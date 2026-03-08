Приглашаем вас на увлекательную пешеходную экскурсию по Ташкенту — одному из самых многогранных городов Средней Азии.
За три часа вы узнаете, как в нём гармонично переплетаются древние традиции и ритм современной жизни.
Посетите знаковые места и архитектурные жемчужины города, а также услышите душевные истории, которых не найти в путеводителях.
За три часа вы узнаете, как в нём гармонично переплетаются древние традиции и ритм современной жизни.
Посетите знаковые места и архитектурные жемчужины города, а также услышите душевные истории, которых не найти в путеводителях.
Описание экскурсии
- Сквер Амира Темура — сердце современного Ташкента с памятником великому полководцу
- Прогулка по ташкентскому Бродвею — творческой и атмосферной пешеходной аллее
- Площадь Мустакиллик (Независимости) — главная в городе, символ новой эпохи
- Мемориальный комплекс «Вечный огонь» и Аллея памяти — место скорби и благодарности
- Изящная мечеть Минор — одна из самых красивых в Ташкенте
- Медресе Кукельдаш — крупнейшее в Старом городе
- Базар «Чорсу» — живой ориентальный рынок, где можно почувствовать настоящий дух Востока
Во время экскурсии
- Вы узнаете, как живут современные ташкентцы
- Услышите много фактов и легенд про узбекский народ
- Погрузитесь в историю династии Тимуридов
- Поймёте, какой вклад внёс Узбекистан в победу во Второй мировой войне
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00 и 20:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$44
|Дети до 18 лет
|$26
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Амира Темура
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 31 туриста
Салам алейкум! Наша команда профессиональных гидов с радостью покажет вам Узбекистан с его древними городами глазами людей, которые живут здесь всю жизнь, и распахнёт двери в древнюю историю этого удивительного места. Добро пожаловать в страну восточных тайн, бирюзовых куполов, величественных минаретов и доброжелательных улыбок. Гостеприимная земля Узбекистана всегда открыта для вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
8 мар 2026
Спасибо Георгию и Вере за интересное и позновательное знакомство с Ташкентом. Экскурсия прошла легко и очень приятно. Знакомство было и со старым городом и с новым, современным Ташкентом.
М
Михаил
8 мар 2026
Благодарим Георгия и Веру за прекрасную экскурсию по городу Ташкент!
Было очень интересно,а главное,экскурсия проходила в теплой атмосфере. Как будто друзья знакомили со своим городом.
Рекомендуем однозначно!)
Было очень интересно,а главное,экскурсия проходила в теплой атмосфере. Как будто друзья знакомили со своим городом.
Рекомендуем однозначно!)
А
Анастасия
7 мар 2026
Провели потрясающий день в компании Веры.
Прогулка по Ташкент с переездами на метро и такси, вот это настоящее погружение в жизнь города!
Рассказ был очень интересный и познавательный, с ответами на кучу вопросов, вплоть до того, а на каком фундаменте вы строите частные дома в области с учётом ваших почв!))))
Желаю ребятам развития и много новых весёлых и лёгких клиентов)))
Прогулка по Ташкент с переездами на метро и такси, вот это настоящее погружение в жизнь города!
Рассказ был очень интересный и познавательный, с ответами на кучу вопросов, вплоть до того, а на каком фундаменте вы строите частные дома в области с учётом ваших почв!))))
Желаю ребятам развития и много новых весёлых и лёгких клиентов)))
Георгий
Ответ организатора:
Спасибо вам огромное за столь душевный отзыв. Мы рады что вам понравилось. Обязательно приезжайте к нам еще и это не обсуждается)))
З
Зумруд
21 фев 2026
Отличный гид и очень приятный человек! Экскурсия «Вечерний Ташкент» с Георгием прошла на одном дыхании — маршрут был продуман до мелочей, а подача информации лёгкая и живая. Он не просто рассказывает даты и факты, а создаёт атмосферу города, делится интересными историями и показывает места, которые сложно найти самостоятельно.
Л
Лариса
13 фев 2026
Интересно, насыщено, обширно. И на метро проехали, и вкуснейшую самсу поели. Посетили знаковые места, рынок. Георгий показывал и рассказывал! Лучшего для знакомства с Ташкентом и не придумаешь. Спасибо
Н
Никита
8 фев 2026
Экскурсия по Ташкенту прошла просто великолепно!
Георгий оказался настоящим профессионалом своего дела.
Рассказ был живым и интересным, с множеством исторических фактов, местных легенд и любопытных деталей, которые не найдёшь в путеводителях. Маршрут
Георгий оказался настоящим профессионалом своего дела.
Рассказ был живым и интересным, с множеством исторических фактов, местных легенд и любопытных деталей, которые не найдёшь в путеводителях. Маршрут
Георгий
Ответ организатора:
Спасибо вам за столь душевный отзыв. Мне было очень приятно вам проводить экскурсию. Приезжайте к нам еще, всегда рад хорошим людям
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии на «Утренний и вечерний Ташкент»
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечернего Ташкента
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 20:00
11 мар в 20:00
$107 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Ташкенту с ужином в музее плова
Окунитесь в атмосферу вечернего Ташкента, прогуляйтесь по его историческим и современным местам, а затем насладитесь ужином в музее плова
Завтра в 17:00
11 мар в 17:00
$110 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Огни вечернего Ташкента: обзорная экскурсия по столице
Начало: Ваш отель
Завтра в 17:00
11 мар в 17:00
$49 за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Утренняя и вечерняя экскурсия в сердце Ташкента - прогулка сквозь века
Начало: Сквер Амира Темура, у памятника Амира Темура
Расписание: Ежедневно (время согласовывается с гидом)
Завтра в 09:00
11 мар в 09:00
$40 за человека