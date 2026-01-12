Индивидуальная
до 5 чел.
Интересный Будапешт: история и современность
Откройте весь спектр впечатлений от великолепного Будапешта с эксклюзивной индивидуальной экскурсией
Завтра в 13:00
2 фев в 08:00
€155 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Будапешт для своих: прогулка по необычным местам Буды
Исследуйте старинную Буду: от церкви Матьяша до лабиринтов под городом. Откройте для себя уникальные истории и панорамы, которые запомнятся навсегда
Начало: Неподалёку от станции метро «Széll Kálmán tér»
«И с гордостью носило звание «самого веселого барака соцлагеря»»
2 фев в 09:00
3 фев в 09:00
от €220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны современного Будапешта
Погрузитесь в мир современного Будапешта, где стрит-арт и руин-бары расскажут свои истории. Узнайте, как искусство изменило город и кто стоит за его созданием
Начало: В районе метро Blaha Lujsa tér
«А также покажу лучшие руин-бары и расскажу, кто в них ходит и почему в них запретили мальчишники и девичники»
Завтра в 09:00
2 фев в 09:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ночная жизнь Будапешта: руин-бары и еврейский квартал
Попробовали местные напитки, влились в аутентичную атмосферу пития и выучили тосты!
Начало: Возле памятника принцессе Sisi
«Вы научитесь отличать бары-дворы от баров-садов, узнаете, как такие заведения появились на улицах Будапешта, и оцените культовые венгерские напитки: от коктейля фрёч, основанного на изобретении физика, до травяного ликера Уникум»
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Будапешт, противоречивый и обаятельный
Погрузитесь в жизнь Будапешта, открывая для себя его архитектуру и любимые местами жителей. Уникальные бары, дворики и книжные лавки ждут вас
«Гуляя по восточной части города, мы захватим два самых современных и модных района — университетский квартал (VIII квартал) и известный на весь мир благодаря руинным барам Эржебетварош (VII квартал)»
Завтра в 09:30
2 фев в 09:30
от €260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Будапешт для своих: руинные бары и не только
Погрузитесь в уникальную атмосферу руинных баров Будапешта, где креатив и свобода сочетаются с местной культурой и необычными напитками
«Самое главное в руинных барах — не только креатив с ноткой безумия, но потрясающая атмосфера драйва и свободы»
Завтра в 20:00
2 фев в 16:00
от €250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь12 января 2026Отличная экскурсия. Было интересно и весело!
- ВВероника27 декабря 2025Спасибо Максиму за отличную экскурсию! Было очень интересно послушать про более локальные и камерные места Будапешта и узнать мало известные
- ААлександр10 декабря 2025Отличный экскурсовод
- ААнтонина8 декабря 2025Было очень увлекательно! Благодарим Максима за экскурсию, незабываемую атмосферу и отдельно за лангош😊
- ААнастасия7 ноября 2025Ольга - прекрасный гид!
Во время экскурсии мы многого гуляли по городу, по Буде и Пешту, увидели Королевский дворец, Рыбацкий бастион,
- ВВасильев3 ноября 20254 часа пролетели незаметно. Ольга умеет увлечь своим рассказом и держала на протяжении всей экскурсии, что мы как то методично
- IIrina21 октября 2025Недавно побывали на обзорной экскурсии по Будапешту с замечательным гидом Ольгой, и остались в полном восторге! Ольга — настоящий профессионал
- SSergey29 сентября 2025Спасибо Ольге за замечательную экскурсию по Будапешту! За 4 часа мы успели увидеть все главные достопримечательности города, побывать в самых
- ААнастасия26 сентября 2025Прекрасный рассказ про историю и свой опыт жизни в Будапеште
- ЮЮлия23 сентября 2025С удовольствием рекомендую экскурсию с Ольгой! Она обладает разносторонними
энциклопедическими знаниями по истории страны, истории культуры, архитектуры и т. д.
Выстроенный маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Будапешту в категории «Бары и ночная жизнь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будапеште
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Какие места ещё посмотреть в Будапеште
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Будапешту в январе 2026
Сейчас в Будапеште в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 155 до 260. Туристы уже оставили гидам 266 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Будапеште (Венгрия 🇭🇺) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2026 год по теме «Бары и ночная жизнь», 266 ⭐ отзывов, цены от €155. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Венгрии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март