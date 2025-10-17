Рано утром вы отправитесь в живописный район Заамин, который по праву называют «узбекской Швейцарией». Встречаемся в аэропорту Ташкента в 6:30. В полёте 35 минут.

Первой остановкой станет мечеть Марифатли — важный духовный центр и памятник архитектуры, отражающий религиозную жизнь региона. Затем вы увидите Зааминское водохранилище и побываете в национальном парке «Заамин», где природные ландшафты сменяются хвойными лесами, склонами и чистейшим воздухом. Увидим водопад и поднимемся по канатной дороге на высоту 2400 метров, откуда открываются впечатляющие панорамы на горные хребты.

Далее по маршруту — астрономическая обсерватория с уникальным телескопом, не имеющим аналогов в Азии, и Зааминский мост, откуда можно будет сделать отличные фото.

После обеда нас ждёт переезд в Самарканд (167 км), где познакомимся с главными достопримечательностями города: Гур-Эмир, Биби-Ханум, Регистан, восточный базар. После экскурсии — размещение в отеле.