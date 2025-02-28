Знакомство с удивительным Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара

Увидеть главные места трёх городов, полюбоваться мавзолеем Шахи-Зинда и поторговаться на базаре
Приглашаем в насыщенное путешествие по Узбекистану.

Вы увидите множество роскошных мечетей и понаблюдаете за тем, как солнечные лучи играют на яркой мозаике, познакомитесь с семьёй потомственных керамистов и побродите вдоль шумных
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рядов восточных базаров.

Пройдёте по улочке, состоящей из 11 усыпальниц, увидите древнюю обсерваторию и посетите крепость Арк.

Здесь собрана настоящая яркая палитра: голубые купола, пёстрые рынки, лазоревая майолика, песчаные оттенки древних цитаделей. И мы покажем вам все краски этой восточной сказки!

Знакомство с удивительным Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара
Знакомство с удивительным Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара
Знакомство с удивительным Узбекистаном: Ташкент, Самарканд и Бухара
Ближайшие даты:
28
фев7
мар14
мар21
мар28
мар4
апр11
апр
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Тур является гарантированным и состоится вне зависимости от количества участников.
Порядок посещения объектов во время экскурсий может меняться.
Отели, указанные в программе, могут отличаться в зависимости от наличия мест.

Условия отмены:
За 7 рабочих дней (Пн-Пт) до заезда — без штрафа.
За 6-5 рабочих дней (Пн-Пт) до заезда — штраф в размере 50% от стоимости тура.
За 4-3 рабочих дня (Пн-Пт) до заезда — штраф в размере 75% от стоимости тура.
За 2-0 рабочих дня (Пн-Пт) до заезда — штраф в размере 100% от стоимости тура.

Проживание. Будем жить в отелях Arien Plaza в Ташкенте, Arba в Самарканде и Rangrez в Бухаре (или аналогичных по уровню комфорта местах), 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

*Фото отеля взяты с сайта booking.com, tripadvisor.ru и hotel-arba.com

Питание. В программу включены завтраки в отелях. Обеды и ужины самостоятельно.

Транспорт. Для групп из 1-2 человек — седан; для групп 4-7 человек — минивэн; для групп 8-30 — микроавтобус. Весь транспорт с кондиционером.

Дети. Участие возможно с детьми от 12 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Ташкента и отвезём в отель, заселение с 14:00. Сегодня не запланировано экскурсий, вы сможете самостоятельно погулять по городу или отдохнуть в номере.

Встреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселениеВстреча и заселение
2 день

Знакомство с Ташкентом

После завтрака вас ждёт экскурсия по столице. Начнём со старинной части города: увидим площадь Хаст-Имам, где хранится волос Пророка Мухаммеда и Коран халифа Османа 7 века — первоисточник священного писания. Осмотрим медресе Барак-хана 16 века, мавзолей Каффаля Шаши и медресе Кукельдаш. Затем побродим мимо шумных и ароматных прилавков базара Чорсу.

Переедем в Самарканд, заселимся в отель и отдохнём. Расстояние — 330 км, в пути проведём около 5 часов.

Знакомство с ТашкентомЗнакомство с ТашкентомЗнакомство с ТашкентомЗнакомство с ТашкентомЗнакомство с ТашкентомЗнакомство с ТашкентомЗнакомство с Ташкентом
3 день

Прогулка по Самарканду: мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерватория Улугбека

Позавтракаем и начнём исследовать этот удивительный город, напоминающий музей под открытым небом. Вы увидите мавзолей Гур-Эмир и побываете на площади Регистан, где расположены сразу несколько величественных сооружений: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Полюбуемся мечетью Биби-Ханум, одной из самых больших в Средней Азии, а ещё пройдёмся по комплексу мавзолеев Шахи-Зинда. Вы окажетесь на узкой улочке из 11 усыпальниц с сине-голубыми мозаичными фасадами, где хоронили знатных особ.

Ещё сегодня побываем в обсерватории Улугбека 15 века. Здесь сохранился секстант — инструмент для астрономических измерений. Обязательно заглянем на шумный восточный базар Сиаб, чтобы насладиться атмосферой, купить сладости и сувениры.

