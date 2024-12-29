Мы не только сможем увидеть знаковые локации, но ещё и попробуем самаркандский и бухарский плов, погостим у местных жителей, наслаждаясь узбекскими мантами и, конечно, встретим Новый год в ресторане, где для вас подготовлена развлекательная программа.
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Футболки/рубашки/блузки с коротким и длинным рукавом;
Джинсы или брюки; для дам — юбки, сарафаны;
Тонкий свитер;
Ветровка/пиджак;
Лёгкий платок (можно не везти с собой, а купить местный из натурального хлопка или шёлка);
Обувь (удобная и практичная, с крепкой подошвой и без высоких каблуков, т. к. экскурсионные туры предполагают длительные пешие прогулки).
Небольшой рюкзак или сумка через плечо для документов, наличных денег и бутылочки воды.
Документы:
Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.
Для граждан ещё более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.
Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.
Для въезда нужен загранпаспорт ребенка либо загранпаспорт родителя со внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилете и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.
Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее $30 000 должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.
Организация:
Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.
Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.
Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента, в офисах мобильных операторов, в гостиницах «International Hotel Tashkent» и «Саехат».
Проживание. Отели в Ташкенте — Huvaydo 3* / Sato 3* или аналогичные; в Самарканде — Arba 3*/ Jahon Palace 3* или аналогичные; в Бухаре — Ayvan Boutique 3* / Nostalgia Boutique 3* или аналогичные. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение за доплату. Подселение не предусмотрено.
*Фото отелей взяты с сайтов booking.com, ostrovok.ru
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, а также обеды (во 2, 3 и 4 дни) и ужины (в 3 и 4 дни). Во время праздничного ужина алкоголь и прохладительные напитки так же включены. Также попробуем узбекский плов и манты. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Зависит от количества участников в группе: Chevrolet Lacetti (1-2 чел.), Hyundai Grand Starex (3-6 чел.), Toyota Hiace / King Long (7-9 чел.), Eurise (10-15 чел.), Golden Dragon (16-30 чел.).
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Виза. Не нужна.
Связь и интернет. Wi-Fi в местах проживания. В небольших посёлках и отдалённых горных районах интернета нет. Местная сотовая связь недорогая — можно приобрести туристическую SIM-карту.
Программа тура по дням
Прибытие в Ташкент
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу (с 14:00). Разместившись, вы сможете самостоятельно погулять по Ташкенту (рекомендуем совершить прогулку по его современной части) или просто отдохнуть после перелёта.
Красоты Старого Ташкента, переезд в Самарканд
Сегодня познакомимся со столицей Узбекистана. Отправляемся исследовать Старый Ташкент: посетим площадь Хаст-Имам, увидим медресе Кукельдаш и заглянем на самый старый базар города — Чорсу. Осмотрим жилые кварталы, узкие улочки которых заполнены глинобитными домами. Именно здесь можно прочувствовать аутентичную атмосферу Старого города.
После этого нас ждёт обед в знаменитом среднеазиатском центре плова «Беш Козон», а затем поедем в Самарканд. Заселимся в гостиницу и переночуем.
Новый год в Самарканде
После завтрака посетим самую известную площадь Центральной Азии — Регистан. Здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари, мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амира Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов. Заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами.
Далее нас ждёт архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд, а после пройдём в музей обсерватории Улугбека. Пообедаем в национальном доме, где продегустируем самаркандский плов. Его основная особенность заключается в том, что при приготовлении массу не перемешивают, а готовят блюдо слоями. А ещё считается, что светлый самаркандский плов — самый диетический.
Вечером готовимся ко встрече Нового года! Вы проведёте новогоднюю ночь в ресторане, где предусмотрена праздничная программа. Начинается мероприятие в 22:00.
Из Самарканда в Бухару
Прогуляемся по украшенному Самарканду, пообедаем в гостях у местных жителей мантами, а затем поедем в Бухару — город, через который проходил Великий шёлковый путь.
По прибытии разместимся в отеле, ужинать будем в национальном доме «Лязиз Хаус», где попробуем бухарский плов.
Знаковые локации Бухары
Отправляемся знакомиться с достопримечательностями Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Его мечеть была открыта для всех, и правитель Бухары Эмир Шахмурад, по приказу которого был построен комплекс, сам намеревался посещать её каждую пятницу.
Осмотрим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека. Также вас ждут Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги, а ещё обязательно пройдёмся по торговому кварталу 16 века, где находятся мастерские народных ремёсел.
Окончание тура
После завтрака мы доставим вас в аэропорт ко времени обратного вылета. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$983
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды (во 2, 3 и 4 дни) и ужины (в 3 и 4 дни)
- Трансфер из/до аэропорта и по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Шоу-программа в новогоднюю ночь (алкоголь и прохладительные напитки включены)
- Минеральная вода
- Памятные подарки
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Ташкента и обратно из Бухары
- Остальное питание
- Входные билеты в музеи и на территории памятников
- Страховка на сумму от $30 000
- Доплата за 1-местное размещение - $125
- Индивидуальный трансфер из/до аэропорта - $30 с человека за седан и $50 с человека за микроавтобус
- Дополнительная ночь в отеле по прибытии/отъезде:
- 1-местный номер - $50 за сутки
- 2-местный номер - $60 за сутки