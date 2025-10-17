Узбекская Швейцария и Самарканд только для вашей компании: внутренние перелёты включены
За одну поездку охватить и горы, и архитектурные сокровища, заглянуть в обсерваторию и на базар
Погрузитесь в удивительное путешествие по двум жемчужинам Узбекистана — горному Заамину и великому Самарканду.
Вы побываете в местной Швейцарии, где полюбуетесь панорамами с высоты 2400 метров, увидите водопад и водохранилище и читать дальше
заглянете в уникальную астрономическую обсерваторию.
А затем переместимся в Самарканд, чтобы рассмотреть его сокровища: Регистан, Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и атмосферный восточный базар.
Сможем охватить так много мест всего за выходные, сократив время в пути — полетим в Заамин на самолёте из Ташкента, билеты уже включены в стоимость.
5
1 отзыв
Описание тура
Организационные детали
Помимо предоплаты 15% при бронировании, если тур включает в себя размещение в отеле, необходимо внести предоплату в размере 50%. Оплату можно произвести в рублях, долларах или сумах банковским переводом на расчётный счёт. Договор при этом не оформляется. Если у вас возникнут трудности с внесением 50% предоплаты за отель заранее, вы можете самостоятельно оплатить проживание напрямую в отеле. В случае полной оплаты тура на сайте, при отмене по причине непогоды или других форс-мажорных обстоятельств, вся сумма возвращается в полном объёме.
Питание. Включено 2-разовое питание в отеле (завтраки и ужины). Отдельно оплачиваются обеды.
Транспорт. Комфортабельный минивэн с кондиционером. Также включён внутренний авиаперелёт в Заамин и обратно в Ташкент на самолёте авиакомпании Silkavia.
Возраст участников. 0-99 лет.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Тур проводится только для вашей компании. Даты любые.
Программа тура по дням
1 день
Заамин и Самарканд
Рано утром вы отправитесь в живописный район Заамин, который по праву называют «узбекской Швейцарией». Встречаемся в аэропорту Ташкента в 6:30. В полёте 35 минут.
Первой остановкой станет мечеть Марифатли — важный духовный центр и памятник архитектуры, отражающий религиозную жизнь региона. Затем вы увидите Зааминское водохранилище и побываете в национальном парке «Заамин», где природные ландшафты сменяются хвойными лесами, склонами и чистейшим воздухом. Увидим водопад и поднимемся по канатной дороге на высоту 2400 метров, откуда открываются впечатляющие панорамы на горные хребты.
Далее по маршруту — астрономическая обсерватория с уникальным телескопом, не имеющим аналогов в Азии, и Зааминский мост, откуда можно будет сделать отличные фото.
После обеда нас ждёт переезд в Самарканд (167 км), где познакомимся с главными достопримечательностями города: Гур-Эмир, Биби-Ханум, Регистан, восточный базар. После экскурсии — размещение в отеле.
2 день
Возвращение в Ташкент
После завтрака вернёмся в Заамин, откуда на самолёте вылетим в Ташкент.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2-разовое питание
Внутренний авиаперелёт в Заамин и обратно в Ташкент (7-8 кг багаж, 35 минут в небе)
Все переезды по программе
Услуги гида и посещение локаций по программе
Что не входит в цену
Билеты до Ташкента и обратно в ваш город
Обеды
Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Международный аэропорт Ташкента, терминал 3, 6:30
Завершение: Международный аэропорт Ташкента, вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Ташкенте
Салам алейкум! Наша команда профессиональных гидов с радостью покажет вам Узбекистан с его древними городами глазами людей, которые живут здесь всю жизнь, и распахнёт двери в древнюю историю этого удивительного места. Добро пожаловать в страну восточных тайн, бирюзовых куполов, величественных минаретов и доброжелательных улыбок. Гостеприимная земля Узбекистана всегда открыта для вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
К
Константин
17 окт 2025
Благодарен Георгию за внимательное и профессиональное отношение к своей деятельности. Надеюсь, что ещё попаду в его туры, где он с удовольствием делится своими знаниями и мыслями. Рекомендую.