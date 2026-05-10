Комплекс «Хазрати-Имам» (40 мин) Вы окажетесь в духовном центре Ташкента. Увидите мечети, медресе и мавзолеи и узнаете о главной святыне — Коране халифа Усмана.
Центр исламской цивилизации (40 мин — без посещения, 2 ч — с посещением) Рассмотрим снаружи или зайдём внутрь — как вы захотите. Поговорим о культурном наследии региона, великих учёных и роли Центральной Азии в развитии науки.
Медресе Кукельдаш (30 мин) Одно из самых известных зданий города, построенное в 16 веке. Мы расскажем, как было устроено образование в медресе и как жили студенты.
Рынок «Чорсу» (30 мин) Прогуляемся по аутентичному рынку, где вы сможете сделать покупки и попробовать национальную еду.
Центр плова «Беш Козон» или другое заведение (1 ч) Вы рассмотрите огромные казаны и узнаете, как готовят настоящий ташкентский плов — и попробуете его.
Сквер Амира Тимура (1 ч) Погуляете по центральному скверу и послушаете истории о жизни и завоеваниях легендарного полководца.
«Ташкент-сити» (40 мин)
В финале — новый деловой район с современной архитектурой, парком и фонтанами. Вы оцените, как меняется город сегодня.
Организационные детали
Дополнительные расходы: Центр исламской цивилизации — $27 за взрослого, $21 за детей 13-18 лет; еда и личные покупки — по желанию
Едем на комфортабельном автомобиле
По запросу добавим и другие локации — детали уточняйте в переписке
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиз — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 4918 туристов
Наша миссия — подарить вам самые яркие впечатления об отдыхе. Хотим рассказать всё самое интересное — о культуре, традициях, живой истории и удивительных фактах тех городов, что вы посещаете.
Экскурсии проводим
в дружеской атмосфере — всегда открыты к общению, готовы ответить на все вопросы и подстроить маршрут под ваши интересы. Особое внимание уделяем деталям — заботимся о вашем комфорте и делаем всё, чтобы у вас остались яркие впечатления о вашем отдыхе.
Отзывы и рейтинг
Вячеслав
Если вы хотите выжать максимум по обзору Ташкента,то вам к гиду Азизу! за 5 часов узнаете много интересного про Ташкент,Узбекистан и увидите все достопримечательности окрестностей! Отличный рассказчик,собеседник,еще и прекрасный фотограф)экскурсия интересная,можно подстроить маршрут для себя! Вообщем,рекомендую!
Ольга
26.04.2026 года мы с подругой провели незабываемый день на экскурсии по Ташкенту с гидом, которого зовут Азиз. Хотим выразить огромную благодарность Азизу за невероятно интересное путешествие по этому чудесному городу.
Посетили очень много локаций и были приятно удивлены погружением в историю Узбекистана. Комплекс" Хазрет- Имам"- какая это красота и величие! Азиз- настоящий профессионал, влюблённый в свой город. Рассказывал увлекательно, ответил на всё наши вопросы. Особенно понравилась прогулка по узким улочкам старого города. Настоящий колорит! Всем рекомендую такую экскурсию в первые дни посещения Ташкента, как это сделали мы. Азиз, большое спасибо за прекрасные моменты и невероятные воспоминания о городе Ташкенте.
Владимир
замечательная экскурсия! Спасибо Азизу за такое знакомство с Ташкентом. Очень рекомендую Азиз очень интересный рассказчик, очень эрудированный экскурсовод подробно и увлекательно в то же время не утомительно рассказывал о тех местах и достопримечательностях которые нам удалось посетить!
Антон
Азиз показал Ташкент так, что даже навигатор бы заблудился от зависти. Легко, с юмором и без занудства — экскурсия пролетела быстрее, чем плов на обеде. Рекомендую всем, кто хочет влюбиться в город с первого взгляда. Спасибо тебе Азиз Желаю тебе удачи и хороших туристов
Валерия
Нам очень понравилась экскурсия, большая благодарность Азизу! Интересная подача информации, маршрут был подстроен под нас. Азиз - внимательный и эрудированный гид, экскурсия пролетела незаметно. Также хочется отметить, что Азиз помог в организации экскурсий в Самарканде и Бухаре, ими мы тоже остались очень довольны 😊 Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым!
Александр
Азиз молодец, грамотный собеседник, хорошо знает историю и культуру города и страны в целом, а так же у него большой опыт в экскурсионной деятельности в разных странах!!!!
Елена
«Прекрасное погружение в историю Ташкента с Азизом! Посетили две его экскурсии («Весь Ташкент-контрастный, яркий, вкусный» и экскурсия в горы Амирсой и Чимган) и оба раза в полном восторге от глубины
знаний и умения подать информацию. Время пролетело незаметно! Много интересного и познавательного! Остались только положительные впечатления! Огромное спасибо Азизу за совместно и чудесно проведенные 2 дня! Вежливый, обходительный, обращал внимание на все мелочи и детали. Всем рекомендую!»
Юрий
Хотим с супругой поблагодарить Азиза за прекрасное времяпровождение по Ташкенту👍в насыщенные часы удалось посмотреть и прочувствовать как исторические достопримечательности,так и увидеть современную инфраструктуру Ташкента Интересный рассказ вызвал огромный интерес! Буду рекомендовать все близким и знакомым!👍👍👍
