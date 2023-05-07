8 дней
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
2 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
102 500₽ за человека
7 дней
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Начало: Аэропорт Ташкента
30 окт в 11:00
23 мар в 11:00
$970 за человека
9 дней
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
27 апр в 11:00
18 мая в 11:00
$1 200 за человека
Последние отзывы на туры
- NNatalia7 мая 2023Большое спасибо Андрею за интересную и прекрасно организованную поездку. Все прошло без сучка, без задоринки. Андрей подобрал достойные варианты размещения, внимательных и пунктуальных сопровождающих. Мы не просто побывали в Узбекистане, а очутились в восточной сказке.
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «В мае»
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