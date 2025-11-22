Путешествие в Узбекистан: знаковые локации Ташкента, Самарканда и Бухары и Чимганские горы
Влюбиться в горные пейзажи, увидеть древние мечети и дворцы и погулять по столице
В туре мы соединили всё самое интересное и впечатляющее. Вы осмотрите старинные медресе, мечети, крепости и дворцы.
Подивитесь игре света на лазурной мозаике и майолике, увидите, как сливаются с небом голубые
купола святынь.
Вдохнёте пряные ароматы на восточных базарах, прочувствуете местный колорит и, может, даже научитесь торговаться. А ещё полюбуетесь горами — да, в Узбекистане есть настоящие хребты в снежных шапках.
Проведём в Чимганских горах целый день, чтобы вы насладились видами, сделали красивые фотографии и отдохнули от суеты городов.
Описание тура
Организационные детали
Для граждан РФ виза не нужна.
Проживание. 2-местное размещение:
Hotel Grand Uzbekistan, City Palace Hotel, Ichan Qala Hotel, Orient Inn, Shahrisabz Hotel в Ташкенте
Samarkand Plaza Hotel, Hotel Meros, Registon Plaza, Hotel Bibi Khanum в Самарканде
Hotel Ashtur, Hotel Lyabi House, Sasha & Son Zarafshan Hotel в Бухаре
1-местное размещение за доплату.
Программа тура по дням
1 день
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель.
2 день
Экскурсия по Ташкенту
Позавтракаем и начнём экскурсию. Посетим архитектурный комплекс Хаст-Имам, осмотрим мечеть Джума и медресе Абдулкасим Шейха. Пройдёмся по шумным торговым рядам рынка «Чорсу», а затем отправимся в центр столицы. Побываем на площади Амира Темура и площади Независимости, полюбуемся небоскрёбами Ташкент-Сити. Заглянем в Государственный музей прикладного искусства и Государственный музей истории Тимуридов.
3 день
Исследуем Самарканд
Позавтракаем и на скоростном поезде «Афросиаб» поедем в Самарканд. В пути проведём 2 часа, заселимся в отель и начнём знакомство с городом. Посетим мавзолей Гур-Эмир, осмотрим площадь Регистан и полюбуемся памятником средневековой архитектуры Шахи-Зинда. Увидим обсерваторию Улугбека 15 века и мечеть Биби-Ханум. Обязательно заглянем на колоритный восточный рынок.
4 день
Бухара - музей под открытым небом
На поезде доберёмся до Бухары. После заселения в отель отправимся на экскурсию. Осмотрим комплекс Ляби-Хауз с рукотворным прудом, полюбуемся мечетью Магоки-Аттори и медресе Чор-Минор. Зайдём в Торговые купола, где можно купить сувениры, подарки и угощения на любой вкус.
Увидим архитектурный ансамбль Пои-Калян, медресе Мири Араб, Улугбека и Абдулазизхана. Обязательно побываем у крепости Арк и мавзолея Саманидов.
5 день
Дворец Ситораи Мохи-Хоса, мавзолей Бахауддина Накшбанди и некрополь Чор-Бакр
Сегодня побываем в летней резиденции последнего бухарского эмира — во дворце Ситораи Мохи-Хоса. В его архитектуре сплелись европейские и восточные традиции. Посетим комплекс Бахауддина Накшбанди и некрополь Чор-Бакр. После экскурсии на скоростном поезде «Афросиаб» вернёмся в Ташкент. По прибытии заселимся в отель.
6 день
Чимганские горы
Утром отправимся в Чимганские горы. В пути проведём около 1,5 часов. По желанию и за доплату вы сможете прокатиться по канатной дороге. Мы полюбуемся вершиной Большой Чимган, её высота 3309 метров, а ещё посетим горный курорт «Амирсой». Сделаем красивые фотографии на фоне гор и поедем обратно.
7 день
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$920
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту и ж/д билеты
Экскурсии по программе и услуги гида
Входные билеты
Что не входит в цену
Билеты до Ташкента и обратно
Обеды и ужины, напитки
Индивидуальные экскурсии по желанию
Билеты на канатную дорогу
Доплата за 1-местное размещение - $40 за 1 ночь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Ташкента, отвезём к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Саидахмат — Организатор в Ташкенте
Я и мои сотрудники родились и живем в Ташкенте. У нас в команде есть специалисты в области узбекской архитектуры и истории, а также мы страстные любители местной кухни, что позволяет
нам делиться с путешественниками не только фактами, но и увлекательными рассказами.
Я верю, что каждый путешественник уникален, и стараемся, чтобы наши туры соответствовали вашим интересам и ожиданиям. Мы не только показываем достопримечательности, но и создаем уникальный культурный опыт.
Мы следуем традиции теплого узбекского гостеприимства и стремимся сделать ваше пребывание максимально комфортным и приятным. Постоянно стремимся к повышению своей квалификации, чтобы предоставить вам только самые актуальные знания и незабываемые впечатления.