Из Ташкента в Самарканд в мини-группе: Регистан, Биби-Ханум, Гур-Эмир и восточный базар

Побывать в мавзолее, где покоится Тамерлан, полюбоваться медресе и погулять по главной площади
Всего за 2 дня вы увидите памятники архитектуры древнего города Самарканда.

Пройдётесь по знаменитой площади Регистан — одному из самых узнаваемых символов Узбекистана, где возвышаются три медресе с резными порталами и
мозаиками.

Посетите мечеть Биби-Ханум, некогда считавшуюся одной из самых крупных в исламском мире, и мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу великого Тамерлана.

А на базаре Сиаб окунётесь в повседневную жизнь города, наполненную ароматами специй, лепёшек и восточных сладостей.

Вам не придётся планировать маршруты и подбирать экскурсии — мы уже обо всём позаботились, вам останется лишь насладиться путешествием в восточную сказку.

Ближайшие даты:
30
ноя
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой головной убор, крем для загара и воду

Программа тура по дням

1 день

Площадь Регистан в Самарканде

Из Ташкента мы отправимся в Самарканд. По прибытии сразу посетим площадь Регистан. Этот архитектурный ансамбль, состоящий из трёх медресе, считается сердцем древнего города и одним из величайших памятников исламского зодчества. После прогулки по площади и знакомства с её историей мы заселимся в отель и отдохнём.

Площадь Регистан в СамаркандеПлощадь Регистан в СамаркандеПлощадь Регистан в СамаркандеПлощадь Регистан в СамаркандеПлощадь Регистан в Самарканде
2 день

Мечеть Биби-Ханум, мавзолей Гур-Эмир и базар Сиаб

После завтрака мы отправимся к величественной мечети Биби-Ханум — одной из самых грандиозных в Средней Азии. Затем посетим мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан и его потомки. Продолжим прогулку на базаре Сиаб — одном из старейших рынков Самарканда, где можно почувствовать атмосферу восточного города и купить продукты и необычные сувениры. Во второй половине дня мы отправимся обратно в Ташкент.

Мечеть Биби-Ханум, мавзолей Гур-Эмир и базар СиабМечеть Биби-Ханум, мавзолей Гур-Эмир и базар СиабМечеть Биби-Ханум, мавзолей Гур-Эмир и базар СиабМечеть Биби-Ханум, мавзолей Гур-Эмир и базар Сиаб

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$176
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты - ок. $21 за всё
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, заберём вас от отеля, время по договорённости
Завершение: Ташкент, доставим вас к вашему отелю, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шерзод
Шерзод — ваш гид в Ташкенте
Ассаляму алейкум! Я ваш персональный гид по Ташкенту и всему Узбекистану. Провожу экскурсии и туры на английском и русском языках. У меня есть личный транспорт — Mercedes Sprinter. Я профессиональный гид
и с радостью покажу вам Узбекистан с его древними городами глазами людей, которые живут здесь всю жизнь. Раскрою для вас двери в древнюю историю этого удивительного места. Добро пожаловать в город восточных тайн, бирюзовых куполов, величественных минаретов и доброжелательных улыбок! Гостеприимная земля Узбекистана всегда открыта для вас! До встречи!

