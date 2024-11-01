Мечеть Боло-Хауз – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Мечеть Боло-Хауз» в Ташкенте на русском языке, цены от $695. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Хива и Бухара
На машине
8 дней
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Хива и Бухара
Поторговаться на восточных базарах, увидеть внутренний город Ичан-Кала и мечеть Биби-Ханум
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия ваших рейсов
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
$695 за человека
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
На машине
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
28 окт в 10:00
11 ноя в 10:00
$1 250 за человека
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
На машине
7 дней
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
28 окт в 10:00
11 ноя в 10:00
$910 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Мечеть Боло-Хауз»

Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Хива и Бухара
  2. Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
  3. Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Мечеть Биби-Ханым
  3. Площадь Регистан
  4. Площадь Независимости
  5. Сиабский Базар
  6. Обсерватория Улугбека
Сколько стоит тур в Ташкенте в октябре 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Мечеть Боло-Хауз" можно забронировать 3 тура от 695 до 1 250.
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