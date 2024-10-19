7 дней
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
26 окт в 08:00
27 окт в 08:00
$2 268 за всё до 3 чел.
8 дней
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
2 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
102 500₽ за человека
6 дней
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
3 ноя в 08:00
6 ноя в 08:00
$590 за человека
5 дней
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
4 ноя в 08:00
11 ноя в 08:00
$480 за человека
2 дня
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$604 за всё до 3 чел.
скидка
10%
9 дней
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
2 ноя в 08:00
9 ноя в 08:00
125000112 500₽ за человека
10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
28 фев в 10:00
4 апр в 10:00
110 000₽ за человека
5 дней
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Узнать об особенностях керамической посуды, погулять у озера в пустыне и посетить значимые места
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$1 617 за всё до 3 чел.
5 дней
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
Увидеть «песчаные» дома, рассмотреть орнаменты на посуде, стенах, текстиле и прикоснуться к истории
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$1 724 за всё до 3 чел.
4 дня
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Посетить одну из предполагаемых родин Заратуштры и рассмотреть восточную архитектуру
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$1 293 за всё до 3 чел.
4 дня
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$1 347 за всё до 3 чел.
8 дней
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Поторговаться на восточных базарах, увидеть внутренний город Ичан-Кала и мечеть Биби-Ханум
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия ваших рейсов
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
$695 за человека
6 дней
Знакомство с удивительным Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара
Увидеть главные места трёх городов, полюбоваться мавзолеем Шахи-Зинда и поторговаться на базаре
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия ваших рейсов
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
$505 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина19 октября 2024Хочу порекомендовать организатора тура тем, кто планирует свое первое путешествие в Узбекистан. Отличная организация тура, постоянный контакт и решение всех
- ЕЕлена13 октября 2024Замечательный тур! Маршрут продуман хорошо, много красивых и интересных мест. Понравилось все! Огромная благодарность организаторам, всем гидам и водителям за работу,
- ЕЕлена5 октября 2024Сегодня вернулись из Узбекистана. Всем большое спасибо!!! Поездка очень впечатлила. Организация и прием на высоком уровне. Отличные отели и гиды. Обязательно буду рекомендовать вас.
- ООльга30 сентября 2024Узбекистан в наших сердцах навсегда! Это удивительное путешествие, это глубокая исторически, красивая и очень вкусная страна! Очень качественная организация, ни
- ЮЮрий10 сентября 2024Добрый день! С 28.08. по 01.09. я прожил маленькую жизнь в Узбекистане. Побывал в Ташкенте, Самарканде, Бухаре. Выражаю огромную благодарность вашей Компании и всем гидам, сопровождающим меня. Я вернулся отдохнувшим, с незабываемыми впечатлениями! Желаю процветания и развития вашей Компании!
- ААнна2 июля 2024Спасибо Катерине за такой чудесный вояж. Организовано было все на высшем уровне и гостиницы и все поездки и переезды. Мое
- ЛЛюбовь20 июня 2024Хочу выразить благодарность Екатерине и всем ее сотрудникам за чудесно организованный тур по Узбекистану. Четкая организация встреч, экскурсий и проводов
- ННаталья4 июня 2024Оперативно договорились с Сиявушем. Всё забронировали. Была одна проблема форс мажорная с транспортом, но её быстро решили. Спасибо за красивый маршрут.
- ААлена26 мая 2024Поездка с 4 по 12 мая. Тур очень насыщенный - переезд из города в город каждые 2 дня, программа очень
- AAndrei5 декабря 2023Все хорошо прошло! Тур нам очень понравился! Спасибо организатору!
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