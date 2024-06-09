Отправиться за Ташкент и посмотреть Большую Солнечную Печь

Интересная и контрастная экскурсия в предгорья Западного Тянь-Шаня! Посещение Института Солнца — уникального объекта, подобных в мире всего два. Это огромная солнечная печь с параболическим зеркалом высотой 54 метра, которая может концентрировать солнечные лучи в одной точке и создавать температуру более 3000° C в считанные секунды. В советское время этот объект был закрытым где проходили разные эксперименты и создавались материалы для космической отрасли. Сейчас — это Физико-Технический Институт НПО «Физика Солнце» АН РУз. Что вы увидите:• Поле гелиостатов, заполненное множеством зеркалов.

Музей солнечной энергии, созданный в советское время.

Действующую гидрометеорологическую станцию.

Концентратор солнечной печи, куда поднимемся, чтобы наблюдать за процессом плавления материалов.

• Верхнюю смотровую площадку, откуда открывается красивый вид на горы и долину Паркента. Важная информация: