Экскурсия в Гринвич, один из самых красивых 🤩 пригородов Лондона, - незабываемое путешествие на кораблике по Темзе. Вы увидите Лондон во всем своем блеске: дворцы, мосты, крепости, храмы. Все самые известные исторические здания Лондона находятся вблизи берегов реки Темзы – крепость Тауэр, здание Парламента, собор святого Павла, Шекспировский театр Глобус, и многие другие. По прибытии в Гринвич Вас ожидает посещение Королевской обсерватории, в которой размещена богатая выставка старинных хронометров и астрономических приборов, включая самый большой телескоп Великобритании. Также, данная обсерватория знаменита тем, что именно здесь был выпущен первый прогноз погоды в 1848 году. Гринвич также знаменит тем, что оттуда начинает отсчет время, ведь именно в Гринвиче проходит нулевой меридиан, который разделяет нашу планету на западное и восточное полушария.

Далее Вам предстоит экскурсия ⛳ в Музей 🖼 мореходства, где Вы увидите удивительную коллекцию моделей самых знаменитых кораблей Британского Флота. В галерее, посвященной адмиралу Нельсону, вниманию посетителей представлены личные предметы адмирала, включая его военный фрак и даже любовные письма, написанные лично им для Эммы Гамильтон. И конечно же, парк 🌳, который едва изменился с XV века и является самым старинным Королевским Парком в Лондоне. И напоследок, Вы посетите королевский Гринвичский дворец, в прошлом - королевский морской госпиталь и королевский военно-морской колледж. Вы будете поражены великолепием дворцового комплекса, построенного знаменитым английским архитектором Кристофом Реном в стиле барокко в конце XVII века.