Прогулка по Самарканду: мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерватория УлугбекаПрогулка по Самарканду: мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерватория УлугбекаПрогулка по Самарканду: мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерватория УлугбекаПрогулка по Самарканду: мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерватория УлугбекаПрогулка по Самарканду: мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерватория УлугбекаПрогулка по Самарканду: мавзолеи Гур-Эмир и Шахи-Зинда, мечеть Биби-Ханум и обсерватория Улугбека
4 день

Мастера-керамисты в Гиждуване и достопримечательности Бухары

После завтрака поедем в Гиждуван. Расстояние — 280 км, время в пути — 5 часов. По прибытии пойдём в гости к семье потомственных керамистов Нарзуллаевых, бережно хранящих традиции местной гончарной школы. Вы наблюдаете за тем, как мастера будут создавать невероятные изделия, обжигать и расписывать их.

Переедем в Бухару и заселимся в гостиницу. Затем отправимся на площадь Ляби-Хауз, на которой расположен живописный искусственный пруд. Вокруг водоёма выстроились медресе Кукельдаш, медресе Нодир-Диван-Беги, ханака и памятник Ходже Насреддину, герою восточного фольклора.

Погуляем по Торговым куполам, построенным ещё в 16 веке! Здесь можно найти подарки и сувениры на любой вкус и подивиться изделиями местных мастеров.

Мастера-керамисты в Гиждуване и достопримечательности БухарыМастера-керамисты в Гиждуване и достопримечательности БухарыМастера-керамисты в Гиждуване и достопримечательности БухарыМастера-керамисты в Гиждуване и достопримечательности БухарыМастера-керамисты в Гиждуване и достопримечательности БухарыМастера-керамисты в Гиждуване и достопримечательности БухарыМастера-керамисты в Гиждуване и достопримечательности БухарыМастера-керамисты в Гиждуване и достопримечательности Бухары
5 день

Мавзолей Саманидов, мечеть Боло Хауз и крепость Арк

Позавтракаем и начнём экскурсию по Бухаре. Вы увидите мавзолей Саманидов и мавзолей Чашма-Аюб, полюбуетесь мечетью Боло-Хауз и узнаете, почему святыню прозвали «мечетью 40 столбов», хотя в декоре колонн всего 20.

Посетим крепость Арк — настоящий средневековый город в городе. За стенами цитадели раньше находились монетный двор, мечети, резиденция эмира, правительственные институты, тюрьма и даже площадь для собраний. Затем осмотрим минарет и мечеть Калян, а также медресе Мири-Араб. Покажем медресе Улугбека и Абдулазиз-хана и Кош-медресе.

Отправимся за пределы города, к мавзолею Бахауддина Накшбанда 15 века. Ещё посетим резиденцию последнего Бухарского эмира — дворец Ситораи Мохи-Хоса. Особенность дворца в сочетании восточных и европейских традиций, умело сплетённых архитекторами в единый ансамбль.

Вернёмся в отель. Вечером у вас будет свободное время.

Мавзолей Саманидов, мечеть Боло Хауз и крепость АркМавзолей Саманидов, мечеть Боло Хауз и крепость АркМавзолей Саманидов, мечеть Боло Хауз и крепость АркМавзолей Саманидов, мечеть Боло Хауз и крепость АркМавзолей Саманидов, мечеть Боло Хауз и крепость АркМавзолей Саманидов, мечеть Боло Хауз и крепость АркМавзолей Саманидов, мечеть Боло Хауз и крепость АркМавзолей Саманидов, мечеть Боло Хауз и крепость Арк
6 день

Отъезд

После завтрака выселимся и отвезём вас в аэропорт Бухары.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$505
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Трансфер из/в аэропорт (групповой)
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Самарканда и обратно из Бухары
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Доплата за индивидуальный трансфер (на седане - $25 за машину в одну сторону на минивэне - $35 за машину в одну сторону)
  • Доплата за 1-местное размещение - $100
  • Дополнительная ночь в отеле: $55 (1-местный номер), $70 (2-местный)
  • Сборы за фото - и видеосъёмку в музеях, где это необходимо
  • Медицинская страховка
  • Стоимость тура в даты с ноября по декабрь - $455
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Бухары, время вылета ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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