В Ташкенте легко найти несколько эпох сразу — и мы сделаем это. Проедем от древних святынь и медресе к современным кварталам, поговорим о правителях и учёных Востока, разберёмся в древних традициях и повседневной жизни города. Вы увидите главные достопримечательности и поймёте, как здесь переплетаются исламская история, советская эпоха и футуристическая архитектура.

Комплекс «Хазрати-Имам» (40 мин)

Вы окажетесь в духовном центре Ташкента. Увидите мечети, медресе и мавзолеи и узнаете о главной святыне — Коране халифа Усмана.

Центр исламской цивилизации (40 мин — без посещения, 2 ч — с посещением)

Рассмотрим снаружи или зайдём внутрь — как вы захотите. Поговорим о культурном наследии региона, великих учёных и роли Центральной Азии в развитии науки.

Медресе Кукельдаш (30 мин)

Одно из самых известных зданий города, построенное в 16 веке. Мы расскажем, как было устроено образование в медресе и как жили студенты.

Рынок «Чорсу» (30 мин)

Прогуляемся по аутентичному рынку, где вы сможете сделать покупки и попробовать национальную еду.

Центр плова «Беш Козон» или другое заведение (1 ч)

Вы рассмотрите огромные казаны и узнаете, как готовят настоящий ташкентский плов — и попробуете его.

Сквер Амира Тимура (1 ч)

Погуляете по центральному скверу и послушаете истории о жизни и завоеваниях легендарного полководца.

«Ташкент-сити» (40 мин)

В финале — новый деловой район с современной архитектурой, парком и фонтанами. Вы оцените, как меняется город сегодня.

