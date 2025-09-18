Когда главные достопримечательности Ташкента уже осмотрены, настало время узнать город по-настоящему. Путешественники увидят сакральный комплекс Сузук-Ота, где Тамерлан получил духовное прозрение, и древнейший ансамбль Шейхантаур. Восхитительная Белая мечеть Минор и городище Минг Урик расскажут о прошлом столицы. Набережная Сеул Мун и Исторический музей Тимуридов дополнят картину культурного наследия. Каждый момент этой экскурсии наполнен уникальными открытиями и незабываемыми впечатлениями

Мечеть Исламабад

Новая крупнейшая мечеть в столице Узбекистана, рассчитанная на 13 тысяч человек. В отличие от других мечетей, существующих в стране, здесь 4 минарета высотой 63 метра.

Белая мечеть Минор

Относительно новая достопримечательность города. Важный духовный центр и красивейшее здание. А совсем рядом можно при желании попробовать самую вкусную самсу и полюбоваться рекой Анхор.

Римско-католический собор Святейшего Сердца Иисуса

Храм был построен в готическом стиле в 1912 году и является главным католическим храмом Апостольской администратуры Узбекистана.

Городище Минг Урик

Один из наиболее крупных археологических памятников эпохи поздней Античности и раннего Средневековья. Считается прародителем Ташкента и его древнейшим ядром.

Набережная Сеул Мун

Здесь расположен торговый комплекс, который получил международное признание в номинации «Лучшая досуговая архитектура 2020 года». По вечерам тут устраивают шоу музыкальных фонтанов.

Исторический музей Тимуридов

В коллекции музея ювелирные изделия, традиционная одежда, музыкальные инструменты и другие предметы из средневековья. Кроме того тут представлена обширная переписка Тамерлана и его потомков с европейскими монархами. И многое другое!

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet, Kia. За доплату можем поехать на электромобиле BYD — $50, или минивэне — от $150

Дополнительно оплачиваются входные билеты:

— Музей истории Тимуридов — $5

— Минг Урик — $5

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Обратите внимание, что по понедельникам Музей истории Тимуридов закрыт и на экскурсии мы посещаем Музей прикладного искусства или Политехнический музей (по желанию).