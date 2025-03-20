Российское завоевание Средней Азии в 19 веке оставило значительный след в истории Узбекистана.
На автопрогулке по Ташкенту и его окрестностям можно увидеть дворец великого князя Николая Романова, православные храмы и католический собор. Также в программе посещение дома-музея Турсуной Ахуновой, символа женской эмансипации.
Погружение в историю региона и знакомство с культурными памятниками делает эту экскурсию незабываемой
На автопрогулке по Ташкенту и его окрестностям можно увидеть дворец великого князя Николая Романова, православные храмы и католический собор. Также в программе посещение дома-музея Турсуной Ахуновой, символа женской эмансипации.
Погружение в историю региона и знакомство с культурными памятниками делает эту экскурсию незабываемой
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные исторические памятники
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 📚 Профессиональный гид
- 🕌 Разнообразие религиозных сооружений
- 🍽 Традиционная кухня
- 🎨 Культурное обогащение
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Часовня Георгия Победоносца
- Дворец Николая Константиновича Романова
- Константиновский сквер
- Католический храм Святого Сердца Иисуса
- Свято-Успенский кафедральный собор Ташкента
- Храм Архангела Михаила
- Дом-музей Турсуной Ахуновой
- Храм преподобного Александра Куштского
Описание экскурсии
Мы осветим историю российского завоевания Средней Азии, расскажем о его участниках и обсудим, как оно повлияло на формирование советского и современного Узбекистана.
Вы увидите:
- Часовню Георгия Победоносца
- Дворец Николая Константиновича Романова
- Константиновский сквер (он же сквер Амира Тимура)
- Католический храм Святого Сердца Иисуса
- Свято-Успенский кафедральный собор Ташкента
- Храм Архангела Михаила в посёлке Джамбул
- Дом-музей Турсуной Ахуновой в посёлке Старый Ташкент
- Храм преподобного Александра Куштского в городе Чиназ
В середине поездки остановимся на обед в кафе с традиционной кухней.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном легковом автомобиле или микроавтобусе, услуги гида
- Дополнительно оплачивается вход в музей — 15 000 сум за чел., обед
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сарвиноз — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 144 туристов
Всем привет! Меня зовут Сарвиноз (Сара), я гид-экскурсовод. Обладаю обширными знаниями о Ташкенте, его истории, культуре и особенностях. Создаю уникальные маршруты и программы, учитывая ваши интересы и предпочтения. Я живуЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
20 мар 2025
12.03.2025 у нас был только один день знакомства с Ташкентом. Выбрали Экскурсию «Русский Туркистан» и ничуточку не пожалели! Прежде всего потому, что гидом был Махмут – не только профессиональный гид,
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