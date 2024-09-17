читать дальше того что можно узнать из гугля я не услышала. такое ощущение что мы пол экскурсии снимали деньги а половину побыстрочку пробежались по пунктам чтоб была галочка. обидно. хотя сам экскурсавод Елена человек приятный .

Экскурсия была на 4. мы потеряли много времени в поисках каспомата и пол экскурсии разговоры были вокруг этого. ничего больше