После знакомства с основными достопримечательностями, откройте для себя тайны Ташкента. Погрузитесь в историю и культуру столицы Узбекистана
Когда главные достопримечательности Ташкента уже осмотрены, настало время узнать город по-настоящему.
Путешественники увидят сакральный комплекс Сузук-Ота, где Тамерлан получил духовное прозрение, и древнейший ансамбль Шейхантаур. Восхитительная Белая мечеть Минор и городище Минг Урик расскажут о прошлом столицы. Набережная Сеул Мун и Исторический музей Тимуридов дополнят картину культурного наследия. Каждый момент этой экскурсии наполнен уникальными открытиями и незабываемыми впечатлениями
Новая крупнейшая мечеть в столице Узбекистана, рассчитанная на 13 тысяч человек. В отличие от других мечетей, существующих в стране, здесь 4 минарета высотой 63 метра.
Белая мечеть Минор
Относительно новая достопримечательность города. Важный духовный центр и красивейшее здание. А совсем рядом можно при желании попробовать самую вкусную самсу и полюбоваться рекой Анхор.
Римско-католический собор Святейшего Сердца Иисуса
Храм был построен в готическом стиле в 1912 году и является главным католическим храмом Апостольской администратуры Узбекистана.
Городище Минг Урик
Один из наиболее крупных археологических памятников эпохи поздней Античности и раннего Средневековья. Считается прародителем Ташкента и его древнейшим ядром.
Набережная Сеул Мун
Здесь расположен торговый комплекс, который получил международное признание в номинации «Лучшая досуговая архитектура 2020 года». По вечерам тут устраивают шоу музыкальных фонтанов.
Исторический музей Тимуридов
В коллекции музея ювелирные изделия, традиционная одежда, музыкальные инструменты и другие предметы из средневековья. Кроме того тут представлена обширная переписка Тамерлана и его потомков с европейскими монархами. И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet, Kia. За доплату можем поехать на электромобиле BYD — $50, или минивэне — от $150
Дополнительно оплачиваются входные билеты: — Музей истории Тимуридов — $5 — Минг Урик — $5
Возможно увеличение количества участников за доплату $50 за чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Обратите внимание, что по понедельникам Музей истории Тимуридов закрыт и на экскурсии мы посещаем Музей прикладного искусства или Политехнический музей (по желанию).
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваша команда гидов в Ташкенте
Здравствуйте, дорогие гости Узбекистана! Меня зовут Лилия. Родилась, живу и работаю в Узбекистане всю жизнь. Я и моя команда рады познакомить вас с разными городами нашей солнечной и гостеприимной страны. У нас большой опыт работы в туризме, готовы удивлять вас и влюблять в Узбекистан.
Зарина
18 сен 2025
Все было отлично.
Е
Елена
2 июл 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за незабываемое путешествие, его глубокие знания истории и культуры Узбекистана. Рекомендую!
Р
Роман
29 июн 2025
Хочу поделиться незабываемыми впечатлениями от экскурсии с нашим гидом из Ташкента! С первых минут знакомства стало понятно, что нас ждёт нечто особенное. Гид не просто показывал достопримечательности, а создавал настоящую атмосферу читать дальше
погружения в культуру и историю города. Его глубокие знания поражали — он рассказывал такие интересные факты о каждом месте, что казалось, будто мы знаем его всю жизнь. Особенно впечатлила его способность адаптировать программу под наши интересы: мы смогли увидеть как классические архитектурные шедевры, так и скрытые от глаз туристов уголки старого города Ташкента. Что особенно ценно, организатор Лилия взяла на себя все организационные вопросы: от встречи в аэропорту до бронирования отеля в Ташкенте. Это позволило нам полностью сосредоточиться на получении новых впечатлений. Благодаря грамотному распределению времени мы успели увидеть гораздо больше, чем планировали. Всем буду рекомендовать, ответственная команда.
А
Александр
30 апр 2025
Экскурсию для нас провел гид Бахром. Великолепная подача материала. Гид на месте корректировал маршрут в соответствии с нашими пожеланиями. Внимательный, грамотный и радушный, как и все кого мы встречали в Узбекистане. Посоветовал, что можно посмотреть вечером, где вкусно и недорого поесть. Однозначно рекомендуем!
А
Андрей
1 фев 2025
Хотим сказать спасибо за возможность познакомиться с новыми видами в компании профессионального гида. Было интересно посмотреть новые улицы и другие достопримечательности города. Обязательно попробуйте самсу около белой мечети, самая вкусная читать дальше
самса, которую мы пробовали. Маршрут интересный и комфортный, побывали у 2х набережных, посетили 3 мечети и музей. Остались очень довольны выбранной экскурсией и полученной информацией. Для знакомства с городом во второй третий день самое то. Спасибо нашему гиду Абдулле!
Т
Татьяна
26 янв 2025
Всё прошло на высоте. Гид прекрасно владеет материалом. Маршрут по городу продуман до мелочей. Единственное рекомендую данную экскурсию начинать во второй половине дня. Огни ночного Ташкента и набережная на закате особенно прекрасны. Гид учитывал пожелания, легко подстраивался под просьбы, никуда не торопился, за что огромная благодарность. Остались очень приятные впечатления.