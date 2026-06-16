За один день вы увидите самые впечатляющие природные локации рядом с Ташкентом: подниметесь на канатной дороге к панорамам Тянь-Шаня, прогуляетесь среди вековых чинар и древних петроглифов, почувствуете прохладу водопада Фата Невесты и полюбуетесь бирюзовыми водами Чарвакского водохранилища. А ещё попробуете знаменитую газалкентскую самсу и познакомитесь с традициями горного Узбекистана.

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Описание экскурсии

9:00–10:00 — дорога из Ташкента в горы

Покинем шумный город и отправимся в сторону Чаткальского хребта. По пути вы увидите живописные предгорья, долину реки Чирчик и первые панорамы Тянь-Шаня. Поговорим об истории региона, природе и жизни местных.

10:00–11:00 — гастрономическая остановка в Газалкенте

Заглянем в знаменитое кафе «Бахор». Вы сможете попробовать легендарную тандырную самсу со шпинатом и ароматный чай на горных травах.

11:15–13:15 — канатная дорога «Чиноркент» и древние чинары

Поднимемся по канатной дороге к панорамным площадкам с видами на хребты Тянь-Шаня. После спуска прогуляемся среди многовековых чинар, которые помнят времена Великого шёлкового пути, и рассмотрим древние петроглифы, сохранившиеся на скалах.

13:30–15:15 — водопад Фата Невесты

По горной тропе отправимся к одному из самых красивых водопадов региона. Белоснежные потоки воды, ниспадающие со скал, напоминают свадебную фату, за что водопад и получил своё романтичное название.

15:30–16:30 — панорама Чарвакского водохранилища

Остановимся на смотровой площадке, чтобы полюбоваться бирюзовой гладью Чарвака в окружении гор. Это идеальное место для отдыха, красивых снимков и знакомства с историей крупнейшего водохранилища Узбекистана.

16:45–17:45 — возвращение в Ташкент

По дороге обратно ещё раз насладимся горными пейзажами и обсудим впечатления от путешествия.

Организационные детали