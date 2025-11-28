Мы пройдём по локациям, где снимали фильмы о Гарри Поттере, — от Министерства магии до Диагон-аллеи. Вы увидите знаковые места Лондона и узнаете, как городская архитектура стала частью волшебного мира. Эта прогулка соединяет реальность и магию — в деталях, улицах и кадрах.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Westminster Station — здесь Орден Феникса сопровождает Гарри к Министерству магии (в «Ордене Феникса»). Съёмки шли ночью, чтобы избежать толп
- Downing Street (снаружи) — резиденция магловского премьер-министра. Именно сюда Корнелиус Фадж приходил сообщить о кризисе в магическом мире
- Horse Guards Avenue — служебный вход в Министерство магии. Здесь Гарри, Гермиона и Рон проникают в здание в обличье сотрудников
- Scotland Place / Horse Guards Avenue — вход для посетителей Министерства магии через старую телефонную будку
- Trafalgar Square — место премьеры заключительного фильма. Здесь тысячи фанатов прощались с историей Поттера
- Cecil Court — прообраз Диагон-аллеи: книжные лавки, антиквариат, атмосфера волшебства
- Goodwin’s Court — прототип Ноктюрн-аллеи: узкая, тёмная улочка с викторианскими фонарями
- Palace Theatre — театр, где идёт пьеса «Гарри Поттер и Проклятое дитя», продолжение истории
- St. Paul’s Cathedral (внутренний двор) — Геометрическая лестница, по которой шла профессор Трелони («Узник Азкабана»)
- Millennium Bridge — разрушенный в фильме «Принц-полукровка» мост. В реальности он цел, но эффект сцены был впечатляющим
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия, но по желанию можно доехать до Собора Святого Павла на автобусе. Возьмите с собой трэвел-карты или карту для оплаты в автобусе (около 2 фунтов с чел.)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода из метро Westminster tube station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Лондоне
Провели экскурсии для 302 туристов
Наша команда — профессиональные гиды, которые покажут вам всю красоту Ливерпуля, Лондона, Манчестера, Эдинбургу, Глазго, Кембриджа, Оксфорда и других городов. Можем показать интересные места съемок знаменитых кинолент.
