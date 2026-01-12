читать дальше

своего дела: она обладает глубокими знаниями истории, архитектуры и культуры Венгрии.

Экскурсия проходила легко и увлекательно, время пролетело незаметно. Мы побывали сразу в двух частях города — Буде и Пеште, узнали много любопытных фактов.

Отдельно хочется отметить её красивую речь и умение выстраивать маршрут так, чтобы увидеть всё самое главное без спешки. После экскурсии осталось ощущение, что мы действительно познакомились с душой Будапешта.

Большое спасибо, Ольга, за вдохновение и любовь к городу, которую вы передали нам! 💫

Смело рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Будапештом по-настоящему!