С Светлана Спасибо Георгию и Вере за интересное и позновательное знакомство с Ташкентом. Экскурсия прошла легко и очень приятно. Знакомство было и со старым городом и с новым, современным Ташкентом.

М Михаил Благодарим Георгия и Веру за прекрасную экскурсию по городу Ташкент!

Было очень интересно,а главное,экскурсия проходила в теплой атмосфере. Как будто друзья знакомили со своим городом.

Рекомендуем однозначно!)

А Анастасия Провели потрясающий день в компании Веры.

Прогулка по Ташкент с переездами на метро и такси, вот это настоящее погружение в жизнь города!

Рассказ был очень интересный и познавательный, с ответами на кучу вопросов, вплоть до того, а на каком фундаменте вы строите частные дома в области с учётом ваших почв!))))

Желаю ребятам развития и много новых весёлых и лёгких клиентов))) Георгий Ответ организатора: Спасибо вам огромное за столь душевный отзыв. Мы рады что вам понравилось. Обязательно приезжайте к нам еще и это не обсуждается)))

З Зумруд Отличный гид и очень приятный человек! Экскурсия «Вечерний Ташкент» с Георгием прошла на одном дыхании — маршрут был продуман до мелочей, а подача информации лёгкая и живая. Он не просто рассказывает даты и факты, а создаёт атмосферу города, делится интересными историями и показывает места, которые сложно найти самостоятельно.

Л Лариса Интересно, насыщено, обширно. И на метро проехали, и вкуснейшую самсу поели. Посетили знаковые места, рынок. Георгий показывал и рассказывал! Лучшего для знакомства с Ташкентом и не придумаешь. Спасибо