дорога в одну сторону не более 2 часов.
  • Экскурсию проведет один из наших опытных гидов.
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде, берите с собой солнцезащитные очки, головные уборы.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Институт НПО «Физика Солнце» АН РУз
  • Горные ландшафты
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер на авто
Что не входит в цену
  • Входной билет
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес
Завершение: Ваш адрес в Ташкенте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Берите солнечные очки
  • Головные уборы и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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