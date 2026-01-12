Мои заказы

Экскурсии по барам Будапешта

Найдено 6 экскурсий в категории «Бары и ночная жизнь» в Будапеште на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Интересный Будапешт: история и современность
Пешая
4 часа
239 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Интересный Будапешт: история и современность
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
Завтра в 13:00
2 фев в 08:00
€155 за всё до 5 чел.
Будапешт для своих: прогулка по необычным местам Буды
Пешая
Трамвай № 2
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Будапешт для своих: прогулка по необычным местам Буды
Исследуйте старинную Буду: от церкви Матьяша до лабиринтов под городом. Откройте для себя уникальные истории и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: Неподалёку от станции метро «Széll Kálmán tér»
«И с гордостью носило звание «самого веселого барака соцлагеря»»
2 фев в 09:00
3 фев в 09:00
от €220 за всё до 10 чел.
Тайны современного Будапешта
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны современного Будапешта
Погрузитесь в мир современного Будапешта, где стрит-арт и руин-бары расскажут свои истории. Узнайте, как искусство изменило город и кто стоит за его созданием
Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér
«А также покажу лучшие руин-бары и расскажу, кто в них ходит и почему в них запретили мальчишники и девичники»
Завтра в 09:00
2 фев в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Ночная жизнь Будапешта: руин-бары и еврейский квартал
Пешая
3 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Ночная жизнь Будапешта: руин-бары и еврейский квартал
Попробовали местные напитки, влились в аутентичную атмосферу пития и выучили тосты!
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
«Вы научитесь отличать бары-дворы от баров-садов, узнаете, как такие заведения появились на улицах Будапешта, и оцените культовые венгерские напитки: от коктейля фрёч, основанного на изобретении физика, до травяного ликера Уникум»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от €160 за всё до 10 чел.
Настоящий Будапешт, противоречивый и обаятельный
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Будапешт, противоречивый и обаятельный
Погрузитесь в жизнь Будапешта, открывая для себя его архитектуру и любимые местами жителей. Уникальные бары, дворики и книжные лавки ждут вас
«Гуляя по восточной части города, мы захватим два самых современных и модных района — университетский квартал (VIII квартал) и известный на весь мир благодаря руинным барам Эржебетварош (VII квартал)»
Завтра в 09:30
2 фев в 09:30
от €260 за всё до 10 чел.
Будапешт для своих: руинные бары и не только
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Будапешт для своих: руинные бары и не только
Погрузитесь в уникальную атмосферу руинных баров Будапешта, где креатив и свобода сочетаются с местной культурой и необычными напитками
«Самое главное в руинных барах — не только креатив с ноткой безумия, но потрясающая атмосфера драйва и свободы»
Завтра в 20:00
2 фев в 16:00
от €250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    12 января 2026
    Ночная жизнь Будапешта: руин-бары и еврейский квартал
    Отличная экскурсия. Было интересно и весело!
  • В
    Вероника
    27 декабря 2025
    Ночная жизнь Будапешта: руин-бары и еврейский квартал
    Спасибо Максиму за отличную экскурсию! Было очень интересно послушать про более локальные и камерные места Будапешта и узнать мало известные
    читать дальше

    аспекты истории города. Очень здорово увидеть Будапешт глазами другого человека и всмотреться в детали, которые не заметишь сам. Также понравился индивидуальный подход и гибкость маршрута.

  • А
    Александр
    10 декабря 2025
    Интересный Будапешт: история и современность
    Отличный экскурсовод
  • А
    Антонина
    8 декабря 2025
    Ночная жизнь Будапешта: руин-бары и еврейский квартал
    Было очень увлекательно! Благодарим Максима за экскурсию, незабываемую атмосферу и отдельно за лангош😊
  • А
    Анастасия
    7 ноября 2025
    Интересный Будапешт: история и современность
    Ольга - прекрасный гид!
    Во время экскурсии мы многого гуляли по городу, по Буде и Пешту, увидели Королевский дворец, Рыбацкий бастион,
    читать дальше

    Парламент, улицу Андраши, площадь героев и Замок Вайдахуняд.

    Ольга с воодушевлением рассказывала про город, про особенности быта и жизни венгров. Подробно отвечала на все наши вопросы.
    Посоветовала несколько интересных венгерских фильмов.
    В конце экскурсии посоветовала разные рестораны венгерской кухни.

    Экскурсия была наполнена интересными деталями и местами.

    Рекомендуем!

    Ольга - прекрасный гид!Ольга - прекрасный гид!Ольга - прекрасный гид!Ольга - прекрасный гид!Ольга - прекрасный гид!
  • В
    Васильев
    3 ноября 2025
    Интересный Будапешт: история и современность
    4 часа пролетели незаметно. Ольга умеет увлечь своим рассказом и держала на протяжении всей экскурсии, что мы как то методично
    читать дальше

    перенеслись с площади Героев к Оперному театру, затем оказались в замке и из замка к парламенту. Порадовал легкий слог изложения. И большим плюсом для себя отметил: высокий коэффициент усвоения знаний). Однозначно рекомендую экскурсовода в лице Ольги!

  • I
    Irina
    21 октября 2025
    Интересный Будапешт: история и современность
    Недавно побывали на обзорной экскурсии по Будапешту с замечательным гидом Ольгой, и остались в полном восторге! Ольга — настоящий профессионал
    читать дальше

    своего дела: она обладает глубокими знаниями истории, архитектуры и культуры Венгрии.
    Экскурсия проходила легко и увлекательно, время пролетело незаметно. Мы побывали сразу в двух частях города — Буде и Пеште, узнали много любопытных фактов.
    Отдельно хочется отметить её красивую речь и умение выстраивать маршрут так, чтобы увидеть всё самое главное без спешки. После экскурсии осталось ощущение, что мы действительно познакомились с душой Будапешта.
    Большое спасибо, Ольга, за вдохновение и любовь к городу, которую вы передали нам! 💫
    Смело рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с Будапештом по-настоящему!

  • S
    Sergey
    29 сентября 2025
    Интересный Будапешт: история и современность
    Спасибо Ольге за замечательную экскурсию по Будапешту! За 4 часа мы успели увидеть все главные достопримечательности города, побывать в самых
    читать дальше

    интересных местах и услышать массу увлекательных историй о Венгрии, её событиях и выдающихся личностях. Ольга — настоящий кладезь знаний и великолепный рассказчик. Прекрасно организованная прогулка, лёгкое перемещение по городу и море впечатлений! В завершение мы получили ценные рекомендации для дальнейшего самостоятельного знакомства с Будапештом.

  • А
    Анастасия
    26 сентября 2025
    Интересный Будапешт: история и современность
    Прекрасный рассказ про историю и свой опыт жизни в Будапеште
  • Ю
    Юлия
    23 сентября 2025
    Интересный Будапешт: история и современность
    С удовольствием рекомендую экскурсию с Ольгой! Она обладает разносторонними
    энциклопедическими знаниями по истории страны, истории культуры, архитектуры и т. д.
    Выстроенный маршрут
    читать дальше

    (пешком+общественный транспорт) очень комфортный и логичный. За 3 часа мы получили качественный обзор одного из самых красивых городов Европы и мира в теплой и располагающей беседе. Порядочный объем информации усвоился легко и непринужденно, в этом, безусловно, заслуга гида.
    Это наша первая экскурсия в Будапеште, мы рады, что она состоялась с Ольгой 👍

