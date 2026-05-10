Мои заказы

Весь Ташкент - контрастный, яркий, вкусный

От духовных святынь до небоскрёбов
В Ташкенте легко найти несколько эпох сразу — и мы сделаем это.

Проедем от древних святынь и медресе к современным кварталам, поговорим о правителях и учёных Востока, разберёмся в древних традициях и повседневной жизни города.

Вы увидите главные достопримечательности и поймёте, как здесь переплетаются исламская история, советская эпоха и футуристическая архитектура.
5
7 отзывов
Весь Ташкент - контрастный, яркий, вкусный
Весь Ташкент - контрастный, яркий, вкусный
Весь Ташкент - контрастный, яркий, вкусный

Описание экскурсии

Комплекс «Хазрати-Имам» (40 мин)
Вы окажетесь в духовном центре Ташкента. Увидите мечети, медресе и мавзолеи и узнаете о главной святыне — Коране халифа Усмана.

Центр исламской цивилизации (40 мин — без посещения, 2 ч — с посещением)
Рассмотрим снаружи или зайдём внутрь — как вы захотите. Поговорим о культурном наследии региона, великих учёных и роли Центральной Азии в развитии науки.

Медресе Кукельдаш (30 мин)
Одно из самых известных зданий города, построенное в 16 веке. Мы расскажем, как было устроено образование в медресе и как жили студенты.

Рынок «Чорсу» (30 мин)
Прогуляемся по аутентичному рынку, где вы сможете сделать покупки и попробовать национальную еду.

Центр плова «Беш Козон» или другое заведение (1 ч)
Вы рассмотрите огромные казаны и узнаете, как готовят настоящий ташкентский плов — и попробуете его.

Сквер Амира Тимура (1 ч)
Погуляете по центральному скверу и послушаете истории о жизни и завоеваниях легендарного полководца.

«Ташкент-сити» (40 мин)

В финале — новый деловой район с современной архитектурой, парком и фонтанами. Вы оцените, как меняется город сегодня.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: Центр исламской цивилизации — $27 за взрослого, $21 за детей 13-18 лет; еда и личные покупки — по желанию
  • Едем на комфортабельном автомобиле
  • По запросу добавим и другие локации — детали уточняйте в переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиз
Азиз — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 4918 туристов
Наша миссия — подарить вам самые яркие впечатления об отдыхе. Хотим рассказать всё самое интересное — о культуре, традициях, живой истории и удивительных фактах тех городов, что вы посещаете. Экскурсии проводим
читать дальшеуменьшить

в дружеской атмосфере — всегда открыты к общению, готовы ответить на все вопросы и подстроить маршрут под ваши интересы. Особое внимание уделяем деталям — заботимся о вашем комфорте и делаем всё, чтобы у вас остались яркие впечатления о вашем отдыхе.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Вячеслав
Если вы хотите выжать максимум по обзору Ташкента,то вам к гиду Азизу! за 5 часов узнаете много интересного про Ташкент,Узбекистан и увидите все достопримечательности окрестностей! Отличный рассказчик,собеседник,еще и прекрасный фотограф)экскурсия интересная,можно подстроить маршрут для себя! Вообщем,рекомендую!
Если вы хотите выжать максимум по обзору Ташкента,то вам к гиду Азизу! за 5 часов узнаетеЕсли вы хотите выжать максимум по обзору Ташкента,то вам к гиду Азизу! за 5 часов узнаете
О
26.04.2026 года мы с подругой провели незабываемый день на экскурсии по Ташкенту с гидом, которого зовут Азиз. Хотим выразить огромную благодарность Азизу за невероятно интересное путешествие по этому чудесному городу.
читать дальшеуменьшить

Посетили очень много локаций и были приятно удивлены погружением в историю Узбекистана. Комплекс" Хазрет- Имам"- какая это красота и величие! Азиз- настоящий профессионал, влюблённый в свой город. Рассказывал увлекательно, ответил на всё наши вопросы. Особенно понравилась прогулка по
узким улочкам старого города. Настоящий колорит! Всем рекомендую такую экскурсию в первые дни посещения Ташкента, как это сделали мы.
Азиз, большое спасибо за прекрасные моменты и невероятные воспоминания о городе Ташкенте.

В
замечательная экскурсия! Спасибо Азизу за такое знакомство с Ташкентом. Очень рекомендую Азиз очень интересный рассказчик, очень эрудированный экскурсовод подробно и увлекательно в то же время не утомительно рассказывал о тех местах и достопримечательностях которые нам удалось посетить!
Антон
Азиз показал Ташкент так, что даже навигатор бы заблудился от зависти. Легко, с юмором и без занудства — экскурсия пролетела быстрее, чем плов на обеде. Рекомендую всем, кто хочет влюбиться в город с первого взгляда.
Спасибо тебе Азиз
Желаю тебе удачи и хороших туристов
Азиз показал Ташкент так, что даже навигатор бы заблудился от зависти. Легко, с юмором и безАзиз показал Ташкент так, что даже навигатор бы заблудился от зависти. Легко, с юмором и безАзиз показал Ташкент так, что даже навигатор бы заблудился от зависти. Легко, с юмором и безАзиз показал Ташкент так, что даже навигатор бы заблудился от зависти. Легко, с юмором и без
В
Нам очень понравилась экскурсия, большая благодарность Азизу!
Интересная подача информации, маршрут был подстроен под нас. Азиз - внимательный и эрудированный гид, экскурсия пролетела незаметно. Также хочется отметить, что Азиз помог в организации экскурсий в Самарканде и Бухаре, ими мы тоже остались очень довольны 😊
Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым!
А
Азиз молодец, грамотный собеседник, хорошо знает историю и культуру города и страны в целом, а так же у него большой опыт в экскурсионной деятельности в разных странах!!!!
Елена
«Прекрасное погружение в историю Ташкента с Азизом! Посетили две его экскурсии («Весь Ташкент-контрастный, яркий, вкусный» и экскурсия в горы Амирсой и Чимган) и оба раза в полном восторге от глубины
читать дальшеуменьшить

знаний и умения подать информацию. Время пролетело незаметно! Много интересного и познавательного! Остались только положительные впечатления! Огромное спасибо Азизу за совместно и чудесно проведенные 2 дня! Вежливый, обходительный, обращал внимание на все мелочи и детали. Всем рекомендую!»

Юрий
Хотим с супругой поблагодарить Азиза за прекрасное времяпровождение по Ташкенту👍в насыщенные часы удалось посмотреть и прочувствовать как исторические достопримечательности,так и увидеть современную инфраструктуру Ташкента
Интересный рассказ вызвал огромный интерес! Буду рекомендовать все близким и знакомым!👍👍👍

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии на «Весь Ташкент - контрастный, яркий, вкусный»

С Ташкентом - на ты
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
С Ташкентом - на ты
Приготовьтесь к погружению в город через все органы чувств
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 10:00
16 мая в 10:00
€150 за человека
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
На машине
6 часов
230 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Увидеть исторические и новейшие районы города, оценить местную кухню и побывать на базаре
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 09:00
16 мая в 09:00
от $135 за человека
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
На машине
На поезде
10 часов
145 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Начало: Ж/Д Самаркандский вокзал
16 мая в 07:00
17 мая в 07:00
от $220 за человека
Здравствуй, Ташкент
Пешая
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, Ташкент
Начало: По месту нахождения туриста
Завтра в 10:00
16 мая в 10:00
$120 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте
-15%
до 18 мая
от $128 за экскурсию