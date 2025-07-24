О Ольга Получила массу удовольствия от экскурсии. Очень понравилось. Анна очень приятная и много знающая экскурсовод. Обязательно вернусь если будут новые экскурсии

E Edite Хорошая экскурсия. Охватывает интересные места. Узнала то,чего не знала раньше, хотя в городе не первый раз. Очень приятная интеллигентная экскурсовод.

Е Елена Получила большое удовольствие при общении с Анной.

Легко и непринуждённо погуляли по историческим местам,а также заглянули на тихие,атмосферные улочки. Интересно и информативно.

Хочу отметить ее пунктуальность и ответственность с которой Анна подходит к каждому клиенту. Очень рекомендую Анну!

K Kamola Я осталась в полном восторге от экскурсии. Было познавательно и увлекательно. Анна, невероятно яркий и энергичный гид, провела нас по безлюдным и уютным улочкам цетрального Лондона, в радиусе 200 метров от Парламента- это было удивительно!

И Ирина Прекрасная экскурсия! Легкая и интересная! Очень комфортно с Анной, обязательно посещу другие предложенные мероприятия)

Ольга Замечательная экскурсия, очень хороший гид. Я приятно и полезно провела время. Все мои ожидания от экскурсии оправдались. Всем рекомендую.

Alfiya Вчера была на экскурсии с Анной. Очень понравилось. Анна энтузиаст своего дела, очень заинтересовала своими рассказами, знаток истории. Интересно рассказывает про небольшие детали, которые сразу не заметить. Провела по нетуристическим местам. Приятная в общении, вежливая женщина. Рекомендую. Я не пожалела.

Эльвира Очень понравилась экскурсия «Великолепный Вестминстер»! Аня — замечательный гид, которая увлекательно рассказала о монархии Великобритании, джентльменских клубах и исторической роли женщин в истории страны. Особенно впечатлили уютные нетуристические улочки Лондона рядом с Биг-Беном, где живут местные жители. Мы так увлеклись её рассказами, что два часа пролетели незаметно. Хочется снова вернуться в Лондон!

Дарья Экскурсия была замечательная, узнали множество интересных фактов. С Анной можно очень увлекательно поболтать, узнать много нового из разных сфер жизни Лондона и Великобритании в целом. Однозначно рекомендую.

Шикарная, атмосферная экскурсия в небольшой группе. Гид Анна очень интересно раскрывала историю Лондона и Англии в целом, и делилась увлекательными фактами, которые оживили прогулку по знаковым местам Вестминстера.Маршрут был тщательно продуман: мы посетили известные достопримечательности и уютные улочки, скрытые от глаз большинства туристов. Рекомендую эту пешеходную экскурсию всем, кто хочет глубже погрузиться в историю Лондона и увидеть город глазами местного жителя.

Баширова Нам очень понравилась и экскурсия и экскурсовод Анна! Маршрут замечательный, мы прошли все основные достопримечательности, заглянули на маленькие улочки и услышали много интересных подробностей! Рекомендуем!

А Александра Экскурсия очень понравилась! Посетили популярные места, а также заглянули в уютные улочки Лондона. Анна преподносила информацию очень интересно и доступно. Советую!

Великолепная экскурсия с потрясающим гидом. Рассказ Анны был очень увлекательным: точные исторические факты переплетались с историями о жизни королевских особ, знати и простых людей. Шумные площади по ходу экскурсии сменялись тихими уточками и парковыми дорожками. Мы увидели очень многое из того, что вообще нужно обязательно увидеть в Лондоне, Анна показала такие делали, на которые трудно обратить внимание самому, а за каждой такой вещью раскрывается своя история. Экскурсию очень рекомендую, будет интересно! На этой экскурсии информации хватит всем: и любителям истории и ценителям архитектуры и искусства. Отдельная благодарность Анне за рекомендации смотровых площадок, советы по театральной жизни Лондона и информацию о том куда ещё стоит сходить и что посмотреть и главное как и когда это можно сделать.

Екатерина Совершенно очаровательная Анна провела чудесную экскурсию по Лондону. Хоть я и люблю историю Британию, но очень много фактов абсолютно не знала. Было очень интересно и познавательно. Если окажусь еще в Лондоне с удовольствием бы побывала еще.