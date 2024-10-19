В марте – туры в Ташкенте

Найдено 14 туров в категории «В марте» в Ташкенте на русском языке, цены от $480, скидки до 10%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
На машине
1 отзыв
7 дней
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
26 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$2 268 за всё до 3 чел.
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
На автобусе
1 отзыв
8 дней
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
2 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
102 500 за человека
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
На машине
41 отзыв
6 дней
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
3 ноя в 08:00
6 ноя в 08:00
$590 за человека
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
На автобусе
2 отзыва
7 дней
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Начало: Лобби отеля в Ташкенте, 11:00. Можно прилететь до ...
30 окт в 11:00
23 мар в 11:00
$970 за человека
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
На машине
36 отзывов
5 дней
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
4 ноя в 08:00
11 ноя в 08:00
$480 за человека
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
На машине
3 отзыва
2 дня
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$604 за всё до 3 чел.
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
скидка
10%
1 отзыв
9 дней
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
2 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
125000112 500 за человека
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
На машине
5 дней
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Узнать об особенностях керамической посуды, погулять у озера в пустыне и посетить значимые места
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$1 617 за всё до 3 чел.
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
На машине
5 дней
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
Увидеть «песчаные» дома, рассмотреть орнаменты на посуде, стенах, текстиле и прикоснуться к истории
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$1 724 за всё до 3 чел.
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
На машине
4 дня
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Посетить одну из предполагаемых родин Заратуштры и рассмотреть восточную архитектуру
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$1 293 за всё до 3 чел.
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
На машине
4 дня
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$1 347 за всё до 3 чел.
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
На машине
8 дней
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Поторговаться на восточных базарах, увидеть внутренний город Ичан-Кала и мечеть Биби-Ханум
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия ваших рейсов
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
$695 за человека
Знакомство с удивительным Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара
На машине
6 дней
Знакомство с удивительным Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара
Увидеть главные места трёх городов, полюбоваться мавзолеем Шахи-Зинда и поторговаться на базаре
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия ваших рейсов
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
$505 за человека
3 города Узбекистана и день в Таджикистане: путешествие в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
8 дней
3 города Узбекистана и день в Таджикистане: путешествие в мини-группе
Погрузиться в культуру Узбекистана, полюбоваться горами и озёрами и побывать в таджикском кишлаке
Начало: Ташкент, 14:00
10 мар в 10:00
7 апр в 10:00
81 712 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    19 октября 2024
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Хочу порекомендовать организатора тура тем, кто планирует свое первое путешествие в Узбекистан. Отличная организация тура, постоянный контакт и решение всех
    читать дальше

    вопросов и проблем отдыхающих. Уютные и комфортные гостиницы, удобный трансферт, эрудированные и любящие свою родину гиды. Выбор точек питания выше всяких похвал. За пять дней вы сможете познакомиться с четырьмя городами и не будете утомлены переездами и организационными вопросами.

  • Е
    Елена
    13 октября 2024
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Замечательный тур! Маршрут продуман хорошо, много красивых и интересных мест. Понравилось все! Огромная благодарность организаторам, всем гидам и водителям за работу,
    читать дальше

    внимательность к каждому гостю и оперативность! Дальнейших успехов и процветания Вам и Вашей сказочной стране! Спасибо за знакомство с солнечным Узбекистаном! Обязательно приеду ещё и рекомендую всем🙏🙏🙏 Отдельное спасибо хочу сказать Владимиру за профессионализм и заботу!

  • Е
    Елена
    5 октября 2024
    Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
    Сегодня вернулись из Узбекистана. Всем большое спасибо!!! Поездка очень впечатлила. Организация и прием на высоком уровне. Отличные отели и гиды. Обязательно буду рекомендовать вас.
  • О
    Ольга
    30 сентября 2024
    Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
    Узбекистан в наших сердцах навсегда! Это удивительное путешествие, это глубокая исторически, красивая и очень вкусная страна! Очень качественная организация, ни
    читать дальше

    одного сбоя при сложной логистике и большом количестве гостей, приезжающих в разное время с разных мест по разным программам. У нас сформировалась небольшая группа в 9 человек, было очень комфортно. Погода шикарная, гостиницы отличные, народ очень радушный, очень-очень хорошие экскурсоводы, некоторые просто удивительные по своей харизме. Они влюбили нас в эту сказочную страну. Спасибо огромное организаторам! Все, конечно, не успеть посмотреть и съесть, но это повод подумать о следующем путешествии! Всем рекомендуем!!!

