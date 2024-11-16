Католический собор Святейшего Сердца Иисуса – экскурсии в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Католический собор Святейшего Сердца Иисуса» в Ташкенте на русском языке, цены от $95, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Не скучайте в аэропорту Ташкента
На машине
18 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
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Не скучайте в аэропорту Ташкента
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
Сегодня в 20:30
Завтра в 01:00
$116 за всё до 3 чел.
Заглядывая в окна - автопешеходная экскурсия по Ташкенту
На машине
скидка
5%
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Заглядывая в окна - автопешеходная экскурсия по Ташкенту
Узнать о легендарных и реальных людях, которые создали и прославили город
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
100$95 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Ташкент за один день
На машине
скидка
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7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Ташкент за один день
Увидеть и узнать главное о городе, которому более 2000 лет
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
144$130 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    16 ноября 2024
    Не скучайте в аэропорту Ташкента
    Спасибо Хаёту, отличный гид, который отлично знает историю своего города, и интересно преподносит материал. Встретил и отвёз в аэропорт, посмотрели очень много. Очень доволен!
  • И
    Ирина
    5 ноября 2024
    Не скучайте в аэропорту Ташкента
    Прекрасная работа гида Катерины и сопровождающего шофера! Получила огромное удовольствие от проведенного времени с этими ребятами! Гид прекрасно знает материал. Встреча была отлично организована!
  • В
    Валентина
    9 октября 2024
    Не скучайте в аэропорту Ташкента
    Спасибо большое Кате за отличную работу. Она за очень ограниченное время смогла показать нам основные места Ташкента. Как старый город,так
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    и новый. Видно как она знает и любит свой город. Огромное спасибо Кате и водителю,к сожалению не запомнили его имя,за профессионализм. Мы узнали много нового об этом прекрасном городе. Будем советовать всем нашим знакомым. Спасибо.

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Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Католический собор Святейшего Сердца Иисуса»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Влюбиться в Ташкент за один день
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  2. Старый город
  3. Мечеть Минор
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  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в декабре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Католический собор Святейшего Сердца Иисуса" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 130 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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