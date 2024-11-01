8 дней
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Хива и Бухара
Поторговаться на восточных базарах, увидеть внутренний город Ичан-Кала и мечеть Биби-Ханум
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия ваших рейсов
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
$695 за человека
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
28 окт в 10:00
11 ноя в 10:00
$1 250 за человека
7 дней
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
28 окт в 10:00
11 ноя в 10:00
$910 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Мечеть Боло-Хауз»
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