Возьмите с собой головной убор, крем для загара и воду
Программа тура по дням
1 день
Площадь Регистан в Самарканде
Из Ташкента мы отправимся в Самарканд. По прибытии сразу посетим площадь Регистан. Этот архитектурный ансамбль, состоящий из трёх медресе, считается сердцем древнего города и одним из величайших памятников исламского зодчества. После прогулки по площади и знакомства с её историей мы заселимся в отель и отдохнём.
2 день
Мечеть Биби-Ханум, мавзолей Гур-Эмир и базар Сиаб
После завтрака мы отправимся к величественной мечети Биби-Ханум — одной из самых грандиозных в Средней Азии. Затем посетим мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан и его потомки. Продолжим прогулку на базаре Сиаб — одном из старейших рынков Самарканда, где можно почувствовать атмосферу восточного города и купить продукты и необычные сувениры. Во второй половине дня мы отправимся обратно в Ташкент.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по маршруту
Услуги гида
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты до Ташкента и обратно
Проживание
Питание
Входные билеты - ок. $21 за всё
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, заберём вас от отеля, время по договорённости
Завершение: Ташкент, доставим вас к вашему отелю, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шерзод — ваш гид в Ташкенте
Ассаляму алейкум! Я ваш персональный гид по Ташкенту и всему Узбекистану. Провожу экскурсии и туры на английском и русском языках. У меня есть личный транспорт — Mercedes Sprinter.
Я профессиональный гид читать дальше
и с радостью покажу вам Узбекистан с его древними городами глазами людей, которые живут здесь всю жизнь. Раскрою для вас двери в древнюю историю этого удивительного места. Добро пожаловать в город восточных тайн, бирюзовых куполов, величественных минаретов и доброжелательных улыбок! Гостеприимная земля Узбекистана всегда открыта для вас!
До встречи!