  • Ю
    Юрий
    10 сентября 2024
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Добрый день! С 28.08. по 01.09. я прожил маленькую жизнь в Узбекистане. Побывал в Ташкенте, Самарканде, Бухаре. Выражаю огромную благодарность вашей Компании и всем гидам, сопровождающим меня. Я вернулся отдохнувшим, с незабываемыми впечатлениями! Желаю процветания и развития вашей Компании!
    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
    Оперативно договорились с Сиявушем. Всё забронировали. Была одна проблема форс мажорная с транспортом, но её быстро решили. Спасибо за красивый маршрут.
  • А
    Алена
    26 мая 2024
    Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
    Поездка с 4 по 12 мая. Тур очень насыщенный - переезд из города в город каждые 2 дня, программа очень
    читать дальше

    интересная, полное погружение в историю. Немного не хватило времени на Самарканд, была экскурсия на целый день, но к концу дня уже немного перенасытились впечатлениями, воспринимать материал было немного тяжело, лучше планировать на полных 2 дня. Для себя решили, что оптимально было бы ехать на 2 недели, чтобы остановиться на большее время в отдельных городах и еще съездить на природу. К организации тура вопросов нет, Андрей все оптимально спланировал, всегда был на связи, каждый день контролировал, чтобы мы ничего не забыли. Все отели были небольшими, чистыми, для 3 звезд вполне приличными, учитывая, что мы только ночевали в них. Трансферы все были организованы вовремя. Гиды в Хиве, Бухаре и Самарканде были на высшем уровне, подача материала без излишнего нагромождения деталей, но дающая достаточное представление об исторических фактах. Рекомендую тур и Андрея в качестве организатора, готова рассмотреть другие туры под его организацией:)

  • И
    Инга
    20 декабря 2023
    Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
    Мы, семья из четырёх человек посетили Узбекистан в начале ноября. Погода все дни была чудесная. В этом туре было четыре
    читать дальше

    города, каждый уникальный и не похож на другой. Асия и команда просто супер, всё прекрасно организовано:жильё, питание, водители во время всего тура, удобный авиаперелёт. Гид Альмира -образованная, много знает и доступно доносит информацию, весь тур сопровождала нас. Узбекистан - это уникальная страна с богатейшей историей, вкусной кухней и очень душевными людьми. Всем знакомым рассказываем с восхищением и восторгом, рекомендуем к посещению.

  • A
    Andrei
    5 декабря 2023
    Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
    Все хорошо прошло! Тур нам очень понравился! Спасибо организатору!
  • Н
    Наиль
    1 октября 2023
    Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
    Я и моя семья купили двухдневный тур из Ташкента в Бухару-Самарканд, который в результате превратился в 3-х дневный с заездом
    читать дальше

    в Шахризабс. Нас возил на автомобиле Сиявуш и он же организовал этот тур. Тур получился очень насыщенный и интересный. Мы посетили много мест во всех этих городах и получили массу интересной информации. Гиды - Фируза (в Бухаре) и Тигран (в Шахризабсе) были просто великолепны. Единственное, что я бы изменил в этом туре, -это добираться в Бухару не на автомобиле (9 часов), а на поезде или самолете. А уже из Бухары лучше ехать на автомобиле. Это и интересно и необременительно. Рекомендую этот тур, всем кто хочет познакомиться в Узбекистаном. Он и недорогой по деньгам и недолгий по времени. А организатор - Сиявуш - вообще классный! Ставлю туру 5 с плюсом. Наиль Забиров - Хвалитель (Казань).

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «В марте»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 14
  1. Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
  2. Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
  3. Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
  4. Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
  5. Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Мечеть Биби-Ханым
  3. Сиабский Базар
  4. Площадь Регистан
  5. Обсерватория Улугбека
  6. Площадь Независимости
Сколько стоит тур в Ташкенте в октябре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "В марте" можно забронировать 14 авторских туров от 480 до 112 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 85 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 14 туров на 2024 год по теме «В марте», 85 ⭐ отзывов, цены от $480. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам