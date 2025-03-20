Российское завоевание Средней Азии в 19 веке оставило значительный след в истории Узбекистана. На автопрогулке по Ташкенту и его окрестностям можно увидеть дворец великого князя Николая Романова, православные храмы и католический собор. Также в программе посещение дома-музея Турсуной Ахуновой, символа женской эмансипации. Погружение в историю региона и знакомство с культурными памятниками делает эту экскурсию незабываемой

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Мы осветим историю российского завоевания Средней Азии, расскажем о его участниках и обсудим, как оно повлияло на формирование советского и современного Узбекистана.

Вы увидите:

Часовню Георгия Победоносца

Дворец Николая Константиновича Романова

Константиновский сквер (он же сквер Амира Тимура)

Католический храм Святого Сердца Иисуса

Свято-Успенский кафедральный собор Ташкента

Храм Архангела Михаила в посёлке Джамбул

Дом-музей Турсуной Ахуновой в посёлке Старый Ташкент

Храм преподобного Александра Куштского в городе Чиназ

В середине поездки остановимся на обед в кафе с традиционной кухней.

Организационные детали