Прогулка по городу в самую красивую и историческую часть Будапешта, в Будайскую крепость.
Знакомство с Рыбацким бастионом, Будайской крепостью и Королевским дворцом, с историей Буды со времен средневековья, великолепной панорамой Дуная и всего города.
Прогуливаясь по узким, романтичным, живописным улочкам Буды, знакомимся историей города, легендам о королях Венгрии.
Знакомство с Рыбацким бастионом, Будайской крепостью и Королевским дворцом, с историей Буды со времен средневековья, великолепной панорамой Дуная и всего города.
Прогуливаясь по узким, романтичным, живописным улочкам Буды, знакомимся историей города, легендам о королях Венгрии.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает:В самом в центре Будапешта на холмах у берегов Дуная расположился невероятный архитектурный комплекс. Будайская крепость имеет древнюю историю, ведь именно здесь располагалась столица страны! Это место было резиденцией королей на протяжении многих веков резиденцией венгерских королей, называют городом в городе, так как она отгорожена стенами. Здесь вы найдете архитектурные шедевры нашей столицы, которую неслучайно называют жемчужиной Дуная. Я познакомлю вас с городом и провожу в закулисье венгерской нации и получаете исключительные истории, полезные советы и мгновенно влюбляетесь в Будапешт! Знакомство с Рыбацким бастионом, Будайской крепостью и Королевским дворцом, с историей Буды со времен средневековья, великолепной панорамой Дуная и всего города. Прогуливаясь по узким, романтичным, живописным улочкам Буды, знакомимся историей города, легендам о королях Венгрии. Важная информация:
- По экскурсии я научу вас ориентироваться в городе, кaк пoпacть в интересные места, объясню как пользоваться городским транспортом, куда еще сходить, поделюсь, где проводить время, я даю помощь в планировании дальнейшей программы.
- С удовольствием стану Вам не просто гидом-экскурсоводом, но и лучшим помощником-проводником по Будапешту.
- Приходите на экскурсию в первый день приезда в город – и вы получите максимум впечатлений от поездки и сэкономите время на поиск интересных и знаковых мест в городе.
- Экскурсии начинаются и заканчиваются в местах, которые легко найти, и где можно продолжить и самостоятельную прогулку, посещение музеев, ресторанов, купален и магазинов.
- Познайте Будапешт через призму видения лицензированного гида-профессионала.
- Учитывайте, что все достопримечательности мы смотрим снаружи.
• Гид ожидает с табличкой:
- Bp.
- Gid.
- Это включено в программу: услуги гида, аудиогид.
- Бесплатно: дети до 12-ти лет.
- Опоздание на более, чем 10 минут идёт в счёт времени экскурсии. Время ожидания в случае опоздания не более 30 минут.
- Дополнительно оплачивается каждый начатый час сверх времени экскурсии в размере 30€/час.
Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Селл Кальман тер/ Széll Kálmán tér
- Церковь Матьяша
- Рыбацкий бастион
- Площадь св. Троицы
- Статуя Андраша Хадика
- Резиденция премьер министра
- Резиденция президента
- Фуникулер
- Фонтан Матьяша
- Королевский дворец
- Будайская крепость
- Базар Королевского сада
- Площадь Адама Кларка / Clark Ádám tér
Что включено
- Услуги гида
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Билет на городской транспорт,
Где начинаем и завершаем?
Начало: Széll Kálmán tér
Завершение: Clark Ádám tér
Когда и сколько длится?
Когда: Время экскурсии по обсуждению согласовывается гибко, исходя из потребностей.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Учитывайте, что все достопримечательности мы смотрим снаружи
- Гид ожидает с табличкой: BpGid
- Это включено в программу: услуги гида, аудиогид
- Бесплатно: дети до 12-ти лет
- Опоздание на более, чем 10 минут идёт в счёт времени экскурсии. Время ожидания в случае опоздания не более 30 минут
- Дополнительно оплачивается каждый начатый час сверх времени экскурсии в размере 30€/час
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
27 июня 2024
Замечательный экскурсовод Золтан провел по всему маршруту Будайской крепости, рассказывая интересные исторические факты. Дал много полезной информации и сведений о Будапеште!
Входит в следующие категории Будапешта
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