Встретим вас в аэропорту и отвезём в забронированный вами отель. После заселения начнём нашу автопешеходную экскурсию по Ташкенту. Побываем в старой части города, сохранившей национальный колорит в стремительно меняющемся мегаполисе. Прогуляемся по узким улочкам кварталов с глинобитными домами — махалля — и посмотрим на комплекс Хаст-Имам с голубыми куполами, включая мавзолей Каффаль-Шаши, мечеть Тилля-Шейх, медресе Барак-Хана и Муйи-Муборак.

Затем отправимся в комплекс памяти жертв репрессий «Шахидлар хотираси», где поговорим о печальных временах Узбекистана. Также расскажу вам историю Ташкентской телебашни — самого высокого строения с открытой смотровой площадкой в Центральной Азии.

Пообедаем в Среднеазиатском центре плова BeshQozon — вы попробуете ташкентский вариант главного узбекского блюда. Пройдёмся по аллее «Бродвей» и скверу Амира Темура, где соседствуют новые здания, площади и проспекты и постройки конца 19 века, в том числе отель «Узбекистан», Государственный академический Большой театр оперы и балета им. А. Навои и дом князя Романова. Здесь же послушаем уличных музыкантов, посмотрим на творения художников и искусных фокусников.