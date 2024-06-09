Из Ташкента в великий Тянь-Шань - горы, долины, озера, водопад

Приглашаем полюбоваться великолепной горной природой Узбекистана! Вы подышите кристально чистым воздухом, увидите знаменитое Чарвакское водохранилище, альпийские луга, леса и вершины-многотысячники.

Прокатитесь по канатной дороге, посетите место стоянки древних цивилизаций и понаблюдаете за жизнью горцев.
Из Ташкента в великий Тянь-Шань - горы, долины, озера, водопад
Из Ташкента в великий Тянь-Шань - горы, долины, озера, водопад
Из Ташкента в великий Тянь-Шань - горы, долины, озера, водопад
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Горнолыжный курорт Амирсой
  • Горнолыжный курорт Чимган
  • Озеро Чарвак
  • Канатная дорога Ходжикент

Описание экскурсии

Тянь-Шань — величественные горы в сердце Центральной Азии. Сюда приезжают, чтобы потерять голову от красоты пейзажей, оставить частичку души в глубоких ущельях и навсегда потерять покой, влюбившись в густые хвойные леса и кристальные озера. Эта поездка на комфортабельном авто с гидом создана для тех, кто хочет полюбоваться горами Узбекистана в своем ритме — а может, даже покататься на лыжах или сноуборде. У вас будет свободное время на горнолыжных курортах европейского уровня Амирсой и Чимган. А еще вас ждут смотровые площадки, в том числе виды на лазурное озеро Чарвак, и новейшая канатка в Ходжикенте.

Курорт Амирсой

Горнолыжный курорт Амирсой — самый современный в Узбекистане, отвечающий всем мировым стандартам. Здесь, в живописном уголке на отрогах Чаткальского хребта, для вас доступны: канатные дороги (подъем до 2290 метров н. у. м.), каток, скалодром, веревочный городок, прогулки на снегоступах и, конечно, катание — на лыжах, сноубордах, снегоходах, ватрушках.

Курорт Чимган

Горнолыжный курорт Чимган, расположенный в горном массиве Тянь-Шань на высоте 1600 метров н. у. м. Как и Амирсой, это популярное место у горнолыжников и сноубордистов, а также у альпинистов и парапланеристов, фотографов и бардов. Со смотровых точек вы увидите вершину Большой Чимган и по желанию оцените местные активности.

Бирюзовый Чарвак и канатная дорога

Озеро Чарвак. Приготовьте камеры — вы полюбуетесь с обрыва этим пронзительно бирюзовым водохранилищем в объятиях гор. Канатная дорога Ходжикент, открытая в 2022 году. Горы тут незабываемые, есть где прогуляться, а воздух можно есть ложкой — идеально для завершения этого красивого дня. Важная информация:
  • Вас заберут из отеля и привезут обратно.
  • Транспортные расходы для 1-4 человек включены в стоимость.
  • Поездку в горы также можно организовать на индивидуальном микроавтобусе до 14 человек — стоимость за группу составит 350$.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Горнолыжный курорт Амирсой
  • Горнолыжный курорт Чимган
  • Озеро Чарвак
  • Канатная дорога Ходжикент
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Канатные дороги
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Вас заберут из отеля и привезут обратно
  • Транспортные расходы для 1-4 человек включены в стоимость
  • Поездку в горы также можно также организовать на индивидуальном микроавтобусе до 14 человек - стоимость за группу составит 350$
  • Дополнительные расходы:
  • Канатная дорога Amirsoy Express туда-обратно: будни - 6$/взрослые, 3$/дети 4+ и пенсионеры 55+ выходные дни - 7$/взрослые, 3,5$/дети 4+ и пенсионеры 55+
  • Вторая канатная дорога в Амирсое туда-обратно (до отметки 2290 м) - 8$ с человека
  • Канатная дорога в Чимгане туда-обратно - 1,5$ с человека
  • Канатная дорога в Ходжикенте туда-обратно: будни - 7$ с человека, выходные - 8$ с человека
  • Аренда снаряжения при желании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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