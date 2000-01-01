  1. Экскурсии

Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе

4.5
6 отзывов
Amitours D.
Amitours D. – Гид из Лондона
Во время экскурсии 🧭 в Гринвич вы побываете одновременно в западном и восточном полушариях Земли, посетите Королевскую обсерваторию и почитаете любовные письма адмирала Нельсона.

После экскурсии отправитесь на прогулку 👣 по Темзе, чтобы увидеть главные исторические здания Лондона.

Вся экскурсия ⛳ продлится 4 часа.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €70 за человека

    Заказать экскурсию
Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе
Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе

Что вы увидите

  • Королевская обсерватория, нулевой меридиан, прогулка на кораблике по Темзе.
  • Музей мореходства
Экскурсия в Гринвич, один из самых красивых 🤩 пригородов Лондона, - незабываемое путешествие на кораблике по Темзе. Вы увидите Лондон во всем своем блеске: дворцы, мосты, крепости, храмы. Все самые известные исторические здания Лондона находятся вблизи берегов реки Темзы – крепость Тауэр, здание Парламента, собор святого Павла, Шекспировский театр Глобус, и многие другие. По прибытии в Гринвич Вас ожидает посещение Королевской обсерватории, в которой размещена богатая выставка старинных хронометров и астрономических приборов, включая самый большой телескоп Великобритании. Также, данная обсерватория знаменита тем, что именно здесь был выпущен первый прогноз погоды в 1848 году. Гринвич также знаменит тем, что оттуда начинает отсчет время, ведь именно в Гринвиче проходит нулевой меридиан, который разделяет нашу планету на западное и восточное полушария.
Далее Вам предстоит экскурсия ⛳ в Музей 🖼 мореходства, где Вы увидите удивительную коллекцию моделей самых знаменитых кораблей Британского Флота. В галерее, посвященной адмиралу Нельсону, вниманию посетителей представлены личные предметы адмирала, включая его военный фрак и даже любовные письма, написанные лично им для Эммы Гамильтон. И конечно же, парк 🌳, который едва изменился с XV века и является самым старинным Королевским Парком в Лондоне. И напоследок, Вы посетите королевский Гринвичский дворец, в прошлом - королевский морской госпиталь и королевский военно-морской колледж. Вы будете поражены великолепием дворцового комплекса, построенного знаменитым английским архитектором Кристофом Реном в стиле барокко в конце XVII века.
Что входит
  • Экскурсия с русскоязычным гидом
  • билет на кораблик по Темзе Причал Embankment - Greenwich - причал Embankment
  • входной билет в королевскую обсерваторию.
Что не входит
  • Питание
  • трансфер от отеля до места встречи и после экскурсии до отеля
Начало и место завершения
🚩 Причал Embankment pier (Ст. Метро Embankment)
Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе
Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе
Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе
Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Amitours D.
Amitours D.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

6 отзывов оставили туристы

Amitours D. проводит ещё 5 экскурсий

Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
110
8 часов
Автобусная экскурсия в Оксфорд и Стратфорд-на-Эвоне на полный день с гидом
12 отзывов
Автобусная экскурсия в Виндзор с посещением Виндзорского замка
65
4 часа
Автобусная экскурсия в Виндзор с посещением Виндзорского замка
9 отзывов
Экскурсия в Лондонский Тауэр с гидом
50
2 часа
Экскурсия в Лондонский Тауэр с гидом
8 отзывов
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
25
2 часа
Пешеходная экскурсия по историческому центру Лондона
5 отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
35
4 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
4 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Лондоне

Все самое важное в Лондоне за 2, 5 часа
От £130
2.5 часа
Все самое важное в Лондоне за 2, 5 часа
185 отзывов
Обзорная прогулка с историком искусства по знаковым достопримечательностям столицы
От Биг-Бена до Букингема
£195
3.5 часа
От Биг-Бена до Букингема
63 отзыва
Ориентация на местности и главные достопримечательности центрального Лондона за 3. 5 часа!
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
£5
1.5 часа
Онлайн-экскурсия «10 мифов об Англии и англичанах»
61 отзыв
Разобраться в культурном коде и традициях самой закрытой и самобытной нации Европы
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
От £78
3 часа
Прогулка по Сити: 2000 лет за три часа
46 отзывов
Увидеть историческое ядро Лондона и узнать о главных этапах его развития
Обзорная пешеходная экскурсия по Лондону
17
2.5 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Лондону
41 отзыв
По следам Гарри Поттера в Лондоне!
£170
3 часа
По следам Гарри Поттера в Лондоне!
35 отзывов
«Дырявый Котёл», Министерство Магии, платформа 9 ¾ и другие волшебные уголки города