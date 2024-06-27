По экскурсии я научу вас ориентироваться в городе, кaк пoпacть в интересные места, объясню как пользоваться городским транспортом, куда еще сходить, поделюсь, где проводить время, я даю помощь в планировании дальнейшей программы.

С удовольствием стану Вам не просто гидом-экскурсоводом, но и лучшим помощником-проводником по Будапешту.

Приходите на экскурсию в первый день приезда в город – и вы получите максимум впечатлений от поездки и сэкономите время на поиск интересных и знаковых мест в городе.

Экскурсии начинаются и заканчиваются в местах, которые легко найти, и где можно продолжить и самостоятельную прогулку, посещение музеев, ресторанов, купален и магазинов.

Познайте Будапешт через призму видения лицензированного гида-профессионала.

Учитывайте, что все достопримечательности мы смотрим снаружи.

• Гид ожидает с табличкой:

Bp.

Gid.

Это включено в программу: услуги гида, аудиогид.

Бесплатно: дети до 12-ти лет.

Опоздание на более, чем 10 минут идёт в счёт времени экскурсии. Время ожидания в случае опоздания не более 30 минут.

Дополнительно оплачивается каждый начатый час сверх времени экскурсии в размере 30€/час.

Что вас ожидает:В самом в центре Будапешта на холмах у берегов Дуная расположился невероятный архитектурный комплекс. Будайская крепость имеет древнюю историю, ведь именно здесь располагалась столица страны! Это место было резиденцией королей на протяжении многих веков резиденцией венгерских королей, называют городом в городе, так как она отгорожена стенами. Здесь вы найдете архитектурные шедевры нашей столицы, которую неслучайно называют жемчужиной Дуная. Я познакомлю вас с городом и провожу в закулисье венгерской нации и получаете исключительные истории, полезные советы и мгновенно влюбляетесь в Будапешт! Знакомство с Рыбацким бастионом, Будайской крепостью и Королевским дворцом, с историей Буды со времен средневековья, великолепной панорамой Дуная и всего города. Прогуливаясь по узким, романтичным, живописным улочкам Буды, знакомимся историей города, легендам о королях Венгрии. Важная информация: