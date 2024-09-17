Групповая
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
Начало: 38-51 Бедфорд Вей, Блумсбери, Лондон ВС1Х 0ДГ
Расписание: в 08:30 в определенные дни по расписанию
£105 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Секреты лондонских доков: прогулка по Уоппингу и Темзе
Начало: На станции Уоппинг Оувэграунд
£154 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тур для детей
Начало: Обсуждается индивидуально
Расписание: По договоренности
£250 за всё до 5 чел.
- AAlexandra17 сентября 2024Экскурсия была на 4. мы потеряли много времени в поисках каспомата и пол экскурсии разговоры были вокруг этого. ничего больше
