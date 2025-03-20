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Русский Туркестан

Познакомьтесь с историей российского влияния в Средней Азии на автопрогулке по Ташкенту. Увидите дворцы, храмы и музеи, сохранившие дух эпохи
Российское завоевание Средней Азии в 19 веке оставило значительный след в истории Узбекистана.

На автопрогулке по Ташкенту и его окрестностям можно увидеть дворец великого князя Николая Романова, православные храмы и католический собор. Также в программе посещение дома-музея Турсуной Ахуновой, символа женской эмансипации.

Погружение в историю региона и знакомство с культурными памятниками делает эту экскурсию незабываемой
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные исторические памятники
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 📚 Профессиональный гид
  • 🕌 Разнообразие религиозных сооружений
  • 🍽 Традиционная кухня
  • 🎨 Культурное обогащение
Русский Туркестан
Русский Туркестан
Русский Туркестан
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Часовня Георгия Победоносца
  • Дворец Николая Константиновича Романова
  • Константиновский сквер
  • Католический храм Святого Сердца Иисуса
  • Свято-Успенский кафедральный собор Ташкента
  • Храм Архангела Михаила
  • Дом-музей Турсуной Ахуновой
  • Храм преподобного Александра Куштского

Описание экскурсии

Мы осветим историю российского завоевания Средней Азии, расскажем о его участниках и обсудим, как оно повлияло на формирование советского и современного Узбекистана.

Вы увидите:

  • Часовню Георгия Победоносца
  • Дворец Николая Константиновича Романова
  • Константиновский сквер (он же сквер Амира Тимура)
  • Католический храм Святого Сердца Иисуса
  • Свято-Успенский кафедральный собор Ташкента
  • Храм Архангела Михаила в посёлке Джамбул
  • Дом-музей Турсуной Ахуновой в посёлке Старый Ташкент
  • Храм преподобного Александра Куштского в городе Чиназ

В середине поездки остановимся на обед в кафе с традиционной кухней.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном легковом автомобиле или микроавтобусе, услуги гида
  • Дополнительно оплачивается вход в музей — 15 000 сум за чел., обед
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
20 мар 2025
12.03.2025 у нас был только один день знакомства с Ташкентом. Выбрали Экскурсию «Русский Туркистан» и ничуточку не пожалели! Прежде всего потому, что гидом был Махмут – не только профессиональный гид,
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но и замечательный, внимательный, отлично владеющий русский языком и автомобилем человек. В Ташкент прилетели в 4 часа утра, Махмуд нас встретил и начал экскурсию, когда было еще темно. На завтрак приехали в кафе, где было очень много мужчин. Оказывается, март - это время рамадана – великого поста, в эти дни мусульмане завтракают в темное время суток, до того, как появятся первые признаки рассвета. На рассвете мы подъехали к мечети Хаст Имам и наблюдали, как верующие совершают утренний намаз. Дальше тур включал в себя посещение Успенского кафедрального собора, дворец Николая Романова, часовню Георгия Победоносца, монумент мужества. Обедали мы в городе Янгиюль – отведали вкуснейшею янгиюльскую курицу-гриль и экскурсия продолжалась в церкви Святого Михаила. Только к вечеру мы вернулись в Ташкент. По времени экскурсия продолжалась намного дольше, чем планировалась. Но мы были не против, потому что поезд в Бухару отправлялся поздно. Наше путешествие прошло на одном дыхании. Все благодаря Махмуту! Рекомендуем всем на 200 %.

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