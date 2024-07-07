Экскурсии со скидкой в Лондоне до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Лондоне на русском языке, цены от £180, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
скидка
10%
7 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
Британский музей в Лондоне приглашает вас на увлекательную экскурсию, где вы узнаете о древних цивилизациях и увидите уникальные артефакты
Начало: Возле Британского музея
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
260£234 за всё до 4 чел.
Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
Пешая
скидка
10%
8 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пабы Лондона: путешествие по историческим и знаменитым заведениям
Почувствуйте дух старинного Лондона, посетив его легендарные пабы. Вас ждут истории о знаменитостях и пинта вкуснейшего пива
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
200£180 за всё до 5 чел.
Гринвич: королевский район Лондона
Пешая
скидка
10%
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гринвич в Лондоне: путешествие к нулевому меридиану и морской истории
Гринвич: путешествие к началу времени. Секреты нулевого меридиана и королевские виды Лондона ждут вас
Начало: В центре Лондона
12 июля в 10:00
14 июля в 10:00
320£288 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    7 июля 2024
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Отличная экскурсия, мы посетили 8 очень разных пабов из разных эпох. Влад — отличный рассказчик и прекрасно подобрал маршрут.
  • Я
    Ян
    28 июня 2024
    Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
    Очень понравилась экскурсия! Увлекательный авторский подход к материалу. Знание деталей и отличная, яркая подача! Экскурсия проходит на одном дыхании.
  • М
    Марина
    13 июня 2024
    Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
    Спасибо большое Владу за чудесную информативную экскурсию по Британскому музею. Влад прекрасный рассказчик и настоящий профессионал своего дела. Он рассказал нам историю каждого важного экспоната, вместе с ним мы смогли погрузиться в разные эпохи и узнать много нового и интересного!
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Экскурсия была восхитительной))) мы посетили очень интересные и старейшие Пабы Лондона, каждый из которых со своей историей, своей атмосферой и конечно уникальным интерьером! Владу огромное спасибо за погружение в культуру Англии!
    Экскурсия была восхитительной))) мы посетили очень интересные и старейшие Пабы Лондона, каждый из которых со своей
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Пабы Лондона: старейшие и знаменитые
    Это была одна из самых запоминающихся экскурсий))) мы до сих пор ее вспоминаем и любим рассказывать нашим друзьям)))) спасибо Владу
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    за это погружение в культуру Англии! Пабы, которые мы посетили, не похожи друг на друга, каждый со своей историей, своей атмосферой, уникальными интерьерами! Теперь у нас есть парочка любимых мест в Лондоне)))

  • J
    Juta
    10 апреля 2024
    Британский музей: знаменитые артефакты и малоизвестные факты
    Нас было 4 взрослых, один из нас имеет проблемы с ногами, и мы не слишком хорошо разбираемся в истоии, тем
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    более древней. О Британском музее, к моменту начала экскурсии, мы знали только то, что он знаменит и очень рекомендован к посещению. Влад с самого начала был на связи, организовал нашему товарищу инвалидное кресло, и уже во время экскурсии умело учитывал наши пожелания, не отклоняясь однако от темы. Он обладает действительно огромными знаниями в области истории, но нам он сумел просто, занимательно, доходчиво и иллюстративно (с использованием музейных экспонатов разумеется) поведать об основных вехах истории развития человечества. Охваченными оказались исторические, религиозные, социологические аспекты. В результате у нас появилась какая то основа для уже самостоятельного изучения предмета, а также, что немаловажно, желание узнать что-то еще. Из всего многообразия экспозиций Влад сумел нам показать именно те знаковые артефакты, которые сыграли огромную роль в понимании и расшифровке многих исторических событий. И скажу, что большинству из них, если бы с нами не было Влада, мы не придали бы никаго значения! Влад очень легок и приятен в общении. После окончания экскурсии, он подсказал нам, куда еще можно пойти и что посмотреть и на что там обратить внимание. Очень рекомендуем Юта, Виталий, Ирина, Анатолий 04.2024

Ответы на вопросы от путешественников по Лондону в категории «Скидки»

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  3. Гринвич: королевский район Лондона
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Вестминстер
  3. Тауэр
  4. Биг-Бен
  5. Лондонский Сити
  6. Букингемский дворец
  7. Трафальгарская площадь
  8. Британский музей
  9. Парламент
  10. Тауэрский мост
Сколько стоит экскурсия по Лондону в июле 2024
Сейчас в Лондоне в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 288 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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