Приглашаем в насыщенное путешествие по Узбекистану.Вы увидите множество роскошных мечетей и понаблюдаете за тем, как солнечные лучи играют на яркой мозаике, познакомитесь с семьёй потомственных керамистов и побродите вдоль шумных

рядов восточных базаров. Пройдёте по улочке, состоящей из 11 усыпальниц, увидите древнюю обсерваторию и посетите крепость Арк. Здесь собрана настоящая яркая палитра: голубые купола, пёстрые рынки, лазоревая майолика, песчаные оттенки древних цитаделей. И мы покажем вам все краски этой восточной сказки!

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Описание тура

Организационные детали

Тур является гарантированным и состоится вне зависимости от количества участников.

Порядок посещения объектов во время экскурсий может меняться.

Отели, указанные в программе, могут отличаться в зависимости от наличия мест.

Условия отмены:

За 7 рабочих дней (Пн-Пт) до заезда — без штрафа.

За 6-5 рабочих дней (Пн-Пт) до заезда — штраф в размере 50% от стоимости тура.

За 4-3 рабочих дня (Пн-Пт) до заезда — штраф в размере 75% от стоимости тура.

За 2-0 рабочих дня (Пн-Пт) до заезда — штраф в размере 100% от стоимости тура.