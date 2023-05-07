N Natalia

Большое спасибо Андрею за интересную и прекрасно организованную поездку. Все прошло без сучка, без задоринки. Андрей подобрал достойные варианты размещения, внимательных и пунктуальных сопровождающих. Мы не просто побывали в Узбекистане, а очутились в восточной сказке.