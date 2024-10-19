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интересная, полное погружение в историю. Немного не хватило времени на Самарканд, была экскурсия на целый день, но к концу дня уже немного перенасытились впечатлениями, воспринимать материал было немного тяжело, лучше планировать на полных 2 дня. Для себя решили, что оптимально было бы ехать на 2 недели, чтобы остановиться на большее время в отдельных городах и еще съездить на природу. К организации тура вопросов нет, Андрей все оптимально спланировал, всегда был на связи, каждый день контролировал, чтобы мы ничего не забыли. Все отели были небольшими, чистыми, для 3 звезд вполне приличными, учитывая, что мы только ночевали в них. Трансферы все были организованы вовремя. Гиды в Хиве, Бухаре и Самарканде были на высшем уровне, подача материала без излишнего нагромождения деталей, но дающая достаточное представление об исторических фактах. Рекомендую тур и Андрея в качестве организатора, готова рассмотреть другие туры под его организацией:)