«Ташкент: От истоков до огней»: обзорная дневная + вечерняя экскурсии

Погрузитесь в душу Ташкента — города, в котором Восток встречается с Западом, а древность переплетается с современностью.
Утренние лучи солнца освещают минареты и купола старинных медресе, оживляя золотые мозаики и узоры, хранящие память веков. Когда солнце уходит за горизонт, Ташкент преображается.
Он сбрасывает пыль дневной суеты и надевает огненную мантию неона, превращаясь в город огней, ритма и романтики.
Описание экскурсииГород, который живёт в двух измерениях: времени и свете Погрузитесь в атмосферу Ташкента – города с тысячелетней историей и современной душой. Утром вы увидите ключевые культурные и исторические достопримечательности, а вечером город предстанет в огнях: фонтанах, шоу, океанариум, катание на лодках и ужин в настоящем восточном стиле. Дневная часть:
- Площадь Хаст — Имам и библиотека Коранов – духовный центр города с историей. Архитектурой и древними рукописями, включая Коран Османа.
- Мечеть Барак — хана и медресе Кукельдош – шедевры исламской архитектуры 16 века.
- Базар Чорсу — шумный восточный рынок: фрукты, специи, сувениры, сладости.
- Площадь Независимости и Дружбы народов – главный символ независимого Узбекистана и мемориальный ансамбль.
- Алишер Навои театр и здания Сената- исторический центр с европейскими нотами и архитектурой 20 века.
• Обед в центре Плова. Вечерняя часть:
- Прогулка по Центральному парку с любованием японскими рыбками. Эти изящные рыбы не только символизируют удачу и долголетие, но и завораживают своим грациозным движением и яркими расцветками. Также узнаете об истории парка, его тайных уголках, которые сложно заметить днем.
- Ташкент Сити – современный деловой район с небоскребами, парком и фото-зонами.
- Шоу танцующих фонтанов.
- Меджик Сити— самая зрелищная часть вечера: океанариум с морскими животными, музыкальное и огненное шоу, катание на лодках. Свободное время для фото и отдыха.
- Ужин в ресторане «Шашлык» — вкуснейшие блюда узбекской кухни: шашлыки, лепешки, салаты, самса.
Дневная экскурсия длится 4 часа, после перерыв/отдых 2-3 часа, далее вечерняя экскурсия 4 часа.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дневная экскурсия:
- Большой религиозный комплекс Хазрат Имам (Хаст Имам):
- Центр Исламской Цивилизации
- Медресе Кукельдош
- Музей Хлеба
- Базар Чорсу
- Центр Плова
- Телебашня
- Монумент Мужества
- Колесо Обозрения
- Площадь Мустаккилик
- Дворец Романова
- Бродвей (Арбат)
- Сквер Амира Тимура
- Вечерняя экскурсия:
- Ташкент - сити
- Центральный парк
- Маджик сити
Что включено
- Комфортабельный транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Дневная экскурсия длится 4 часа, после перерыв/отдых 2-3 часа, далее вечерняя экскурсия 4 часа.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
