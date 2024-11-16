читать дальше и новый. Видно как она знает и любит свой город. Огромное спасибо Кате и водителю,к сожалению не запомнили его имя,за профессионализм. Мы узнали много нового об этом прекрасном городе. Будем советовать всем нашим знакомым. Спасибо.

Спасибо большое Кате за отличную работу. Она за очень ограниченное время смогла показать нам основные места Ташкента. Как старый город,так