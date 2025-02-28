Вас ждёт большое и увлекательное путешествие по стране жаркого солнца, восточного колорита, ярких дворцов, роскошных мечетей и невероятных медресе с мозаикой и майоликой. Вы побываете сразу в 4 городах Узбекистана

и осмотрите главные достопримечательности каждого из них. Полюбуетесь величественной крепостью Арк и всеми оттенками синего и голубого в некрополе Шахи-Зинда, увидите мечеть Биби-Ханум, одну из самых больших в Средней Азии, и обсерваторию Улугбека 15 века. Мы погрузим вас в историю страны, увлекательно и без сухих фактов расскажем про памятники истории и архитектуры. Будет познавательно и интересно!

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Описание тура

Организационные детали

Тур является гарантированным и состоится вне зависимости от количества участников.

Порядок посещения объектов во время экскурсий может меняться.

Отели, указанные в программе, могут отличаться в зависимости от наличия мест.

Условия отмены:

За 7 рабочих дней (Пн-Пт) до заезда — без штрафа.

За 6-5 рабочих дней (Пн-Пт) до заезда — штраф в размере 50% от стоимости тура.

За 4-3 рабочих дня (Пн-Пт) до заезда — штраф в размере 75% от стоимости тура.

За 2-0 рабочих дня (Пн-Пт) до заезда — штраф в размере 100% от стоимости тура.