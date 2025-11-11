Пройдёмся по «Бродвею» и скверу
Описание тура
Организационные детали
Знакомство с Ташкентом мы начнём уже в первой половине дня. Рекомендуем прилететь накануне вечером (трансфер от аэропорта по времени рейса включён).
Порядок посещения объектов во время экскурсий может меняться.
Спокойный отдых, минимальное количество перемещений. Перемещения в основном на личном транспорте в рамках одного региона.
Посещение мечетей и храмов недопустимо в шортах, женщинам необходимо покрыть голову платком.
Высокие температуры в летний период могут вызывать обезвоживание, рекомендуется пить много воды и носить головной убор.
Wi-Fi в местах проживания. В небольших посёлках
и отдалённых горных районах Интернета нет. Местная сотовая связь недорогая — можно приобрести туристическую сим-карту.
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по городу
Встретим вас в аэропорту и отвезём в забронированный вами отель. После заселения начнём нашу автопешеходную экскурсию по Ташкенту. Побываем в старой части города, сохранившей национальный колорит в стремительно меняющемся мегаполисе. Прогуляемся по узким улочкам кварталов с глинобитными домами — махалля — и посмотрим на комплекс Хаст-Имам с голубыми куполами, включая мавзолей Каффаль-Шаши, мечеть Тилля-Шейх, медресе Барак-Хана и Муйи-Муборак.
Затем отправимся в комплекс памяти жертв репрессий «Шахидлар хотираси», где поговорим о печальных временах Узбекистана. Также расскажу вам историю Ташкентской телебашни — самого высокого строения с открытой смотровой площадкой в Центральной Азии.
Пообедаем в Среднеазиатском центре плова BeshQozon — вы попробуете ташкентский вариант главного узбекского блюда. Пройдёмся по аллее «Бродвей» и скверу Амира Темура, где соседствуют новые здания, площади и проспекты и постройки конца 19 века, в том числе отель «Узбекистан», Государственный академический Большой театр оперы и балета им. А. Навои и дом князя Романова. Здесь же послушаем уличных музыкантов, посмотрим на творения художников и искусных фокусников.
Чимганские горы
Сегодня едем в горы! В Чимгане вас ждут чарующее Чарвакское водохранилище и удивительные альпийские луга, чистый воздух, леса и вершины-многотысячники. Желающие смогут прокатиться по канатной дороге и посетить горнолыжный курорт Амирсой.
Мы рассмотрим место стоянки древних цивилизаций и петроглифы и отдохнём в тени многовековых чинар. Вы увидите настоящие горные кишлаки и познакомитесь с добрейшими людьми. На обед остановимся в кафе — рекомендуем попробовать маставу — суп с рисом — и сочный шашлык из баранины.
После возвращения в отель — свободное время. Советуем совершить прогулку в парк Magic City.
Институт Солнца и винодельня Uzumfermer
Утром отправимся в Паркентский район, чтобы посетить уникальный научно-исследовательский институт «Физика-Солнце», известный также как Институт Солнца. Здесь работают с солнечной энергией. Вы узнаете всё о буднях солнечной лаборатории, почему именно этот район Узбекистана был выбран для строительства знаменитой Солнечной печи — одной из двух, существующих в мире! Увидите вблизи солнечные гелиостаты, которые направляют лучи на гигантский концентратор, состоящий из зеркальных элементов. А ещё мы поднимемся на верхний этаж концентратора, откуда открывается потрясающая панорама Чаткальского хребта и предгорных населённых пунктов.
После обеда в чайхане, где вы сможете попробовать знаменитые паркентские шашлыки, мы направимся на семейную винодельню: вы познакомитесь с процессом изготовления вина, прогуляетесь по виноградникам и саду с экзотическими растениями, небольшим прудом с водопадом, китайским чайным домиком и японским садом камней. И конечно, продегустируете вино и закуски.
Затем вернёмся в Ташкент и поедем в аэропорт.
Что включено
- Встреча и проводы в аэропорту
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Обед в Среднеазиатском центре плова BeshQozon
- Минеральная вода на каждый день тура
- Услуги тур-лидера
- Сопровождение на протяжении всего тура
- Услуги русскоговорящих гидов
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Посещение Института Солнца
- Посещение винодельни Uzumfermer с дегустацией
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Ташкента и обратно
- Проживание (2-местный номер - от $50 до $100 за сутки, 1-местный номер - от $50 до $150 за сутки)
- Питание и напитки (кроме дегустации плова)
- Канатные дороги, полёты на параплане, входные билеты в медресе, телебашню (по желанию)
- Сборы за фото - и видеосъёмку на объектах посещения (по желанию)
- Медицинская страховка, регистрация, налоги и сборы (если необходимо)
- Внимание: стоимость тура указана при группе из 2 участников
- При проведении тура для 1 человека его стоимость составит $462
- Для 3 человек - $590
- Для 4 человек - $661