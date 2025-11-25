2 день

Мечеть Биби-Ханум, мавзолей Гур-Эмир и базар Сиаб

После завтрака мы отправимся к величественной мечети Биби-Ханум — одной из самых грандиозных в Средней Азии. Затем посетим мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан и его потомки. Продолжим прогулку на базаре Сиаб — одном из старейших рынков Самарканда, где можно почувствовать атмосферу восточного города и купить продукты и необычные сувениры. Во второй половине дня мы отправимся обратно в Ташкент.