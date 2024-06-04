На 9 мая – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «На 9 мая» в Ташкенте на русском языке, цены от $604. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
🚗 На машине
3 отзыва
2 дня
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
$604 за всё до 3 чел.
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
🚗 На машине
1 отзыв
7 дней
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
10 июля в 08:00
11 июля в 08:00
$2 268 за всё до 3 чел.
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
🚗 На машине
5 дней
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Узнать об особенностях керамической посуды, погулять у озера в пустыне и посетить значимые места
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июля в 08:00
12 июля в 08:00
$1 617 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
    Оперативно договорились с Сиявушем. Всё забронировали. Была одна проблема форс мажорная с транспортом, но её быстро решили. Спасибо за красивый маршрут.
  • М
    Михаил
    5 мая 2024
    Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
    Сиявуш замечательно организовал нам с супругой маршрут и лично сопровождал нас в качестве профессионального водителя и собеседника. Благодаря его программе
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    мы за неделю познакомились с Самаркандом, Шахрисабзом, Бухарой, Хивой, Ургенчем и Ташкентом. Таким образом вместо 4-х городов нам показали 6! В каждом городе Сиявуш подобрал для нас отличных местных экскурсоводов, досконально знающих свой край. Было и озеро Айдаркуль, и ночевка в юрте (там самый лучший сон!) Сиявуш рекомендовал места с лучшей и недорогой узбекской кухней. Мы получили максимально возможное от Узбекистана за короткое время, влюбились в страну и ее жителей и уже думаем о следующей поездке сюда.

  • A
    Andrei
    5 декабря 2023
    Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
    Все хорошо прошло! Тур нам очень понравился! Спасибо организатору!
  • Н
    Наиль
    1 октября 2023
    Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
    Я и моя семья купили двухдневный тур из Ташкента в Бухару-Самарканд, который в результате превратился в 3-х дневный с заездом
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    в Шахризабс. Нас возил на автомобиле Сиявуш и он же организовал этот тур. Тур получился очень насыщенный и интересный. Мы посетили много мест во всех этих городах и получили массу интересной информации. Гиды - Фируза (в Бухаре) и Тигран (в Шахризабсе) были просто великолепны. Единственное, что я бы изменил в этом туре, -это добираться в Бухару не на автомобиле (9 часов), а на поезде или самолете. А уже из Бухары лучше ехать на автомобиле. Это и интересно и необременительно. Рекомендую этот тур, всем кто хочет познакомиться в Узбекистаном. Он и недорогой по деньгам и недолгий по времени. А организатор - Сиявуш - вообще классный! Ставлю туру 5 с плюсом. Наиль Забиров - Хвалитель (Казань).

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На 9 мая»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
  2. Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
  3. Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Сиабский Базар
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Площадь Регистан
  5. Площадь Независимости
  6. Обсерватория Улугбека
Сколько стоит тур в Ташкенте в июле 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 604 до 2 268. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год на 9 мая, 4 ⭐ отзыва, цены от $604. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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