В апреле – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «В апреле» в Ташкенте на русском языке, цены от 940 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
На автобусе
1 отзыв
8 дней
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
2 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
102 500 за человека
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
На автобусе
На верблюдах
1 отзыв
9 дней
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
27 апр в 11:00
18 мая в 11:00
$1 200 за человека
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
На машине
8 дней
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Познакомиться с 3 городами, погулять в живописных местах и погрузиться в культуру Востока
Начало: Ташкент, аэропорт, в 15:15 по местному времени. Ги...
13 апр в 08:00
20 апр в 08:00
$940 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Сергей
    1 октября 2023
    Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
    Я недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это была моя первая поездка в
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    эту страну, и она превзошла все мои ожидания. Первое, что меня удивило, это разнообразие городов и культурных центров. Я посетил Самарканд, Бухару и Хиву, которые являются жемчужинами архитектуры Центральной Азии. Каждый город имеет свою уникальную историю и архитектуру, которая поражает воображение. Особенно меня поразили величественные мечети и медресе, построенные в средние века. Одним из самых ярких впечатлений было провести ночь в пустыне Кызылкум. Мы остановились в юрточном лагере, где нам предложили ужин из местных блюд и рассказали о традициях и обычаях узбеков. Ночь в пустыне была незабываемой - звезды были такими яркими и близкими, что казалось, будто можно до них дотронуться. Я впервые разглядел млечный путь и видел падающие метеоры. Озеро Айдаркуль также произвело на меня огромное впечатление. Оно находится в центре пустыни и является одним из крупнейших озер в Узбекистане. Вода в озере имеет необычный голубовато-зеленый оттенок, который делает его уникальным. Также стоить отметить невероятно вкусную еду, особенно самсу в рваных видах. Мастер класс по приготовлению плова в узбекской семье произвёл неизгладимое впечатление. Поедание настоящего инжира только что сорванного с дерева в фермерском хозяйстве, сбор хлопка, все очень интересно. Наконец, горы Чимган стали заключительным аккордом моего путешествия. Они находятся недалеко от Ташкента и являются популярным местом для отдыха и туризма.

    Я недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это былаЯ недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это былаЯ недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это былаЯ недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это была
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    Natalia
    7 мая 2023
    Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
    Большое спасибо Андрею за интересную и прекрасно организованную поездку. Все прошло без сучка, без задоринки. Андрей подобрал достойные варианты размещения, внимательных и пунктуальных сопровождающих. Мы не просто побывали в Узбекистане, а очутились в восточной сказке.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «В апреле»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
  2. Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
  3. Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Мечеть Биби-Ханым
  3. Площадь Регистан
  4. Обсерватория Улугбека
  5. Сиабский Базар
  6. Площадь Независимости
Сколько стоит тур в Ташкенте в октябре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "В апреле" можно забронировать 3 тура от 940 до 102 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «В апреле», 2 ⭐ отзыва, цены от 940₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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