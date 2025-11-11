Мои заказы

Индивидуальный тур по Ташкенту и окрестностям: Старый город, Чимганские горы, Институт Солнца и вино

Полюбоваться Чарвакским водохранилищем, погулять по махалля и виноградникам и продегустировать плов
В этом персональном путешествии вас ждёт сочетание культуры, природы и гастрономии! Мы прогуляемся по старой части Ташкента и осмотрим традиционную восточную архитектуру и старинные глинобитные дома.

Пройдёмся по «Бродвею» и скверу
Амира Темура, где послушаем уличных музыкантов и посмотрим на творения художников и искусных фокусников. В Чимгане полюбуемся альпийскими пейзажами и заглянем в горные кишлаки.

Посетим уникальный Институт Солнца, где вы узнаете о работе солнечной лаборатории и увидите солнечные гелиостаты.

А на семейной винодельне вы продегустируете напитки, осмотрите виноградники и экзотический сад с прудом, водопадом и китайским чайным домиком. И, конечно, не обойдётся без обеда ароматным ташкентским пловом!

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Знакомство с Ташкентом мы начнём уже в первой половине дня. Рекомендуем прилететь накануне вечером (трансфер от аэропорта по времени рейса включён).
Порядок посещения объектов во время экскурсий может меняться.
Спокойный отдых, минимальное количество перемещений. Перемещения в основном на личном транспорте в рамках одного региона.
Посещение мечетей и храмов недопустимо в шортах, женщинам необходимо покрыть голову платком.
Высокие температуры в летний период могут вызывать обезвоживание, рекомендуется пить много воды и носить головной убор.
Wi-Fi в местах проживания. В небольших посёлках
и отдалённых горных районах Интернета нет. Местная сотовая связь недорогая — можно приобрести туристическую сим-карту.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по городу

Встретим вас в аэропорту и отвезём в забронированный вами отель. После заселения начнём нашу автопешеходную экскурсию по Ташкенту. Побываем в старой части города, сохранившей национальный колорит в стремительно меняющемся мегаполисе. Прогуляемся по узким улочкам кварталов с глинобитными домами — махалля — и посмотрим на комплекс Хаст-Имам с голубыми куполами, включая мавзолей Каффаль-Шаши, мечеть Тилля-Шейх, медресе Барак-Хана и Муйи-Муборак.

Затем отправимся в комплекс памяти жертв репрессий «Шахидлар хотираси», где поговорим о печальных временах Узбекистана. Также расскажу вам историю Ташкентской телебашни — самого высокого строения с открытой смотровой площадкой в Центральной Азии.

Пообедаем в Среднеазиатском центре плова BeshQozon — вы попробуете ташкентский вариант главного узбекского блюда. Пройдёмся по аллее «Бродвей» и скверу Амира Темура, где соседствуют новые здания, площади и проспекты и постройки конца 19 века, в том числе отель «Узбекистан», Государственный академический Большой театр оперы и балета им. А. Навои и дом князя Романова. Здесь же послушаем уличных музыкантов, посмотрим на творения художников и искусных фокусников.

Встреча, экскурсия по городу
2 день

Чимганские горы

Сегодня едем в горы! В Чимгане вас ждут чарующее Чарвакское водохранилище и удивительные альпийские луга, чистый воздух, леса и вершины-многотысячники. Желающие смогут прокатиться по канатной дороге и посетить горнолыжный курорт Амирсой.

Мы рассмотрим место стоянки древних цивилизаций и петроглифы и отдохнём в тени многовековых чинар. Вы увидите настоящие горные кишлаки и познакомитесь с добрейшими людьми. На обед остановимся в кафе — рекомендуем попробовать маставу — суп с рисом — и сочный шашлык из баранины.

После возвращения в отель — свободное время. Советуем совершить прогулку в парк Magic City.

Чимганские горы
3 день

Институт Солнца и винодельня Uzumfermer

Утром отправимся в Паркентский район, чтобы посетить уникальный научно-исследовательский институт «Физика-Солнце», известный также как Институт Солнца. Здесь работают с солнечной энергией. Вы узнаете всё о буднях солнечной лаборатории, почему именно этот район Узбекистана был выбран для строительства знаменитой Солнечной печи — одной из двух, существующих в мире! Увидите вблизи солнечные гелиостаты, которые направляют лучи на гигантский концентратор, состоящий из зеркальных элементов. А ещё мы поднимемся на верхний этаж концентратора, откуда открывается потрясающая панорама Чаткальского хребта и предгорных населённых пунктов.

После обеда в чайхане, где вы сможете попробовать знаменитые паркентские шашлыки, мы направимся на семейную винодельню: вы познакомитесь с процессом изготовления вина, прогуляетесь по виноградникам и саду с экзотическими растениями, небольшим прудом с водопадом, китайским чайным домиком и японским садом камней. И конечно, продегустируете вино и закуски.

Затем вернёмся в Ташкент и поедем в аэропорт.

Институт Солнца и винодельня Uzumfermer

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Обед в Среднеазиатском центре плова BeshQozon
  • Минеральная вода на каждый день тура
  • Услуги тур-лидера
  • Сопровождение на протяжении всего тура
  • Услуги русскоговорящих гидов
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером
  • Посещение Института Солнца
  • Посещение винодельни Uzumfermer с дегустацией
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Ташкента и обратно
  • Проживание (2-местный номер - от $50 до $100 за сутки, 1-местный номер - от $50 до $150 за сутки)
  • Питание и напитки (кроме дегустации плова)
  • Канатные дороги, полёты на параплане, входные билеты в медресе, телебашню (по желанию)
  • Сборы за фото - и видеосъёмку на объектах посещения (по желанию)
  • Медицинская страховка, регистрация, налоги и сборы (если необходимо)
  • Внимание: стоимость тура указана при группе из 2 участников
  • При проведении тура для 1 человека его стоимость составит $462
  • Для 3 человек - $590
  • Для 4 человек - $661
Место начала и завершения?
Ташкент, аэропорт, точное время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шерзод
Шерзод — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 1270 туристов
Всем привет! Я Шерзод, коренной узбекистанец. Представляю дружную команду гидов. Все мы очень любим нашу родину и гордимся ей. С радостью поделимся самыми интересными фактами о ее культуре, истории и традициях. С нетерпением ждём встречи с вами на нашей прекрасной земле.
