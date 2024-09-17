Мои заказы

Река Темза – экскурсии в Лондоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Река Темза» в Лондоне на русском языке, цены от £105. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
На автобусе
4 часа
7 отзывов
Групповая
Начало: 38-51 Бедфорд Вей, Блумсбери, Лондон ВС1Х 0ДГ
Расписание: в 08:30 в определенные дни по расписанию
£105 за человека
Секреты лондонских доков: прогулка по Уоппингу и Темзе
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Начало: На станции Уоппинг Оувэграунд
£154 за всё до 6 чел.
Тур для детей
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: Обсуждается индивидуально
Расписание: По договоренности
£250 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexandra
    17 сентября 2024
    Обзорная автобусная экскурсия по Лондону
    Экскурсия была на 4. мы потеряли много времени в поисках каспомата и пол экскурсии разговоры были вокруг этого. ничего больше
    читать дальше

    того что можно узнать из гугля я не услышала. такое ощущение что мы пол экскурсии снимали деньги а половину побыстрочку пробежались по пунктам чтоб была галочка. обидно. хотя сам экскурсавод Елена человек приятный .

Сколько стоит экскурсия по Лондону в марте 2026
Сейчас в Лондоне в категории "Река Темза" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 250. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
