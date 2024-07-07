1 чел.
По популярности
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10%
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
Британский музей в Лондоне приглашает вас на увлекательную экскурсию, где вы узнаете о древних цивилизациях и увидите уникальные артефакты
Начало: Возле Британского музея
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
260£234 за всё до 4 чел.
скидка
10%
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пабы Лондона: путешествие по историческим и знаменитым заведениям
Почувствуйте дух старинного Лондона, посетив его легендарные пабы. Вас ждут истории о знаменитостях и пинта вкуснейшего пива
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
200£180 за всё до 5 чел.
скидка
10%
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гринвич в Лондоне: путешествие к нулевому меридиану и морской истории
Гринвич: путешествие к началу времени. Секреты нулевого меридиана и королевские виды Лондона ждут вас
Начало: В центре Лондона
12 июля в 10:00
14 июля в 10:00
320£288 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон7 июля 2024Отличная экскурсия, мы посетили 8 очень разных пабов из разных эпох. Влад — отличный рассказчик и прекрасно подобрал маршрут.
- ЯЯн28 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Увлекательный авторский подход к материалу. Знание деталей и отличная, яркая подача! Экскурсия проходит на одном дыхании.
- ММарина13 июня 2024Спасибо большое Владу за чудесную информативную экскурсию по Британскому музею. Влад прекрасный рассказчик и настоящий профессионал своего дела. Он рассказал нам историю каждого важного экспоната, вместе с ним мы смогли погрузиться в разные эпохи и узнать много нового и интересного!
- ЕЕлена28 мая 2024Экскурсия была восхитительной))) мы посетили очень интересные и старейшие Пабы Лондона, каждый из которых со своей историей, своей атмосферой и конечно уникальным интерьером! Владу огромное спасибо за погружение в культуру Англии!
- ЕЕлена28 мая 2024Это была одна из самых запоминающихся экскурсий))) мы до сих пор ее вспоминаем и любим рассказывать нашим друзьям)))) спасибо Владу
- JJuta10 апреля 2024Нас было 4 взрослых, один из нас имеет проблемы с ногами, и мы не слишком хорошо разбираемся в истоии, тем
Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Скидки»
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