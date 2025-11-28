Мои заказы

«Ташкент: От истоков до огней»: обзорная дневная + вечерняя экскурсии

Погрузитесь в душу Ташкента — города, в котором Восток встречается с Западом, а древность переплетается с современностью.

Утренние лучи солнца освещают минареты и купола старинных медресе, оживляя золотые мозаики и узоры, хранящие память веков. Когда солнце уходит за горизонт, Ташкент преображается.

Он сбрасывает пыль дневной суеты и надевает огненную мантию неона, превращаясь в город огней, ритма и романтики.
Описание экскурсии

Город, который живёт в двух измерениях: времени и свете Погрузитесь в атмосферу Ташкента – города с тысячелетней историей и современной душой. Утром вы увидите ключевые культурные и исторические достопримечательности, а вечером город предстанет в огнях: фонтанах, шоу, океанариум, катание на лодках и ужин в настоящем восточном стиле. Дневная часть:
  • Площадь Хаст — Имам и библиотека Коранов – духовный центр города с историей. Архитектурой и древними рукописями, включая Коран Османа.
  • Мечеть Барак — хана и медресе Кукельдош – шедевры исламской архитектуры 16 века.
  • Базар Чорсу — шумный восточный рынок: фрукты, специи, сувениры, сладости.
  • Площадь Независимости и Дружбы народов – главный символ независимого Узбекистана и мемориальный ансамбль.
  • Алишер Навои театр и здания Сената- исторический центр с европейскими нотами и архитектурой 20 века.

• Обед в центре Плова. Вечерняя часть:

  • Прогулка по Центральному парку с любованием японскими рыбками. Эти изящные рыбы не только символизируют удачу и долголетие, но и завораживают своим грациозным движением и яркими расцветками. Также узнаете об истории парка, его тайных уголках, которые сложно заметить днем.
  • Ташкент Сити – современный деловой район с небоскребами, парком и фото-зонами.
  • Шоу танцующих фонтанов.
  • Меджик Сити— самая зрелищная часть вечера: океанариум с морскими животными, музыкальное и огненное шоу, катание на лодках. Свободное время для фото и отдыха.
  • Ужин в ресторане «Шашлык» — вкуснейшие блюда узбекской кухни: шашлыки, лепешки, салаты, самса.

Дневная экскурсия длится 4 часа, после перерыв/отдых 2-3 часа, далее вечерняя экскурсия 4 часа.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дневная экскурсия:
  • Большой религиозный комплекс Хазрат Имам (Хаст Имам):
  • Центр Исламской Цивилизации
  • Медресе Кукельдош
  • Музей Хлеба
  • Базар Чорсу
  • Центр Плова
  • Телебашня
  • Монумент Мужества
  • Колесо Обозрения
  • Площадь Мустаккилик
  • Дворец Романова
  • Бродвей (Арбат)
  • Сквер Амира Тимура
  • Вечерняя экскурсия:
  • Ташкент - сити
  • Центральный парк
  • Маджик сити
Что включено
  • Комфортабельный транспорт
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Дневная экскурсия длится 4 часа, после перерыв/отдых 2-3 часа, далее вечерняя экскурсия 4 часа.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

