Прогулка по Вестминстеру предлагает уникальную возможность увидеть знаменитые площади и дворцы Лондона.
Участники узнают о Трафальгарской площади, Сент-Джеймсском и Букингемском дворцах, а также секретах Пэлл-Мэлл. Посещение Парламентской площади и Вестминстерского дворца позволит ощутить дух Британской империи. Экскурсия завершится прогулкой по нетуристическим улочкам, где живут настоящие англичане
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение знаменитых дворцов
- 📚 Узнать интересные факты о королях
- 🗺️ Прогулка по нетуристическим улочкам
- 🏛️ Ощутить дух Британской империи
- 🔍 Раскрыть тайны Вестминстера
Время начала: 10:00
Что можно увидеть
- Трафальгарская площадь
- Сент-Джеймсский дворец
- Букингемский дворец
- Парламентская площадь
- Вестминстерский дворец
- Биг-Бен
- Вестминстерское аббатство
Описание экскурсии
- Вы оцените красоту площадей и дворцов Вестминстера.
- Раскроете тайну Трафальгарской площади и узнаете любопытные факты о ней.
- Прикоснёмся к истории блистательных дворцов королевской семьи — Сент-Джеймсского и Букингемского.
- Я расскажу, что за секретная церковь находится у дворца Сент-Джеймс и почему столбы в Вестминстере «от Шанель».
- Пройдёмся по улице Пэлл-Мэлл и откроем секреты его джентельменских клубов.
- Посетим Парламентскую площадь — место, где живёт дух Британской империи.
- Вы услышите главное об архитектуре и истории Вестминстерского дворца — самого знаменитого здания Англии.
- Также в программе Биг-Бен и Вестминстерское аббатство — обсудим его связь с российской монархией.
- А главное, сойдём с туристической тропы и погуляем по узким улочкам, где живут настоящие англичане.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предвидится.
- Одевайтесь по погоде и берите зонт, если необходимо. Не забудьте надеть удобную обувь и подготовиться к энергичной прогулке.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|£23
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Трафальгарской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Лондоне
Провела экскурсии для 39 туристов
Я Анна. Живу в Лондоне уже почти 20 лет. Обожаю путешествовать, в моей копилке 49 стран. Интересуюсь историей, страстно люблю британскую столицу и передаю это чувство моим гостям. С радостью открою вам дух и сердце Лондона.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Ольга
24 июл 2025
Получила массу удовольствия от экскурсии. Очень понравилось. Анна очень приятная и много знающая экскурсовод. Обязательно вернусь если будут новые экскурсии
E
Edite
18 мая 2025
Хорошая экскурсия. Охватывает интересные места. Узнала то,чего не знала раньше, хотя в городе не первый раз. Очень приятная интеллигентная экскурсовод.
Е
Елена
6 мая 2025
Получила большое удовольствие при общении с Анной.
Легко и непринуждённо погуляли по историческим местам,а также заглянули на тихие,атмосферные улочки. Интересно и информативно.
Хочу отметить ее пунктуальность и ответственность с которой Анна подходит к каждому клиенту. Очень рекомендую Анну!
K
Kamola
6 мая 2025
Я осталась в полном восторге от экскурсии. Было познавательно и увлекательно. Анна, невероятно яркий и энергичный гид, провела нас по безлюдным и уютным улочкам цетрального Лондона, в радиусе 200 метров от Парламента- это было удивительно!
И
Ирина
6 мая 2025
Прекрасная экскурсия! Легкая и интересная! Очень комфортно с Анной, обязательно посещу другие предложенные мероприятия)
Ольга
4 апр 2025
Замечательная экскурсия, очень хороший гид. Я приятно и полезно провела время. Все мои ожидания от экскурсии оправдались. Всем рекомендую.
Alfiya
31 мар 2025
Вчера была на экскурсии с Анной. Очень понравилось. Анна энтузиаст своего дела, очень заинтересовала своими рассказами, знаток истории. Интересно рассказывает про небольшие детали, которые сразу не заметить. Провела по нетуристическим местам. Приятная в общении, вежливая женщина. Рекомендую. Я не пожалела.
Эльвира
31 мар 2025
Очень понравилась экскурсия «Великолепный Вестминстер»! Аня — замечательный гид, которая увлекательно рассказала о монархии Великобритании, джентльменских клубах и исторической роли женщин в истории страны. Особенно впечатлили уютные нетуристические улочки Лондона рядом с Биг-Беном, где живут местные жители. Мы так увлеклись её рассказами, что два часа пролетели незаметно. Хочется снова вернуться в Лондон!
Дарья
31 мар 2025
Экскурсия была замечательная, узнали множество интересных фактов. С Анной можно очень увлекательно поболтать, узнать много нового из разных сфер жизни Лондона и Великобритании в целом. Однозначно рекомендую.
A
Anastasija
24 мар 2025
Шикарная, атмосферная экскурсия в небольшой группе. Гид Анна очень интересно раскрывала историю Лондона и Англии в целом, и делилась увлекательными фактами, которые оживили прогулку по знаковым местам Вестминстера.
Баширова
23 мар 2025
Нам очень понравилась и экскурсия и экскурсовод Анна! Маршрут замечательный, мы прошли все основные достопримечательности, заглянули на маленькие улочки и услышали много интересных подробностей! Рекомендуем!
А
Александра
9 мар 2025
Экскурсия очень понравилась! Посетили популярные места, а также заглянули в уютные улочки Лондона. Анна преподносила информацию очень интересно и доступно. Советую!
Elena
1 мар 2025
Великолепная экскурсия с потрясающим гидом. Рассказ Анны был очень увлекательным: точные исторические факты переплетались с историями о жизни королевских особ, знати и простых людей.
Екатерина
22 фев 2025
Совершенно очаровательная Анна провела чудесную экскурсию по Лондону. Хоть я и люблю историю Британию, но очень много фактов абсолютно не знала. Было очень интересно и познавательно. Если окажусь еще в Лондоне с удовольствием бы побывала еще.
Yuliya
22 фев 2025
Недавно я имела удовольствие участвовать в экскурсии с Анной, и это было просто замечательно! Анна продемонстрировала глубокие знания о местной культуре и истории, делая каждую остановку увлекательной и познавательной.
