По следам древних караванов: Чиноркент и Фата Невесты
Легенды и панорамы Тянь-Шаня - в путешествии из Ташкента
За один день вы увидите самые впечатляющие природные локации рядом с Ташкентом: подниметесь на канатной дороге к панорамам Тянь-Шаня, прогуляетесь среди вековых чинар и древних петроглифов, почувствуете прохладу водопада Фата Невесты и полюбуетесь бирюзовыми водами Чарвакского водохранилища. А ещё попробуете знаменитую газалкентскую самсу и познакомитесь с традициями горного Узбекистана.
Описание экскурсии
9:00–10:00 — дорога из Ташкента в горы Покинем шумный город и отправимся в сторону Чаткальского хребта. По пути вы увидите живописные предгорья, долину реки Чирчик и первые панорамы Тянь-Шаня. Поговорим об истории региона, природе и жизни местных.
10:00–11:00 — гастрономическая остановка в Газалкенте Заглянем в знаменитое кафе «Бахор». Вы сможете попробовать легендарную тандырную самсу со шпинатом и ароматный чай на горных травах.
11:15–13:15 — канатная дорога «Чиноркент» и древние чинары Поднимемся по канатной дороге к панорамным площадкам с видами на хребты Тянь-Шаня. После спуска прогуляемся среди многовековых чинар, которые помнят времена Великого шёлкового пути, и рассмотрим древние петроглифы, сохранившиеся на скалах.
13:30–15:15 — водопад Фата Невесты По горной тропе отправимся к одному из самых красивых водопадов региона. Белоснежные потоки воды, ниспадающие со скал, напоминают свадебную фату, за что водопад и получил своё романтичное название.
15:30–16:30 — панорама Чарвакского водохранилища Остановимся на смотровой площадке, чтобы полюбоваться бирюзовой гладью Чарвака в окружении гор. Это идеальное место для отдыха, красивых снимков и знакомства с историей крупнейшего водохранилища Узбекистана.
16:45–17:45 — возвращение в Ташкент По дороге обратно ещё раз насладимся горными пейзажами и обсудим впечатления от путешествия.
Организационные детали
Трансфер — на автомобиле бизнес-класса
С вами будет гид из нашей команды
Оплачивается отдельно (цены на 1 человека): — Билет на канатную дорогу «Чиноркент»: будни — 115 000 сумов (~$9), выходные — 135 000 сумов (~$11). Детский билет (4–14 лет) — 60 000 / 70 000 сумов — Обед в кафе «Бахор» (Газалкент): порция знаменитой тандырной самсы со шпинатом — около 15 000–20 000 сумов (~$1,5), чайник ароматного горного чая — 10 000 сумов (~$1). — Экосбор для входа на водопад — 20 000 сумов ($2) за чел.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ботир — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 96 туристов
Добро пожаловать в солнечный Узбекистан! Я коренной ташкентец. Наша команда профессиональных гидов влюблена в свой край, и эта любовь — то, чем мы щедро делимся на наших прогулках. Мы с радостью откроем для вас тайны древнего Ташкента, покажем его колоритные улочки и расскажем истории, которые не найти в путеводителях. Давайте открывать нашу столицу вместе!
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