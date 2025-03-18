Живущий в телефонной будке инопланетянин, диско-шар в виде свиньи, прицеливающийся в жертву амурчик-мутант, барная стойка в раковине, огромный кит под потолком, картины в золочёных рамах среди плотно заклеенных стикерами стен… Весь этот дикий микс стимпанка, бабушкиного чердака и потрёпанного шика — это и есть руинные бары Будапешта. И мы вместе отправимся их исследовать.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

за 1–3 человек или €70 за человека, если вас больше

от €250 за 1–3 человек или €70 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Самое главное в руинных барах — не только креатив с ноткой безумия, но потрясающая атмосфера драйва и свободы! В них можно попасть на выставку, спектакль или фермерский рынок, взять напрокат велосипед, посмотреть мультфильмы, попробовать «пиханую» пальцем колбасу или еврейскую кухню и необычные коктейли.

А ещё — это крафтовое пиво из химической колбы, игровые автоматы и настольный футбол, лабиринты расписанных граффити коридоров и лестничных пролётов, внутренние дворики и даже сады. В компании с представителем этой индустрии мы с вами заглянем в 4-5 самых необычных бара — популярных и нетуристических, где собираются местные жители. А заодно разберёмся, что надо пить, чтобы вас здесь приняли за «своего».

Вы узнаете:

О винах из различных регионов Венгрии, известных как на мировом, так и на местном рынке

Напитках, которые считаются «семейными» и «лечебными», а также об излюбленных алкогольных сочетаниях венгров

Современном Будапеште и его жителях: каких взглядов они придерживаются, что за проблемы их волнуют, как отмечают праздники и проводят свободное время, как здесь живётся молодым

Венгерской альтернативной культуре и андеграунде

Организационные детали