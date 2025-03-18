Живущий в телефонной будке инопланетянин, диско-шар в виде свиньи, прицеливающийся в жертву амурчик-мутант, барная стойка в раковине, огромный кит под потолком, картины в золочёных рамах среди плотно заклеенных стикерами стен… Весь этот дикий микс стимпанка, бабушкиного чердака и потрёпанного шика — это и есть руинные бары Будапешта. И мы вместе отправимся их исследовать.
Время начала: 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Самое главное в руинных барах — не только креатив с ноткой безумия, но потрясающая атмосфера драйва и свободы! В них можно попасть на выставку, спектакль или фермерский рынок, взять напрокат велосипед, посмотреть мультфильмы, попробовать «пиханую» пальцем колбасу или еврейскую кухню и необычные коктейли.
А ещё — это крафтовое пиво из химической колбы, игровые автоматы и настольный футбол, лабиринты расписанных граффити коридоров и лестничных пролётов, внутренние дворики и даже сады. В компании с представителем этой индустрии мы с вами заглянем в 4-5 самых необычных бара — популярных и нетуристических, где собираются местные жители. А заодно разберёмся, что надо пить, чтобы вас здесь приняли за «своего».
Вы узнаете:
- О винах из различных регионов Венгрии, известных как на мировом, так и на местном рынке
- Напитках, которые считаются «семейными» и «лечебными», а также об излюбленных алкогольных сочетаниях венгров
- Современном Будапеште и его жителях: каких взглядов они придерживаются, что за проблемы их волнуют, как отмечают праздники и проводят свободное время, как здесь живётся молодым
- Венгерской альтернативной культуре и андеграунде
Организационные детали
- Программа 18+. Может потребоваться документ, подтверждающий возраст
- За прогулку мы посетим 4-5 баров. В стоимость входит один напиток на каждого участника. Остальные оплачиваются отдельно по желанию: примерная цена коктейля — от €8, бокала вина — от €4,5, бокала крафтового пива — от €4
- После прогулки мы поделимся с вами адресами любимых баров
- С вами пойду я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Будапеште
Провели экскурсии для 3594 туристов
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии, Сербии, Венгрии и Португалии и готовы рассказывать о них с утра до ночи. МыЗадать вопрос
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