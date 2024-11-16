4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборНе скучайте в аэропорту Ташкента
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
Сегодня в 20:30
Завтра в 01:00
$116 за всё до 3 чел.
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5 часов
Индивидуальная
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Заглядывая в окна - автопешеходная экскурсия по Ташкенту
Узнать о легендарных и реальных людях, которые создали и прославили город
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
100$95 за всё до 3 чел.
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7 часов
Индивидуальная
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Влюбиться в Ташкент за один день
Увидеть и узнать главное о городе, которому более 2000 лет
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
144$130 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений16 ноября 2024Спасибо Хаёту, отличный гид, который отлично знает историю своего города, и интересно преподносит материал. Встретил и отвёз в аэропорт, посмотрели очень много. Очень доволен!
- ИИрина5 ноября 2024Прекрасная работа гида Катерины и сопровождающего шофера! Получила огромное удовольствие от проведенного времени с этими ребятами! Гид прекрасно знает материал. Встреча была отлично организована!
- ВВалентина9 октября 2024Спасибо большое Кате за отличную работу. Она за очень ограниченное время смогла показать нам основные места Ташкента. Как старый город,так
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Католический собор Святейшего Сердца Иисуса»
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